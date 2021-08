Kun Juha Ruusuvuori kirjoitti Jerry Cottonia, ennätys oli 25 liuskaa päivässä – romaaneissa pitää tieten tahtoen hidastaa

Juha Ruusuvuoren uudessa romaanissa meri yhdistää 1300-luvun rosvonaisen ja nykyteinin. Hän muutti meren ääreen Taalintehtaalle 1993, kun ei jaksanut enää Pahkasian huumoriartikkeleita.

Juha Ruusuvuorella ei ole valmista vastausta, miksi hänen uuden romaaninsa toinen päähenkilö on nainen.

– Onhan se pirun tylsää, jos otat merirosvon keskiajalta ja se on mies. Se on niiiin ennalta-arvattavaa, hän aloittaa.

– Vahvuus ja asioiden hoitaminen itse on pohjoismaalaisen naisen erityispiirre. Kristenin kohdalla se kääntyy väkivallaksi. Ihan riippumatta siitä mitä väkivallasta ja sodasta ajatellaan, valmius väkivaltaisiin tekoihin koskee niin naisia kuin miehiä.

Varmuuden vuoksi hän luetti kirjan tyttärellään, joka on tarkka gender-kysymyksissä.

Piraatin perintö (WSOY) ilmestyi 17. elokuuta. Toinen päähenkilö on 14-vuotias yksinäinen Niklas, joka asuu isänsä kanssa Taalintehtaalla, nykyajassa. Kristen seilaa samoilla Kemiönsaaren vesillä ryöstämässä 1300-luvulla.

Ajat, paikat, ruoat, jopa hajut yhdistyvät.

– Meri on se juttu. Se yhdistää menneitä ja tulevia.

Kirjan perusteemoiksi Ruusuvuori sanookin meren, ajan sekä ominaisuuksien periytymisen oudosti, hypellenkin sukupolvelta toiselle. Häntä kiinnostaa epigenetiikka, hankittujen ominaisuuksien periytyminen.

Itse hän sanoo esimerkiksi olevansa omituisen hyvä ampuja, vaikka ei armeijaa käymättömänä ole juuri harjoitellut. Isoisä sen sijaan oli lajissa taitava, siitä kertoo laatikollinen ampumapalkintolusikoita. Isän yli taito ilmeisesti hyppäsi.

Juha Ruusuvuorella on rannassa kuusimetrinen talonpoikaisvene. - Hyvä sunnuntaiseilaamiseen, hän sanoo.

Teemoja enempää hän ei haluaisi analysoida omia romaanejaan.

– Ajattelen, että se ei mulle kuulu, ja niissä on ihan tarpeeksi riesaa kirjoittamisessa. Tarkoitus on tehdä hyvä stoori, tarina josta voi nauttia. Sehän on ajankulua, viihdettä, ja on plussaa jos siitä saa myös ajattelemisen aihetta.

Uusi kirja sijoittuu siis puoliksi samaan aikaan kuin Finlandia-ehdokkaana ollut Kaniikki Lupus (1993), joka oli Pahkasika-lehden toimittajana tunnetun Ruusuvuoren toinen romaani. Henkilötkin risteävät – merirosvo-Kristen on kirkonmies-Lupuksen tytär.

Moni muukin Ruusuvuoren teos sijoittuu keski- tai viikinkiaikaan.

Miksi keskiaika?

– Varmaan kirjailijanvapauden takia. Kirjoitettuja lähteitä ei juuri ole, hän virnistää.

– Hannu Raittila on sanonut, että ”Juha Ruusuvuori on Suomen keskiajan asiantuntija, koska hän on keksinyt sen itse”. Kaniikki Lupuksen jälkeen sain kutsuja puhumaan keskiajasta marttojen tilaisuuksiin ja vastaaviin.

Se hämmästytti. Historiankurssit yliopistossa olivat jääneet kesken. Ne olivat tylsiä.

