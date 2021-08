Belgialaisen Adie Timmermansin ja Chita-simpanssin suhde sai karun lopun.

Belgialainen Adie Timmermans on kiintynyt syvästi Antwerpenin eläintarhassa asuvaan Chita-simpanssiin. Kuvan simpanssi ei liity tapaukseen.

Belgialaisnaisen on vastaisuudessa pysyttävän loitolla Antwerpenin eläintarhan apina-aitauksista. Yhdysvaltalaislehti New York Postin mukaan syynä tähän on Adie Timmermansin -nimisen naisen poikkeuksellisen läheinen suhde urossimpanssi Chitaan.

– Rakastan sitä eläintä ja hän rakastaa minua, Timmermans kuvaili kaksikon välistä suhdetta belgialaiskanava ATV:n haastattelussa.

Naisen kerrotaan vierailleen simpanssin luona viikoittain yli neljän vuoden ajan. Tänä aikana kaksikon välille on Timmermansin mukaan muodostunut todellinen rakkaussuhde.

Vierailujen aikana Timmermans ja urossimpanssi ovat lähettäneet toisilleen lentosuukkoja ja hellyydenosoituksia paksun lasiseinän lävitse. Vaikka kaksikko ei ole päässyt fyysiseen kontaktiin keskenään, Timmermans uskoo heidän välillään olevan vahvaa vetovoimaa.

Nyt erikoisen pariskunnan suhde on kuitenkin tullut päätökseen, sillä eläintarhan työntekijät ovat evänneet Timmermansilta pääsyn Chitan luokse. New York Timesin mukaan he kuvailevat suhdetta epäterveeksi ja kertovat sen olevan haitaksi urossimpanssin sosiaalistumistaidoille.

– Kun Chita on jatkuvasti vierailijoiden ympäröimänä, muut eläimet jättävät hänet huomiotta, eivätkä ota häntä mukaan ryhmään, eläintarhan työntekijä Sarah Lafaut totesi ATV:n haastattelussa.

Samassa haastattelussa Lafaut kertoi Chitan viettävän suurimman osan päivästä yksinään.

– Liiaksi ihmisiin keskittynyt eläin arvostaa lajitovereitaan muita vähemmän. Haluaisimme Chitan olevan niin simpanssi kuin se vain on mahdollista, hän jatkoi.

Adie Timmermans on vieraillut Chita-simpanssin luona viikoittain Antwerpenin eläintarhassa Belgiassa.

Syvästi simpanssiurokseen kiintynyt Timmermans pitää eläintarhan päätöstä epäreiluna. Erityisen epäoikeudenmukaiseksi hän kokee tilanteen sen vuoksi, että muut vierailijat saavat viettää aikaa Chitan kanssa.

– Minulla ei ole elämässäni mitään muuta. Miksi tämäkin viedään minulta pois? murtuneen oloinen nainen tilittää.

New York Postin mukaan Timmermansille asetettu vierailukielto saattaa osoittautua lopulta turhaksi, sillä eläintarhan työntekijät eivät usko 38-vuotiaan Chitan löytävän yhteyttä muiden simpanssien kanssa. Se on nimittäin altistunut ihmisten vaikutukselle pienestä asti.

Chita hankittiin alun perin lemmikiksi, ja se on viettänyt suurimman osan elämästään vankeudessa. Tämän vuoksi simpanssi on nauttii suuresti ihmisten seurasta, mikä osaltaan heikentää sen suhdetta lajitovereihin entisestään.

New York Postin mukaan Chicagon Lincoln Parkin eläintarhan tutkijat ovat tutkineet simpanssien välistä vuorovaikutusta. He ovat havainneet, että ihmisten kasvattamilla simpansseilla on usein suuria vaikeuksia toimia yhdessä lajitovereidensa kanssa.