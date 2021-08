Robin Packalen julkaisi kuvan 23-vuotisjuhlistaan – takana pieleen mennyt vuosi

Robin Packalen julkaisi kuvan syntymäpäiväkakustaan.

Laulaja Robin Packalen täyttää tänään 23 vuotta. Poppari julkaisi Instagram-profiilissaan kuvan leikkaamassa syntymäpäiväkakkua.

Kuvan ohessa on pitkä englanninkielinen teksti, jossa Packalen muistelee uransa alkuvaiheita kymmenen vuotta sitten.

– En ole koskaan välittänyt iästäni, mutta tänään heräsin ja ajattelin yhtä asiaa. Siitä on jo vuosikymmen, kun ensimmäistä kertaa astuin isoon ja pelottavaan musiikkiteollisuuteen ja julkaisin singleni, Packalen aloittaa kuvatekstin.

Packalen kertoo, että kaikki tapahtui 13-vuotiaalle laulajan alulle nopeasti.

– Vain muutama päivä singleni julkaisun jälkeen minua haastateltiin isoon keskusteluohjelmaan live-televisiossa. 13-vuotiaana en tiennyt, miten minun pitäisi olla ison kameran edessä.

Packalen toteaa tekstissä, että hänen vanhempansa ovat aina kannustaneet Packalenia olemaan oma itsensä, vaikka hän oli nuorempana epävarma ja jännitti julkisuutta.

– Kiitos kuluneesta vuosikymmenestä ja seuraavaa varten, let’s go! Packalen lopettaa kirjoituksen.

Monet julkisuudenhenkilöt ovat onnitelleet Packalenia kommenttikentässä.

– Onnea bossman! kommentoi Packalenin kollega Isac Elliot.

Onnittelunsa ovat kirjoittaneet myös muun muassa rock-tähti Michael Monroe, räppäri Uniikki ja laulaja-lauluntekijä Leo Stillman.

Ilta-Sanomat kertoi maaliskuussa Robin Packalenin kuluneesta vuodesta, joka oli kaikkea muuta kuin mitä laulaja odotti.

Kesäksi oli suunniteltu ensimmäisen kansainvälisen albumin julkaisu, iso promokiertue Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä sekä lukuisia matkoja eri puolille Eurooppaa. Tarkoitus oli istua lentokoneissa, verkostoitua ja viedä uutta englanninkielistä musiikkia maailmalle.

Toisin kävi. Robin kertoi maaliskuussa astuneensa lentokoneeseen viimeksi vuosi sitten helmikuussa. Matkat Keski-Eurooppaan ovat jääneet väliin, ja levy päätettiin jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen julkaistiin joulukuussa ja toinen on luvassa myöhemmin tänä vuonna.

Robin Packalen aloitti uransa laulajana kymmenen vuotta sitten hitillä Frontside Ollie.

– Kun tehdään vientimusaa, olisi ihan tosi, tosi hyvä päästä lentämään ja matkustamaan joka paikkaan, jotta pääsisi luomaan suhteita. Täytyy sanoa, että viimeinen vuosi on ollut äärettömän huono laiva olla kyydissä, Robin Packalen kertoi Ilta-Sanomille tuolloin vakavana.

Packalen totesi tuolloin, että tilanne on tukala, mutta samassa veneessä ovat olleet monet muutkin artistit. Siksi Packalen vaan keskittyikin mieluummin siihen, mitä pandemian aikana on voinut tehdä.

– Onneksi etänä pystyy tekemään jotain. On myös omalla tavallaan kivaa, ettei tarvitse tunnin palaverin takia lähteä Berliiniin asti. Mutta kyllä tämä työ vaatisi sitä, että olisi siellä paikan päällä ja pääsisi laittamaan itsensä likoon.

– En kuitenkaan voi tehdä asialle mitään, joten tilanne ei ole varsinaisesti harmittanut minua. Olin huonossa paikassa huonoon aikaan, mutta minkäs teet, Robin totesi.

Vaikka moni pitkäaikainen haave on joutunut tauolle, on erilainen vuosi tuonut mukanaan myös paljon hyvää. Robin on istunut suomalaisstudioiden uumenissa viime keväästä saakka ja työstänyt uutta, kansainvälisille markkinoille tähtäävää musiikkiaan.

Samalla hän lyöttäytyi yhteen Alex Mattson -artistinimellä tunnetun Aleksi Kaunisveden kanssa.

– Päätimme viime kesänä, että lähdemme Aleksin kanssa saaristoon mökille, teemme uutta musaa ja pidämme siinä samalla hauskaa, Robin sanoi maaliskuussa.

Lopputuloksena syntyi kappaleita Robinin kahdelle EP:lle sekä kaksikon ensimmäinen yhteisbiisi Hard To Love. Elämän kovettaman ihmisen rakkaustarinan kertova kappale julkaistiin maaliskuussa.

– Robinin kanssa on ihan hemmetin hauskaa ja rentoa, mutta samalla myös ammattimaista tehdä töitä. Välillä saattaa mennä puolet päivistä siihen, että jauhetaan aivan muusta kuin musasta, Kaunisvesi sanoi aikaisemmin haastattelussa.