Nyt Ruusuvuori sanoo halunneensa rikkoa lineaarista aikakäsitystä ja viittaa kvanttifysiikkaan.

– Tällaista muotoa en ole ennen tehnyt, että on kaksi päähenkilöä eri ajassa.

Koti on vuonna 1950 rakennettu rintamamiestalo, jonka tontin rautatehdas lahjoitti sodasta palanneelle työntekijälleen.

Nykyajan Taalintehtaalta Ruusuvuoren ”ei tarvinnut tehdä researchiä, se on mulla päässä”. Hän muutti paikkakunnalle 1993.

– Olin eroamassa Tampereella, olin hautonut asiaa muutaman vuoden. Olin fed up Pahkasian kanssa, olin tehnyt sitä kahdeksan vuotta enkä jaksanut enää huumoriartikkeleita.

– Ajattelin että voin asua muuallakin, mulla on duuneja. Ulla asui täällä, paikka oli tuttu kun sedällä oli huvila Kemiössä, täällä on meri. Tampereelta olin joskus käynyt bussilla Raumalla ihan vain katsomassa merta.

Pian löytyi rintamamiestalo Byholmenin saaresta kylän kupeesta, tehtaan antamalle tontille rakennettu. Ulla-vaimo työskenteli terveyskeskuksessa lääkärinä, ja täällä kasvoivat kolme tytärtä.

Ruusuvuori päätti heti asettua ruotsinkieliseen saaristokylään pysyvästi. Hän puhui sitkeästi ruotsia ja ahmi paikallishistorian kirjaston hyllystä.

1600-luvulle yltävän ruukkihistorian takaa löytyi merenkäynti: rantarosvous ja kaupanteko. Kartoista kiinnostunut Ruusuvuori huomasi, että Turun ja Viipurin välinen laivaväylä oli kulkenut muutaman kilometrin päässä.

– Tällaiseen kylään muuttaa ja sitten huomaa olevansa keskellä maailmanhistoriaa. Merenpohja on täynnä vanhoja hylkyjä.

Myös suomenruotsalaisuus yllätti Ruusuvuoren: he eivät olleetkaan kaikki vauraita ja yläluokkaisia kuten Tampereella ja pääkaupunkiseudulla helposti uskotaan vaan ihan tavallisissa ammateissa.

Ja itseironia vaikutti olevan vahvempaa kuin suomenkielisillä, samoin kyky olla eri mieltä asioista. Lapsiakin kohdeltiin vähemmän armeijamaisesti.

– Lasten oli hyvä kasvaa täällä.

Juha Ruusuvuori oli kaivannut merta, kun hän muutti Taalintehtaalle vuonna 1993.

Juha Ruusuvuori jäi leskeksi 2019 Ullan kuoltua sairauteen.

– Surutyön aikana keskittyminen romaanin toisen version kirjoittamiseen oli vaativaa, mutta työntekoon paneutuminen myös auttoi hengittämään, hän sanoo.

Hän on seurustellut vuoden verran näyttelijä Outi Mäenpään kanssa. Suhde on tuonut elämään myös kaksi koiraa, joiden puruluita löytyy Taalintehtaan-kodin sohvan alta.

– Kun seurustelen Outin kanssa, on tilaisuuksia liikkua pääkaupunkiseudulla, en vain yksin haahuile saaristossa. Ja hänellä on kakkosasunto Mathildedalissa Teijossa, joten kuljemme kolmen asunnon väliä.

Ennen kulkutautiaikaa Ruusuvuorella oli tapana matkustella 1–2 kuukautta talvella, tulevaisuudesta on vaikea sanoa. Yksi jalka pysyy kuitenkin täällä Taalintehtaan talossa. Sen hiljaisuudesta on tullut tärkeää.

– Tämä talo ei mihinkään häviä. Kuten Mark Twain sanoi: ”Merenrantaa kannattaa ostaa, koska sitä ei valmisteta enää”.

