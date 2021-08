Taru palaa vuosien jälkeen The Voice of Finlandin All Stars -kaudelle – sekoittaa Elastisen pään täysin: "Ei tää oo todellista!"

Suosikkisarja palaa ruutuihin tulevana lauantaina.

Taru Ratilainen palaa uudelle The Voice of Finlandin All Stars -kaudelle.

The Voice of Finlandin uusi tuotantokausi pyörähtää käyntiin ensi lauantaina. Tuoreissa jaksoissa toisistaan mittaa ottavat ohjelman aiemmilta kausilta tutut kilpailijat. Osa heistä on selviytynyt aina sarjan suoriin lähetyksiin ja finaaliin asti, mutta yksikään ei ole onnistunut nappaamaan kirkkainta palkintoa.

Taru Ratilainen oli nähtiin ensi kertaa The Voice of Finlandin ensimmäisellä tuotantokaudella. Kuva on vuodelta 2012.

Yksi ensimmäisessä jaksossa nähtävistä kilpailijoista on 34-vuotias Taru Ratilainen, joka oli mukana myös sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella. Kun Ratilainen astelee lavalle, tähtivalmentajana toimiva Elastinen ei ole uskoa silmiään.

– Ei tää oo todellista! rap-artisti hihkaisee epäuskoisen kuuloisena.

– Oot sä taas raskaana? hän jatkaa.

Tämän jälkeen Elastinen osoittaa naista lähes sanattomana ja selventää:

– Taru meinas synnyttää silloin, kun me oltiin ekan kauden finaaleissa. Oli ihan viimeisillään raskaana ja nyt...

Michael Monroe, Tarja Turunen ja Elastinen toimivat uuden kauden tähtivalmentajina.

Suosikkiohjelman ensimmäinen kausi loppui vain viisi päivää ennen Ratilaisen laskettua aikaa. Nyt 8-vuotias tytär Aada on kannustamassa jälleen raskaana olevaa äitiään sarjan kuvauksissa.

Viimeisen yhdeksän vuoden aikana Ratilainen on luonut uraa Ezmi-taiteilijanimellä ja julkaissut useamman sinkun. Tämän lisäksi hän työskentelee musiikkipedagogina ja kirjoittaa itse kappaleita.

Taru Ratilainen on yksi The Voice of Finland: All Starsin kilpailijoista.

Ratilaisen lisäksi uuden kauden ensimmäisessä jaksossa lavalle astuvat Jesse Kaikuranta, Tiia Erämeri, Kimmo Härmä, Eveliina Määttä, Fiona Krüger, Jhayden Aleo ja Jani Klemola. Tähtivalmentajina nähdään niin ikään aiemmilta kausilta tutut Elastinen, Michael Monroe ja Tarja Turunen. Valmentajien tehtävänä on valita itselleen viisi laulajaa vain äänen perusteella.

Kesäkuun alussa Elastinen kertoi IS:lle iloitsevansa siitä, että saa jälleen toimia suursuosioon nousseessa ohjelmassa valmentajana.

– Upealta tuntuu taas istua tässä pitkästä aikaa! En malta odottaa, että kausi alkaa ja päästään taas kuuntelemaan hurja määrä hienoja laulajia ja tällä kertaa ekstrahienoja, koska kaikki on olleet jo liveissä mukana, hän riemuitsi tuolloin.

The Voice of Finland: All Stars alkaa Nelosella ja Ruudussa lauantaina 28. elokuuta. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.