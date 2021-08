Mick Jagger ja Keith Richards julkaisivat puhuttelevat kuvat Charlie Wattsin muistolle

The Rolling Stonesin laulaja Mick Jagger ja kitaristi Keith Richards muistelivat edesmennyttä kollegaansa.

The Rolling Stonesin rumpali Charlie Watts menehtyi eilen 80 vuoden iässä. Hän oli mukana legendaarisen rockyhtyeen kokoonpanossa aina sen perustamisvuodesta 1962 elämänsä viime metreille asti.

Monet musiikkitaivaan kirkkaimmat tähdet esittivät eilen suruvalittelunsa Wattsin kuoleman johdosta. Nyt myös miehen entiset bänditoverit Mick Jagger ja Keith Richards muistelivat edesmennyttä kollegaansa sosiaalisessa mediassa.

The Rolling Stonesin laulajana ja keulahahmonsa tunnetuksi tullut Jagger julkaisi sekä Twitterissä että Instagramissa hymyilevän kuvan Wattsista. Otoksessa maailman parhaaksi rumpaliksi tituleerattu mies istuu totuttuun tapaan rumpusetin takana.

BBC:n mukaan kyseinen kuva on otettu tammikuussa 2010, kun Watts esiintyi Sveitsissä oman jazzyhtyeensä The ABC and D of Woogie Boogien kanssa. Jagger ei ole lisännyt otoksen kuvatekstiä, vaan hän antaa julkaisun puhua puolestaan.

Jaggerin päivitys on kerännyt Instagramissa runsaasti lämminhenkisiä kommentteja ja suruvalitteluja.

– Olen niin pahoillani tästä valtavasti menetyksestä, eräs seuraaja kirjoittaa.

– Tämä uutinen pilasi päiväni. Todella! En uskonut, että Charlien kuolema vaikuttaisi minuun näin voimakkaasti. Kasvoin ajatellen, että bändi on kuolematon, eikä mikään voisi tulla sen jäsenten eteen. Olen itkenyt tänään useita kertoja, toinen kertoo.

Suosikkiyhtyeen kitaristi Richards taas on lisännyt omalle Facebook - ja Twitter-tililleen koskettavan kuvan Wattsin rumpusetistä vailla soittajaa. Rumpujen ylle on ripustettu kyltti, jossa lukee ”suljettu”.

Myöskään Richardsin koskettava päivitys ei ole jäänyt bändin faneilta huomaamatta, vaan kommenttikenttä on täyttynyt toinen toistaan kauniimmista terveisistä.

– Yhtye ei koskaan tule olemaan sama ilman häntä. Lepää rauhassa Charlie Watts, eräs fani kirjoittaa.

– Jumala sai tänään enkelin seuraansa, toinen toteaa.