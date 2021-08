Tiistai-iltana sosiaalinen media on täyttynyt The Rolling Stones -yhtyeen rumpalia Charlie Wattsia muistelevista julkaisuista. Useat muusikkolegendat ovat kertoneet osanottonsa.

Useat musiikkimaailman legendat ovat reagoineet legendaarisen The Rolling Stones -yhtyeen rumpalin Charlie Wattsin kuolemaan.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin illalla, että rumpali Watts menehtyi tänään 80 vuoden iässä.

The Beatles -yhtyeen rumpalina tunnetuksi tullut muusikko Ringo Starr muisti edesmennyttä Wattsia Twitter-tilillään. Starr jakoi viestinsä yhteydessä kuvan, jossa hän on iloisissa tunnelmissa Wattsin kanssa.

– Jumalan siunausta Charlie Watts. Tulemme ikävöimään sinua, rauhaa ja rakkautta perheelle, toivotti Starr.

Osanottonsa esitti myös laulaja, lauluntekijä ja pianisti Elton John, joka jakoi Twitterissä mustavalkoisen vuosia sitten ikuistetun kuvan, jossa hän poseeraa Wattsin kanssa tyylikkäästi pukeutuneina.

– Hyvin surullinen päivä. Charlie Watts oli ylivoimaisesti paras rumpali. Yksi tyylikkäimmistä miehistä ja suurenmoista seuraa. Syvimmät surunvalitteluni Shirleylle, Seraphinalle ja Charlottelle. Ja tietysti, The Rolling Stones -yhtyeelle, Elton John kirjoitti koskettavassa viestissään.

Queen- yhtyeestä tunnettu Brian May julkaisi Instagramissa kuvaparin Wattsista. Kuvan yhteyteen May on kirjoittanut koskettavan viestin.

– Surullinen uutinen Charlie Wattsin kuolemasta. Voi luoja. Syvimmät myötätunnot hänen perheelleen - ja Keithille, Mickille ja Ronnielle, joille hän oli varmasti rakastettu perhe.

Queen-kitaristi selittää, että ensimmäisessä kuvassa Watts on juuri sellainen, millaisena May hänet muistaa - hymyilevä ja rauhallinen. Toinen kuva on Mayn mukaan otettu muutama vuosi sitten Mayn ja Wattsin yhteisestä musisointisessiosta, jossa oli mukana myös rytmikitaraa soittava Andy Fairweather-Lowe ja solistina toimiva Paul Rodgers.

– Joillekin tämä saattaa olla klisee – mutta Charlien tapauksessa tämä on ehdoton totuus – hän oli mukavin herrasmies, jonka saattoi koskaan tavata. Ja tärkeä tukipilari The Rolling Stonesille – jolle hän toi ripauksen jazzia ja vuoren verran puhdasta huippulaatua. Siunausta sinulle Charlie. Lepää rauhassa, ”Rock on”, May toivotti.

1970-luvun ja 1980-luvun taitteessa suosionsa huipulle nousseen Blondie-yhtyeen keulakuva Debbie Harrykin muisti edesmennyttä rumpalia koskettavalla kuvalla.

Harry julkaisi osanottonsa Twitterin välityksellä. Hän jakoi tilillään mustavalkoisen kuvan, jossa hän on nuorena rumpali Charlie Wattsin halauksessa.

Harry ei ole kirjoittanut julkaisun yhteyteen surunvalitteluja, vaan on antanut herkän kuvan puhua puolestaan.

KISS-yhtyeen osanotot välitti laulaja, toinen keulahahmo ja kitaristi Paul Stanley.

– Lepää rauhassa Charlie Watts, yhtye toivotti Stanleyn välityksellä.

THE BEATLES -yhtyeestä tuttu muusikkolegenda Paul McCartney, 79, julkaisi Twitterissä videon, jolla hän ottaa osaa Wattsin kuolemaan.

– Surullista kuulla Charlie Wattsin, The Rolling Stonesin rumpalin kuolemasta. Hän oli ihana kaveri. Tiesin, että hän oli sairas, mutta en tiennyt hänen olevan näin sairas. Paljon rakkautta hänen perheelleen, McCartney toivotti videolla, jonka hän julkaisi pian sen jälkeen, kun mediat saivat tiedon Wattsin menehtymisestä.

– Surunvalittelut koko The Rolling Stones -yhtyeelle. Tämä on suuri menetys heille, koska Charlie oli rock. Upea rumpali. Vakaa kuin kivi, McCartney kuvaili rumpalilegendaa.

Kanadalainen rockmuusikko Bryan Adams osoitti surunvalittelunsa Twitterissä.

– Lepää rauhassa Charlie Watts, yksi kaikkien aikojen suurenmoisimmista rumpaleista ja todellinen herrasmies. Osanotot hänen perheelleen ja yhtyeelleen, Adams kirjoitti.

Rock-legenda Joan Jett muistelee niin ikään Twitterissä Wattsia. 1970-luvun alussa The Runaways -yhtyeestä tunnetuksi tullut ja myöhemmin soolourallaan menestynyt laulaja ja kitaristi jakoi Wattsista mustavalkoisen otoksen, jossa nuori Watts on elementissään rumpujen äärellä.

– Charlie Watts oli elegantein ja arvostetuin rumpali rockin historiassa. Hän soitti juuri sitä, mitä tarvittiin. Ei enempää – ei vähempää. Hän on ainutlaatuinen, Jett kirjoitti koskettavassa tekstissä.

Yhdysvaltalainen jazzlaulaja Curtis Stigers muisti rumpalilegendaa koskettavalla tekstillä, jossa hän kiittää Wattsia.

– Äitini väitti aina, että sain alkuni The Rolling Stones -yhtyeen Satisfaction -kappaleen kertosäkeen aikana. Kiitos Charlie Watts. Olen sinulle velkaa elämäni. Lepää rauhassa, Stigers kirjoitti.