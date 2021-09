Liisa Tavista tuli kuuluisa parikymppisenä, kunnes seinä nousi vastaan – 20 vuoteen hän ei laulanut edes kotona

Liisa Tavi ei laulanut lähes 20 vuoteen edes kotona. Nyt hän keikkailee ja laulaa taas vanhoja laulujaan. Niissä soivat omat menestysvuodet ja kovat ajat yksinhuoltajana, avioero ja terveysongelmat.

Kesäkuussa Liisa Tavi, 65, nousi estradille lähes 20 vuoden tauon jälkeen.

Uskallanko enää nousta lavalle, hän mietti. Mistä löydän itseluottamuksen ja varmuuden lauluihin?

1970-luvulla parikymppinen joensuulainen tyttö oli tullut tunnetuksi poliittisen Agit Prop -yhtyeen laulajana.

Sittemmin hän siirtyi soolouralle.

Esiintymisen hän lopetti 2000-luvun alussa.

– Minulle ei enää ollut kysyntää, Liisa Tavi kertoo.

Se on tuntunut raskaalta. Monet hänen kappaleistaan ovat klassikoita. Elämälle kiitos. Jäähyväiset aseille.

– Olen joutunut käymään aikamoisen prosessin läpi, Liisa Tavi kertoo syyskesän haikeana päivänä.

Liisa Tavi vuonna 1998.

Tavi on tullut kotoaan Joensuusta Tampereelle, jossa hänen nykyinen bändinsä treenaa.

Liisa Tavi uskoo, että laulaminen on aika pitkälle psyykkinen asia. Siinä on tunteidensa kanssa hyvin voimakkaasti tekemisissä. Jos on epävarma, se kuuluu välittömästi.

–Olin kadottanut oman ääneni.

– Se on tarkoittanut omasta minuudesta luopumista.

Omat laulut herättävät voimakkaita muistoja. Ensin hän ajatteli, ettei lähde niitä enää kaivelemaan.

– Vanhat laulut ovat kuin retrospektiivinen katsaus, omaa elämänkertaani.

– Monta kertaa harjoituksissa on tullut itku. Laulut nostavat pintaan kaikenlaista.

”Elämälle kiitos, sain siltä paljon. Kun sain siltä naurun, sen vierelle itkun.”

Nyt laulun sanoissa on syvyyttä ihan eri tavalla kuin kaksikymppisenä, Liisa Tavi miettii.

– Ne ovat oman elämäni lauluja.

Herkissä lauluissa soivat omat menestysvuodet ja kovat ajat yksinhuoltajana. Avioero ja terveysongelmat. Koko elämä.

– Olen nyt valmis palaamaan niihin muistoihin, Liisa Tavi kertoo.

1975 parikymppinen Sosialistiseen nuorisoliittoon kuulunut Liisa Tavi oli kesäleirillä Kymen läänissä Kuutsalossa.

Seuraavana vuonna oli samanlainen leiri. Paikalla olivat säveltäjä Kaj Chydenius ja Pekka Aarnio, jotka sattuivat kuulemaan, kun Liisa Tavi lauloi.

– He katsoivat merkityksellisesti toisiaan, Liisa Tavi kertoi.

– He tiesivät, että Sinikka Sokka on jäämässä tauolle Agit Propista.

Kaj Chydenius oli ja on suuri nimi 1960-ja 1970-luvun poliittisessa laululiikkeessä ja julistuksellisten Agit Prop -laulujen säveltäjä.

Pian Liisa Taville soitettiin Joensuuhun, että tuletko Helsinkiin koelauluun. Olisi tällainen tilaisuus.

Hän meni, ja hänet valittiin.

– Se oli aikamoinen kulttuurisokki. Tyttö Joensuusta muutti Helsinkiin, joka oli jo itsessään hyvin iso asia.

Samana syksynä Agit Prop harjoitteli ohjelmistoa, joka esitettiin Santiago de Cubassa festivaaleilla. Parikymppinen Liisa Tavi oli oli ollut siihen asti Joensuussa töissä levykaupassa.

– Se oli aikamoinen tapahtuma elämässä ja käänne.

Agit Prop nousee positiivisena muistona. Sen imussa sai nähdä maailmaa ja esiintyä Kuubassa, Berliinissä ja erilaisilla festivaaleilla.

Helsingissä Liisa Taville järjestyi työpaikka ohjelmakeskuksesta. Listoilla oli muun muassa Pelle Miljoona ja Piirpauke. Järjestettiin Suomi-ilta ja monia muita isoja tapahtumia.

– Pelle Miljoona antoi minulle sävellettäväksi ja laulettavaksi tekstinsä Lasta ei saa tukuttaa.

