Brittiläinen julkkiskokki on joutunut muuttamaan muutamien reseptiensä nimet, koska ne ovat saaneet ikäviä merkityksiä.

Nigella Lawson on pysynyt ruokamaailman huipulla jo pari vuosikymmentä.

Brittiläinen julkkiskokki Nigella Lawson on joutunut nimeämään herkkureseptinsä uudelleen. Reseptien nimissä on ollut englanninkielinen sana ”slut”, jonka voi suomentaa naista halventavaksi haukkumasanaksi huora.

Lawson päätti vaihtaa reseptien nimet, sillä sana on saanut Lawsonin mukaan nykyisin liian ikäviä merkityksiä.

Telegraph-lehden mukaan Lawsonin jälkiruokareseptin nimenvaihdos tuli ilmi, kun Lawson julkaisi sosiaalisessa mediassaan päivän reseptin nimeltä Ruby Red Raspberries in Chardonnay. Fanit huomasivat, että Lawson oli kutsunut reseptiään aiemmin toisella nimellä: Slut Red Raspberries in Chardonnay Jelly.

Resepti on julkaistu ensimmäisen kerran jo vuonna 2002. Nyt Lawson kommentoi nimenvaihdosta.

– Sana on saanut nykyisin karkeampia merkityksiä, enkä pidä siitä.

Kyseinen resepti ei ole Lawsonin ainoa, joka on kokenut nimenmuutoksen.

Eräs Lawsonin pastaresepti tunnettiin aiemmin nimellä Slut’s Spaghetti, mutta se vaihdettiin Slattern’s Spaghetti -nimiseksi. Slattern -sana tarkoittaa kuitenkin suomeksi epäsiistiä ja siveetöntä naista.

Telegraphin mukaan slut-sanaa on käytetty englannin kielessä ensimmäisen kerran 1300-luvulla, kun kirjailija nimeltä Geoffrey Chaucer kirjoitti itse asiassa epäsiististä miehestä Canterburyn tarinoissa. Sanasta on muodostunut naista halventava vasta 1900-luvulla.

Lawson kommentoi vastikään myös pastareseptinsä nimenmuutosta.

Julkkiskokki totesi, että italialaiset pastanimet kääntyvät englanninkieleen usein roisisti, mutta eivät tarkoita halventavia nimiä tai sanoja kirjaimellisesti.

”Huumorilla” verestetyt reseptien nimet viittaavat lähinnä siihen, että resepteissä ei ole niinkään käytetty tuoreita raaka-aineita, vaan enemmänkin huolettomasti heitetty pannulle purkeista ja purnukoista aineksia, joita on sattunut löytymään.

Ilta-Sanomat uutisoi tammikuussa ja huhtikuussa 2020, kuinka Nigella Lawson on aurinkoisista kokkiohjelmistaan huolimatta ollut elämänsä aikana esimerkiksi hyvin masentunut.

Hän paljasti haastattelussa vuonna 2013 olleensa lapsena ja nuorena taipuvainen melankoliaan.

Nigella Lawson vuonna 2019.

– Ihmiset luulevat, että kun kokkaat, olet pelkkää sydämellisyyttä ja valoa. Minä olen synkkä persoona. Mutta se ei tarkoita, ettenkö osaisi nauttia elämän iloista, Nigella totesi tuolloin.

Lawsonin kokkausfilosofian mukaan kaikissa elämän vaiheissa ruoka on tärkeänä läsnä. Ilon hetkinä se lisää nautintoa, vastoinkäymisten kohdalla antaa lohtua.

Työuransa Oxfordin yliopistosta valmistunut Lawson aloitti tekemällä kirja-arvosteluja The Spectator -lehteen. Vuonna 1985 Lawson ryhtyi lehden ruokakriitikoksi.

Seuraavana vuonna 26-vuotias Lawson siirtyi The Sunday Timesin kirjallisuustoimittajaksi. Sitä seurasi ura freelancekirjoittajana. Lawson teki muun muassa ruokakolumneja Vogue-lehteen.

Keittokirja oli looginen jatko Lawsonin uralla. Nerokkaasti nimetty How to Eat ilmestyi 1998. Kirja oli huikea menestys, ja myyntimäärä kipusi 300 000 kappaleeseen. The Sunday Telegraph nimesi sen vuosikymmenen parhaaksi keittokirjaksi.

Hitti oli myös pari vuotta myöhemmin julkaistu lähinnä leipomiseen keskittynyt How to be a Domestic Goddess. Nimi ei miellyttänyt feministejä, mutta leivonnan ystäviä se ei myyntiluvuista päätellen haitannut.

Ensimmäisen ruokaohjelmansa Nigella Bites Lawson lanseerasi 1999. Nigella Bites keräsi miljoonayleisöjä ja tekijä itse monia televisioalan palkintoja.

Lawson on äänestetty myös seksikkäimmäksi julkkiskokiksi ja valittu ainakin kertaalleen maailman kauneimmaksi naiseksi.

Lukuisten tv-ohjelmien ja tv-esiintymisten lisäksi Lawson on toistaiseksi julkaissut yksitoista keittokirjaa. Vuonna 2006 Lawsonista ilmestyi Gilly Smithin kirjoittama elämäkerta.

Suomessa Lawsonin ohjelmista on nähty muun muassa Nigellan hivelevät herkut sekä Makumatka Italiaan.