Eini kertoo suurimman hittinsä erikoisen tarinan: puolen minuutin vilahdus Spede-elokuvassa teki unohdetusta kappaleesta ikivihreän

Einin Kesä ja yö -klassikkokappaleella on poikkeuksellinen tarina.

Laulaja Einin pitkälle uralle on mahtunut useita hittejä, mutta yksi on ylitse muiden. Eini Pajumäki tuli tunnetuksi vuonna 1977 kappaleellaan Yes sir, alkaa polttaa, mutta laulajan kulttikappaleeksi syntyikin yllättäen Kesä ja yö -kappale.

Poikkeuksellisen diskoiskelmästä tekee se, ettei se vielä ilmestyessään ollut hitti, päin vastoin. Kappale tuli tunnetuksi Uuno Turhapuro armeijan leivissä -elokuvasta vuonna 1984. Eini esitti elokuvassa cameoroolin ja esiintyi ravintolakabinetissa juhliville Uuno Turhapurolle (Vesa-Matti Loiri), Härski Hartikaiselle (Spede Pasanen) ja Sörsselssönille (Simo Salminen). Itse kohtaus ja Einin elokuvarooli on vain noin puolen minuutin mittainen.

Toimittaja Anna-Liisa Hämäläisen kirjoittamassa Diskokuningatar Eini -elämäkerrassa laulaja muistelee hitin syntyä.

Eini vuonna 1980.

Kirjan mukaan Einin laulu oli kantautunut elokuvatuottaja Pertti ”Spede” Pasasen korviin, joka oli ottanut selvää laulajasta.

Elämäkerran mukaan Eini ei saanut kuvauksiin sen kummempia ohjeita, eikä sitä harjoiteltu etukäteen. Lisäksi kohtaus jouduttiin kuvaamaan muutamaan kertaan, sillä Vesa-Matti Loiri, jonka Eini tunsi entuudestaan, sai hänet aina nauramaan.

Pienestä elokuvakohtauksesta tulikin merkittävä merkkipaalu Einin uralle.

– Kesä ja yö oli monen nuoren ensimmäinen tutustuminen minuun, Eini sanoo kirjassa.

Ei ole yllätys, että kappaleen tunnistaa monet, sillä Ere Kokkosen ohjaama Uuno Turhapuro armeijan leivissä on Suomen elokuvahistorian yhdeksänneksi katsotuin kotimainen elokuva. Elokuva nähdään tv-ruuduissa yhä aika ajoin.

Kappale on kokenut uuden suosion 2000-luvulla. Sitä ei kuultu Einin studioalbumeilla, kunnes hän äänitti kappaleen uudelleen vuonna 2002 julkaistulle Hitit-kokoelmalle.

– Kesän ja yön puuttuminen 1980-luvun albumilta oli yksi levy-yhtiön uskomattomimpia mokia 1980-luvun alussa. Hitit myi kultaa ja platinaa. Eikä vähiten sen vuoksi, että Kesä ja yö löytyi vihdoin myös albumiltani, Eini toteaa kirjassa.

Sittemmin kappaleen on päässyt albumeille, ja siitä on tehty uusia versioita.

Kesä ja yö -hittiä on kuultu myös stadioneilla, sillä se on KuPSin liigajoukkueen voittobiisi. Kun KuPS vuonna 2019 voitti liigamestaruuden 43 vuoden tauon jälkeen, Eini esiintyi Kuopion torilla järjestetyissä mestaruusjuhlissa.

Eini KuPS:in voitonjuhlissa.

IS seurasi tuolloin, kun yleisömeri lauloi kappaletta yhdessä.

”Ilta päättyi ympäri toria raikuneeseen yhteislauluun, kun Eini saapui toistamiseen lavalle laulamaan kappaleen Kesä ja yö, joka soitetaan aina KuPSin voittoon päättyvien otteluiden jälkeen”, IS kirjoitti.

Elämäkerran mukaan Raul Reimanin sanoittama Kesä ja yö kuuluu aina Einin keikkasettiin ja yleisö osaa laulun ulkoa iästä riippumatta.

Spotifyssä se on Einin suosituin kappale.

Lähde: Anna-Liisa Hämäläinen: Diskokuningatar Eini (Docendo 2021).