Varsinainen pamaus oli, kun Liisa Tavin esittämä kappale voitti Jaakkoa Jahnukaisen juontaman tv-ohjelman Levyraadin.

– Seuraavana aamuna minulla oli soittopyyntöjä eri lehtiin.

Agit Propin harjoituksissa 1970-luvulla. Liisa Tavi toinen vasemmalta takarivissä.

Kaikki kävi nopeasti. Liisasta oli tullut julkkis. Alettiin tehdä LP-levyä. Piti vain uskaltaa mennä.

Levyn sovituksesta vastasi Pekka Tegelman, josta tuli myöhemmin Liisa Tavin aviomies. Ensimmäisellä levyllä oli mukana Elämälle kiitos.

Laulu on chileläisen kommunistisen laululiikkeen artistin Violeta Parran testamentti jälkipolville. Hän teki itsemurhan 49-vuotiaana 1967. Elämälle kiitos jäi yhdeksi hänen viimeiseksi lauluistaan.

– Ja rakkaudesta hänkin lauloi, Liisa Tavi kertoo.

– Tärkeintä on rakkaus. Se alkaa niin varhaisessa vaiheessa. Ihmisellä on rakkauden ja vuorovaikutuksen tarve. Ja rakkaus muovaa läpi elämän minuutta.

Liisa Tavin ja Pekka Tegelmanin lapset syntyivät 1984 ja 1987. Ensimmäiset vuodet äitinä olivat aikamoista hulinaa. Tytär ja poika olivat usein mukana keikoilla.

– Kun jälkeenpäin ajattelee, miten sitä oikein jaksoi, mutta sitä jaksoi, kun oli pakko.

1990 pariskunta päätyi avioeroon. Se oli raskasta aikaa. Aluksi ero tuntui kuolemalta.

– Pekka oli hyvä kaikessa, missä minä en ole. Tarvitsin hänen ammattitaitoaan.

– En ole muusikko. Minulle on tärkeää, että on ammattitaitoiset työkaverit.

Eron jälkeen Liisa Tavi muutti lastensa kanssa Helsingistä Joensuuhun lähemmäksi vanhempiaan.

–Pysähdys tuli, kun keikat loppuivat 1990-luvun lopulla. Asuin tuolloin Tampereella. Jäin jälleen työttömäksi.

– Siinä oli nöyrtymisen kohta.

Liisa Tavi (vas), Anneli Saaristo ja Monna Kamu 1989.

Kun keikat alkoivat vähentyä, Liisa Tavi palasi Helsinkiin, jossa hän ryhtyi työllistämistyönä ohjaamaan rentoutusryhmiä Vuosaaren asukastaloissa yhteistyössä Vuosaaren sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa hän piti muun muassa monikulttuuristen lasten iltapäiväkerhoa.

2000-luvun alussa hän ryhtyi yhdessä luottopianistinsa Arto Piispasen kanssa keräämään ohjelmistoa uudelle brasilialaista musiikkia sisältävälle levylle. Vaeltava sydän -niminen levy ilmestyi suomeksi 2002.

– 2002 oli myös viimeinen keikkani pääkaupunkiseudulla.

Levystä tuli Liisa Tavin mielestä hyvä. Sen tuotti Otto Donner ja mukana olivat maan parhaat muusikot. Se ei kuitenkaan saanut huomiota eikä sitä soitettu radiossa.

–Harva tuskin tietää, että sellainen levy on olemassa.

Koska töitä ei edelleen ollut, Liisa Tavi päätti muuttaa Joensuuhun ja jatkaa rentoutusryhmien ohjaamista Mannerheimin lastensuojeluliiton Mielenterveystoimiston kautta.

Ne olivat mielenkiintoisia pilottiprojekteja.

– Aloin ohjata raskaana olevia naisia ja käyttää ääntä avuksi, joka resonoi suoraan kohtuun ja lapsiveteen.

– Siinä oli paljon mahdollisuuksia. Siihen liittyi rentoutusta ja kehonliikkeitä, mutta sekin loppui, kun Raha-automaattiyhdistys ei enää tukenut.

Jo aiemmin stressaava elämäntilanne oli laukaissut kaksisuuntaisen mielialahäiriön.

– Olen hyväksynyt, että minulla on tällainen diagnoosi.

Lääkitys mahdollistaa tavallisen arjen. Liisa Tavi kertoo saaneensa positiivista palautetta siitä, että on kertonut sairastumisestaan ääneen. On sanottu, että hän on rohkea.

– Minussa on herkkyyttä, ja se herkkyys on osa laulujani. Herkkyys voi olla voimavara.

–Olen tavallaan hoitanut itseäni lauluillani.

