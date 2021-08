Kanye West haluaa luopua koko nimestään – uusi nimi ällistyttää

Raptähti Kanye West haluaa vaihtaa nimensä virallisesti lempinimeen, jota hän on käyttänyt jo muutaman vuoden ajan.

Maailman tunnetuimpiin räppäreihin lukeutuva Kanye West saattaa pian olla historiaa, mikäli hän saa tahtonsa läpi. Muun muassa TMZ ja USA Today uutisoivat, että West, 44, haluaa luopua nimestään ja vaihtaa sen Yeksi.

TMZ:n mukaan West on jättänyt losangelesilaiseen oikeusistuimeen anomuksen nimensä virallisesta vaihtamisesta. Räppäri haluaa asiakirjojen mukaan luopua sekä etunimestään että myös toisesta nimestään ja sukunimestään.

TMZ:n haltuunsa saamat asiakirjat paljastavat, että mikäli losangelesilainen tuomari hyväksyy Westin anomuksen, olisi hänen virallinen nimensä jatkossa pelkkä Ye.

Kanye Omari West -nimellä tunnettu räppäri on käyttänyt lyhyttä ja ytimekästä nimeä lempinimenään jo vuosien ajan. Hän otti Ye-nimen käyttöön alun perin vuonna 2018 julkaistuaan samannimisen albumin. Sittemmin hänet on tunnettu nimellä muun muassa Twitterissä.

Yhdysvaltalaismedian mukaan nimenmuutokset hyväksytään Kaliforniassa yleensä lähes aina, mikäli niiden taustalla ei ole rikollisia aikomuksia tai muuta epäilyttävää. On siis todennäköistä, että myös Westin anomus hyväksytään.

USA Todayn mukaan West selittää nimenmuutostaan oikeuden asiakirjoissa ”henkilökohtaisilla syillä”.

Räppärin tempaus on herättänyt Yhdysvalloissa ihmetystä, sillä nimenmuutoksen yhteydessä hän luopuisi myös West-sukunimestään, jota kantavat myös hänen lapsensa. TMZ huomauttaa, että Westiä pidetään hyvin perhekeskeisenä ja sukujuuriaan arvostavana ihmisenä ja hänen päätöstään pidetään siksi erikoisena.

Westillä on neljä lasta yhdessä ex-puolisonsa Kim Kardashianin kanssa. Pari erosi aiemmin tänä vuonna yli seitsemän vuoden avioliiton jälkeen.

West on herättänyt huomiota erikoisilla tempauksillaan aiemminkin. Viime vuonna hän ilmoitti pyrkivänsä Yhdysvaltojen presidentiksi, ja tilitti vaalitilaisuudessaan muun muassa siitä, miten hän oli suunnitellut esikoislapsensa Northin abortointia.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan Westin epäiltiin tuolloin olevan keskellä maanista kautta, ja lopulta jopa Kim Kardashian kommentoi tilannetta julkisuudessa.

– Kuten monet teistä tietävät, Kanyella on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Jokainen sitä sairastava tai jokainen, jonka läheinen on sairastunut, tietää, miten uskomattoman monimutkaista ja tuskallista sen ymmärtäminen on, Kardashian kirjoitti Instagramissaan.