Beatles-legenda Paul McCartney ottaa osaa Charlie Wattsin kuolemaan – julkaisi koskettavan videotervehdyksen

Muusikkolegenda Paul McCartney otti Twitterissä osaa rumpali Charlie Wattsin kuolemaan.

The Beatles-yhtyeestä tunnettu muusikkolegenda Paul McCartney, 79, julkaisi Twitterissä videon, jolla hän ottaa osaa The Rolling Stones -yhtyeen rumpalin Charlie Wattsin kuolemaan.

– Surullista kuulla Charlie Wattsin, The Rolling Stonesin rumpalin kuolemasta. Hän oli ihana kaveri. Tiesin, että hän oli sairas, mutta en tiennyt hänen olevan näin sairas. Paljon rakkautta hänen perheelleen, McCartney toivotti videolla, jonka hän julkaisi pian sen jälkeen, kun mediat saivat tiedon Wattsin menehtymisestä.

– Surunvalittelut koko The Rolling Stones -yhtyeelle. Tämä on suuri menetys heille, koska Charlie oli rock. Upea rumpali. Vakaa kuin kivi, McCartney kuvaili edesmennyttä rumpalilegendaa.

Paul McCartney tunnetaan The Beatlesin basistina ja toisena keulahahmona. The Beatles hajosi vuonna 1970, jonka jälkeen McCartney aloitti menestyksekkään soolouran, joka jatkuu edelleen.

Paul McCartney kuvaili Charlie Wattsia upeaksi rumpaliksi, joka oli vakaa kuin kivi.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemin tänään illalla, että The Rolling Stones -yhtyeen rumpali Charlie Watts on kuollut 80-vuotiaana.

Asiasta kerrottiin The Rolling Stones -yhtyeen Facebook-julkaisussa. Yhtye jakoi Wattsin tiedottajan kirjoittaman lausunnon.

– Ilmoitamme rakkaan Charlie Wattsin kuolemasta valtavan surun kera, tiedotteessa kerrottiin.

Tiedotteen mukaan Watts kuoli aiemmin tänään rauhallisesti sairaalassa Lontoossa hänen perheensä ympäröimänä.

– Watts oli rakastettu aviomies, isä ja isoisä sekä yksi sukupolvensa merkittävimmistä rumpaleista, tiedotteessa kirjoitettiin.

Tiedotteessa pyydettiin, että Wattsin perheen, hänen yhtyeensä ja sen jäsenten sekä Wattsin läheisten ystävien yksityisyyttä kunnioitetaan vaikeana aikana.

Charlie Watts oli The Rolling Stones -yhtyeen alkuperäinen jäsen.

CHARLIE WATTS oli The Rolling Stones -yhtyeen alkuperäinen rumpali. Hän soitti yhtyeessä vuodesta 1963 hänen kuolemaansa saakka.

Watts teki 1980-luvulta alkaen musiikkia myös The Rolling Stones -yhtyeen ulkopuolella. Hän perusti useita eri jazz-kokoonpanoja, kuten The Charlie Watts Orchestra ja Charlie Watts Quintet.

Vuonna 1989 Watts nimettiin The Rolling Stones -yhtyeen jäsenenä Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan. Clevelandissä Ohiossa sijaitsevan museon ja gallerian tarkoituksena on kerätä ja säilyttää rock-musiikkiin merkittävästi vaikuttaneiden artistien ja tuottajien historiaa

Hänet nimettiin myös rumpalien Modern Drummer Hall of Fameen vuonna 2006.