Liisa Tavi Tampereella elokuussa 2021. – Nämä ovat olleet hyvin verkkaisia vuosia ja itseni hakemisen vuosia. Minulla ei ole ollut visiota, mitä minä tekisin. Mutta kyllä se tämä laulaminen sitten kuitenkin on, hän sanoo.

Nyt Liisa Tavi asuu Joensuussa ja voi ihan mainiosti.

– En voisi laulaa, jos en voisi hyvin.

Sanotaan, että kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ei parane. Sen kanssa pitäisi välttää stressiä ja huolta. Unen määrästä joutuu olemaan tarkka ja alkoholista kieltäytyminen on ehdotonta.

–Alkoholi voi laukaista vauhdin. Ainakin itse olen tullut siihen tulokseen.

Viime vuodet Joensuussa ovat olleet raskasta aikaa. Liisa Tavi muutti vanhaan kotikaupunkiinsa isänsä kuoltua 2006. Äiti jäi yksin. Hän on nyt 94-vuotias.

– Nämä ovat olleet hyvin verkkaisia vuosia ja itseni hakemisen vuosia. Minulla ei ole ollut visiota, mitä minä tekisin.

– Mutta kyllä se tämä laulaminen sitten kuitenkin on.

Ehkä siinä on ripaus narsismia, Liisa Tavi uskoo. Hänestä on mielekästä olla tekemisissä yleisön kanssa ja tulla ymmärretyksi. Ja jakaa mitä itsellä on jaettavaa, muiden kanssa.

Tampere on yksi elämän tärkeistä paikoista. Omat aikuiset lapset asuvat siellä ja monet ystävät.

Siitä Liisa Tavi on iloinen, että välit lapsiin ovat hyvät.

– Olemme niin läheisiä, että en ole voinut olla huono äiti.

Nyt lapset ovat onnellisesti omissa elämissään. Kaikki on hyvin. Vuonna 2008 Liisa Taville myönnettiin valtion taiteilijaeläke.

Tytär tekee väitöskirjaa ja poika on valmistunut rakennusinsinööriksi. Ainoa lapsenlapsi aloitti tänä syksynä koulussa ensimmäisen luokan.

– Siinä vaiheessa, kun lapset olivat lähteneet pois, jouduin katsomaan itseäni ihan eri tavalla. Olin vain itseäni varten.

– Kyllä siinä tietyn tyhjyyden kautta joutui menemään. Se vaihe kesti muutamia vuosia.

Tampereella hän myös harjoittelee itselleen jo 1980-luvun alusta tutun pianisti Arto Piispasen kanssa

Basisti Ville Rauhala on uudempi tuttavuus.

– En lakkaa olemasta kiitollinen, että minulla on niin hyvät miehet ympärillä. Yksin en olisi mitään.

Lokakuussa he esiintyvät Tampere-talon pienessä salissa sekä Joensuussa ja Outokummussa, jos koronatilanne suo. Joulukuussa vielä Turussa ja Helsingissä.

Konsertin nimi on Rakkaudesta elämään, lauluja nuoruudestani.

Liisa Tavi laulaa 20 lauluaan vuosilta 1970–2012.

– Tänään mietin, mikä ohjelmistoni nimittäjä on. Koen, että jos se pitää ismin taakse kytkeä, kyllä se humanismi on.

– Minulle on sanottu, että konsertti tuntuu voimaannuttavalta ja että äänensävyni on hellä.

Liisa Tavi kokee jääneensä vähän paitsioon vanhojenkin laulujen suhteen.

– En ole koskaan ollut mediaseksikäs. Olen tavis. Sulaudun joukkoon.

Vaatimaton laulaja ei ole koskaan pitänyt itsestään meteliä. Kuusivuotias lapsenlapsi kuuli vasta hiljattain, että mummu on laulaja, kun Liisan poika soitti äitinsä levyä.

Liisa Tavi esintyy nykyään pianisti Arto Piispasen ja basisi Ville Rauhalan kanssa. Kuva Teemu Matinpuro

Tulevaisuuden suhteen Liisa Tavi haaveilee siitä, että nykyisen bändin ohjelmistolla mennään. Pandemian takia tulevista konserteista ei tiedä varmasti. Epävarmuus on vaikeinta.

Ihanalta tuntuu kuitenkin se, että ääni taas kulkee.

Vanhat laulut ovat nostaneet pintaan myös surun. Ensimmäisessä konsertissa Juuan kirkossa kesäkuussa jalat tutisivat lavalla.

– Olen käynyt syvän tunnematkan läpi. Se on puhdistava tunne.

Yleisöltä hän on kuullut, että moni on kaivannut hänen ääntään.

Se tuntuu mahtavalta.