Juha Ruusuvuori kirjoittaa aamupäivisin. Ernest Hemingwayn metodilla: tietyn määrän liuskoja, ja sitten poikki.

Ennätys viihdekirjallisuuden alalla on 25 liuskaa päivässä. Se on ajalta, jolloin hän kirjoitti Jerry Cottonia, legendaarista dekkarilukemistoa.

– Mutta silloin oli kiire ja veromätkyjen maksu tulossa, hän selittää.

Jerry Cottonia Ruusuvuori sanoo kirjoittajakoulukseen.

– Seppo Tuisku oli erinomainen päätoimittaja ja pedanttinen kielenhuoltaja, ja tarkka detaljeista. Se oli aikamoista höykytystä.

– Kun aloin tehdä romaaneja, piti tieten tahtoen hidastaa: jos tässä on kolme liuskaa, se on hyvä. Se on tämän päivän annos.

Nyt tahti on maksimissaan viisi liuskaa päivässä. Se on taiteilua: kun saa flow’n päälle, se pitää osata katkaista, ennen kuin itsekontrolli pettää.

– Tekstinkäsittelyllä tekstiä on helppo vyöryttää, ja se monesti näkyy kirjallisuudessa. Mutta tällainen vakavasti otettava kirjallisuus, se on slow foodia.

Piraatin perinnön idea alkoi syntyä kolme vuotta sitten, kun Ruusuvuori luki aikaa käsitteleviä kirjoja.

– Menee vuosi tai puoli, ennen kuin alan kirjoittaa ensimmäistä versiota. Se voi näyttää haahuilulta, mutta pää tekee hommia, luen sekalaisia lähteitä ja kirjoitan käsin päiväkirjaa. Sitten alan koostaa runkoa.

Romaanin kirjoittaminen vaatii paljon aikaa ja haahuilultakin näyttävää kypsyttelyä. Sen rahoittamiseen pitää tehdä muita hommia, Ruusuvuori sanoo.

Kun ensimmäinen versio on valmis, Ruusuvuori laittaa sen pöytälaatikkoon kuukaudeksi tai kahdeksi. Se pitää etäyttää, mielellään niin että henkilöiden nimetkin unohtuvat.

– Sitten otan pumaskan viereen ja kirjoitan sen uudelleen.

Sitten makuutetaan vielä kerran. Kolmatta versiota hän ei enää kirjoita kokonaan uudelleen.

– Kyllä siihen aikaa menee. Olisi aika hankalaa jos kerran vuodessa pitäisi julkaista. Ehkä dekkarisarjaa voisi, jos olisi sapluuna ja henkilöt valmiina.

Ja aika on rahaa. Ruusuvuoren ratkaisu on ollut tehdä muitakin töitä rahoittaakseen romaanien kirjoittamisen: sarjakuvien käsikirjoituksia, kolumneja, teatteria, opetushommia, kirjailijakeikkoja.

– Pitää olla hirveä repertuaari, että pystyy ostamaan itselleen sen ajan. Eikä se aina onnistu. Jos on kursseja, pitää autoilla ympäri Etelä-Suomea, ja se taas katkoo kirjoittamisaikeita.

– Olen tyytyväinen, että olen pystynyt elättämään itseni ja perheeni ja kirjoittamaan romaaneja.

Juha Ruusuvuori Ikä: 64

Ammatti: Kirjailija, yhteiskuntatieteiden maisteri. 14 romaania, joista kaksi dekkaria edesmenneen vaimon kanssa nimellä Ruusuvuori. Kahdesti Finlandia-ehdokkaana. Ollut toimittajana mm. Pahkasiassa.

Perhe: Kolme aikuista tytärtä. Parisuhteessa näyttelijä Outi Mäenpään kanssa.

Plus: Ei uskalla karsia kotoaan tietokirjoja. Kerran heitti pois teoksen uusista löydöksistä Neuvostoliiton parapsykologisissa tutkimuksissa mutta olisi tarvinnut sitä myöhemmin.