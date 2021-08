Zara Larsson puhuu avoimesti epävarmuudestaan ruotsalaisessa radio-ohjelmassa: "Häpeän kaikkea, mitä teen”

Voimakkaista kannanotoista tunnettu laulaja Zara Larsson puhuu avoimesti ruotsalaisessa radio-ohjelmassa siitä, kuinka hän on nykyään hyvin epävarma ja häpeää itseään.

Jo nuorena tähdeksi noussut ruotsalainen laulaja Zara Larsson, 23, kertoi suositussa ruotsalaisessa radio-ohjelmassa Sommar i P1, kuinka hän on muuttunut artistiuransa alkuvaiheista.

Larsson kertoo haastattelussa, että uransa alkuaikoina hän oli itsevarma, määrätietoinen 17-vuotias, joka oli aina oikeassa ja jolla oli vastaukset kaikkiin maailman ongelmiin. Nyt hän kuvailee muuttuneensa epävarmaksi 23-vuotiaaksi, joka ei osaa tehdä päätöksiä ja murehtii asioista, kertoo Aftonbladet.

– Rakastan sitä, että nuorempana niin päättäväinen ja itsevarma, koska en ole sellainen juurikaan enää. Olen menettänyt nuo ominaisuudet. Nykyään asiat ovat ”sekä että” tai ” niin tai näin”, Larsson selittää.

– Ihmettelen nykyään itsessäni eniten sitä, etten enää tiedä, mitä haluan. En osaa enää tehdä päätöksiä. Uuden albumini ilmestymiseen meni aikaa neljä vuotta.Mitä enemmän olen oppinut, sitä enemmän ymmärrän, kuinka vähän ymmärränkään. Jokaisella uudella askeleella jonka otan, on kaksi eri vaihtoehtoa.

Larsson selittää, että nuorempana hän otti voimakkaasti kantaa julkiseen keskusteluun ja esitti omia jyrkkiä mielipiteitään, joiden takana hän seisoi vankasti.

– Nykyään en enää vaivaudu riitelemään vanhojen miesten kanssa netissä, Larsson kertoo haastattelussa.

Hän kuvailee, kuinka hän on muuttunut ihmisenä vähemmän mustavalkoiseksi.

– Ennen olin musta tai valkoinen, jopa värikäs. Nyt olen harmaa. Minulla on epäterveellinen tarve saada vahvistus kaikille asioille. Häpeän kaikkea mitä teen, Larsson kertoo.

Larsson kertoo, että hän kokee paineita myös siitä, kun ruotsalaislehdet tituleeraavat häntä ”maailmanluokan tähdeksi”.

– Lopettakaa se. En halua kantaa koko Ruotsia harteillani. Olen ahdistunut. Tunnen itseni epäonnistuneeksi.

Zara Larsson muistetaan voimakkaista feministisistä kannanotoistaan.

Zara Larsson nousi julkisuuteen voitettuaan Ruotsin Talent-ohjelman.

Poptähti kertoo, että hän tarkastelee säännöllisesti Spotifyn tilastoja ja selaa Youtubea, Twitteriä, Instagramia ja muuta sosiaalista mediaa nähdäkseen, mitä ihmiset hänestä puhuvat ja kirjoittavat kommenttiosioissa.

– Se on itsetuhoista käytöstä, myrkkyä, josta olen riippuvainen. Juuri sellaisina hetkinä, kun en ole täysin itsevarma, minun on saatava somesta vahvistusruiske. Mutta silloin, kun olen julkaissut uutta musiikkia, uskaltaudun tutkimaan somea huolettomammin. Silloin on pienin riski nähdä asioita, jotka liittyvät minuun ihmisenä, koska silloin ihmiset puhuvat musiikistani.

Larsson muistetaan vahvoista feministisistä kannanotoistaan somessa. Hän sai paljon huomiota muun muassa silloin kun jakoi Instagramiin kuvan, jossa hän oli vetänyt kondomin jalkaansa. Larsson halusi kertoa kuvalla, että miehet eivät voisi koskaan vältellä kondomin käyttöä sillä argumentilla, että kondomit ovat liian pieniä heidän sukupuolielimilleen.

Haastattelussa Larsson muistelee myös ensimmäistä Instagramissa julkaisemaansa feminististä kannanottoaan, jossa hän jakoi vinkkejä miehille siitä, miten ketään ei saa raiskata. Hän jakoi myös hämmästyksensä siitä, miten monet miehet eivät ymmärrä niin itsestäänselviä asioita.

Larsson paljasti haastattelussa, että myös hän on joutunut raiskatuksi. Hän ei kuitenkaan halunnut kertoa, miten tai milloin raiskaus tapahtui.

– En ymmärtänyt tuohon aikaan, että olen itse ollut tekemisissä raiskaajan kanssa ja että minut on todella raiskattu. Se, mikä ei koskaan tuntunut traumalta, on tullut esiin myöhemmin elämässäni kyynelten ja syyllisyyden muodossa, kun olen ollut tekemisissä sellaisten miesten kanssa, jotka eivät pakota seksiin.

Larsson kertoo, että nykyään hän menee paniikkiin heti, kun hän näkee hänestä kirjoitetun otsikon. Hänen kertoo, että hänen sykkeensä nousee, kämmenet hikoavat, hän vapisee ja tuntee kipua vatsassaan.

– Alan heti miettimään, että mitä otsikko koskee. Onko se positiivista? Nauravatko ihmiset minulle? Onko kyse jostain tekemästäni yhteistyöstä? Uskallanko katsoa? Ymmärrän nyt, että olen kuin tiskirätti, joka imee itseensä kaikkea sitä, mitä muilla on sanottavana minusta, Larsson selittää.