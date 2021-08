Tässä tulevat Ex on the Cityn uudet sinkut! Mukana viime kaudelta tuttu pelimies-Rasmus, BB-Jenna ja Tempparit-Tino

Uutuussarja Ex on the City Suomi pyörähtää käyntiin tänään torstaina. Ohjelmassa seurataan kuuden Ex on the Beachista tutun sinkun kesänviettoa aurinkoisessa Helsingissä. Sarjaa voi seurata Discovery+-palvelusta.

Discoveryn tiedotteen mukaan luvassa on kaikkien aikojen sinkkukesä, josta ei yllätyksiä ja uusia kokemuksia puutu. Sarjan osallistujat asuvat Helsingin keskustassa kimppakämpässä, johon saapuu tuttuun tapaan osallistujien ystäviä, entisiä kumppaneita ja uusia tuttavuuksia.

Asuntoon ensimmäisinä muuttavat ohjelman 1. kaudelta tutut Nori ja Annika sekä 2. kaudella nähdyt Jenna, Stella, Tino ja Rasmus. Näin kuusikko esitellään Discoveryn tiedotteessa:

Jenna Mäkikyrö, 26, Helsinki

Jenna on tuttu Ex on the Beach Afterski -kauden lisäksi muun muassa Temptation Islandista sekä Big Brotherista. Räiskyvän ja temperamenttisen rääväsuun läsnäolo tuo takuulla mukanaan joko hauskanpitoa tai draamaa. Jenna rakastaa huomiota ja osaa tarvittaessa myös vaatia sitä. Hän ei voi sietää tylsiä bileitä, joten hän on usein järjestämässä porukalle yhteistä ohjelmaa ja nostattamassa tunnelmaa. Jennalla on ollut aiemmin sutinaa Tinon kanssa.

Annika Karjalainen, 25, Helsinki

Annika oli mukana Ex on the Beachin ensimmäisellä kaudella, jolloin hän ilmestyi taloon exänä. Tuolloin rakkaus roihahti uudelleen, mutta nyt Annika saapuu kimppakämppään viettämään railakasta sinkkukesää. Räväkkä Annika rakastaa bilettämistä ja hauskanpitoa, mutta hänen herkkä puolensa saattaa tulla esiin esimerkiksi riitatilanteissa. Hän rakastaa flirttailua, mutta sanoo sisimmässään olevansa vaimomateriaalia.

Stella Oja, 22, Vantaa

Ex on the Beach Afterski -kaudelta tuttu Stella on eläväinen, itsevarma ja pirteä nainen, joka rakastaa flirttailua ja nauttii miesten huomiosta. Hän tietää, että saa miesten päät pyörälle eikä häpeile näyttää sitä. Stellaa ei haittaisi, jos kesäloma toisi tullessaan unelmien prinssin, mutta myös yhden illan heila kelpaa. Stella kiinnostuu itsevarmoista miehistä, jotka saavat hänet tuntemaan itsensä epävarmaksi. Stellalla oli edellisellä kaudella sutinaa Tinon kanssa, mutta suhde ei syventynyt vakavaksi.

Tino Rantanen, 22, Lahti

Ex on the Beach Afterski -kaudella mukana ollut Tino on flirtti naistenmies, joka rakastaa bilettämistä. Flirtistä huolimatta Tino on kuitenkin pohjimmiltaan herrasmies, ja naiset ovat usein sulaa vahaa hänen käsissään. Bileissä Tino on ehdoton tunnelmannostattaja ja ensimmäisenä mukana hullutuksissa. Draamaa hän seurailee mieluummin sivusta naureskellen kuin on sen aiheuttaja. Edellisellä kaudella Tinolla oli sutinaa Stellan kanssa, ja lisäksi Jenna hänen exänsä.

Nori (Arbnor) Latifi, 25, Espoo

Nori oli mukana Ex on the Beachin ensimmäisellä kaudella, jolloin hän tuli tutuksi porukan seremoniamestarina ja viihdyttäjänä. Nori on tyylikäs herrasmies, joka hurmaa naiset ruskeilla silmillään ja hyvillä keskustelutaidoilla. Hän on naisten suhteen nirso, mutta on valmis tekemään kompromissin ulkonäössä, mikäli elämänarvot kohtaavat. Bilettäessä Nori haluaa pitää hauskaa, minkä vuoksi hän pysyy kaukana draamasta.

Rasmus Ylander, 21, Helsinki

Ex on the Beach Afterski -kaudelta tuttu Rasmus on estoton, supliikki ja itsevarma naistenmies. Rasmus rakastaa naisten huomiota ja hänellä on taipumusta joutua tilanteisiin, missä naiset kilpailevat hänestä. Edellisellä kaudella Rasmus aiheutti talossa paljon hämminkiä sekä naisten että miesten keskuudessa, ja lopulta hän päätyi poistumaan huvilalta yhdessä Amandan kanssa. Tällä kertaa Rasmus lupaa olla uusi versio itsestään, Rasmus 2.0.

Ex and the City Suomi discovery+-palvelu kaksi jaksoa torstaisin.