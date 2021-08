Skeittilegenda Tony Hawkin uuteen skeittilautaan liuotettiin osa häntä itseään: satojen eurojen erikoislaudat myytiin loppuun 20 minuutissa

Tony Hawk lanseerasi erikoisen skeittilaudan.

Daily Mailin mukaan rajoitettuun määrään skeittilautoja oli nimittäin liotettu Hawkin omaa verta. Fanit todellakin innostuivat Hawkin erikoisesta ideasta, ja noin 425 euroa (500 dollaria) kappaleelta maksava sadan skeittilaudan erä myytiin loppuun 20 minuutissa.

Skeittilaudat tuotettiin yhteistyössä sponsori Liquid Death Mountain Waterin kanssa. Yritys ja Hawk julkaisivat lautojen tekoprosessista videon, ja Hawk esiintyy siinä luovuttaen vertaan lautojen maaliin.

– Hei, olen Tony Hawk ja minusta tuli juuri Liquid Death Mountain Waterin lähettiläs. Ilmeisesti en lukenut pienellä präntillä olevaa tekstiä, ja nyt yritys omistaa sieluni ja vereni. Tämä on hämmentävää, koska käytämme vertani skeittilautojen maaliin, Hawk sanoo videolla.

Tony Hawk juuri pidettyjen Tokion olympialaisten skeittiparkissa.

Hawk selittää videolla, että hänen verensä liuotetaan maaliin, ja osa skeittilautojen tuotosta menee muovijätteen kierrätyksen hyväksi ja uusien skeittiparkkien rakennushankkeisiin.

Tony Hawk oli vain 14-vuotias, kun hänestä tuli ammattilaisskeittaaja vuonna 1982. Hawk oli ensimmäinen skeittari, joka onnistui ’’900’’ -nimisessä skeittitempussa ja oli myös ensimmäinen skeittari, joka sai temppuilla Valkoisen talon tontilla viranomaisluvalla.

Hawk vieraili myös Helsingissä vuonna 2016. Skeittari julkaisi tuolloin kuvan temppuilustaan Suvilahden skeittiparkista.

– Hellurei Helsinki, tähti kirjoitti Instagram-kuvaansa.

Vaikka Hawk onkin moninkertainen skeittauksen maailmanmestari, ei rullalautailu ollut miehen Helsingissä vierailemisen pääasiallinen syy. Sen sijaan 48-vuotias skeittari oli tuolloin puhujana Nordic Business Forumissa, joka on kaksipäiväinen liike-elämän konferenssi.

Mies on uransa aikana tehnyt muun muassa suuren määrän elokuvia ja videoita. Usein aiheena on ollut tietysti skeittaus. Vaikka Hawkin asema kansainvälisenä skeittausikonina on kiistaton, on hän suurimmalle yleisölle tuttu videopeleistä.

Miehen omaa nimeä kantavan Tony Hawk’s Pro Skater -pelisarjan ensimmäinen osa ilmestyi jo vuonna 1999. Kymmenennen osan sarja sai vuonna 2020.