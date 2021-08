Seksuaalirikosvyyhti R&B-tähti Robert Sylvester Kellyä vastaan syvenee.

R&B-tähti R. Kellyn rikosoikeudenkäynnissä on paljastunut karmeita yksityiskohtia.

Seksuaalirikosvyyhdissä ryvettynyt R&B-tähti R. Kelly, oikealta nimeltään Robert Sylvester Kelly, meni naimisiin vain 15-vuotiaan laulajatähti Aaliyahin kanssa vuonna 1994, ja nyt avioliiton karmeat syyt ovat paljastuneet oikeudessa.

Eräs anonyymina pysyttelevä R Kellyn entinen tyttöystävä ja myös väitettyjen rikosten uhri on Huffpostin mukaan todistanut oikeudessa, että syy avioliitolle oli Aaliyahin abortti.

23-vuotias nainen kertoo, että R. Kelly olisi pyytänyt kaikki tyttöystävänsä koolle ja sanonut heille, että he voivat kysyä laulajalta mitä vain. Naiset olivatkin kysyneet, miksi R. Kelly oli nainut vasta 15-vuotiaan Aaliyahin, joka menehtyi traagisesti lento-onnettomuudessa vuonna 2001.

R. Kelly vuonna 2019.

R. Kelly oli kertonut, että syy avioliitolle oli se, että lain mukaan alaikäiselle voisi myöntää abortin vain tämän vanhemmat tai aviopuoliso. Nainen myös sanoi oikeudessa, että R. Kelly olisi antanut Aaliyahille rahaa ja salaisen puhelimen, jolla tämä voisi ottaa R. Kellyyn hätätapauksissa yhteyttä.

Jo toinen anonyymina pysyttelevä nainen on nimennyt Aaliyahin R. Kellyä vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä.

Kelly tutustui Aaliyahiin, kun tämä oli 12-vuotias ja alkoi kirjoittamaan nuorelle laulajatytölle kappaleita mukaan lukien Aaliyahin debyyttialbumin Age Ain’t Nothing but a Number (Ikä on vain numero)

Kellyn entinen kiertuepäällikkö Demetrius Smith todisti vastahakoisesti oikeudessa muutama päivä sitten ja myönsi, että lahjoi virkamiehen 500 dollarilla, jotta Aaliyah saisi väärennetyt henkilöpaperit avioliittoa varten. Smith myös kertoi, että oli läsnä, kun pari sai avioliittoluvan ja meni naimisiin ”tavallisissa vaatteissa” Sheraton-hotellissa Chicagossa. Pian vihkivalojensa jälkeen R. Kelly oli lähtenyt esiintymään konserttiinsa.

– Sen ei olisi pitänyt tapahtua. Se oli väärin, Smith sanoi oikeudessa.

R. Kellyn lahjontasyytteessä on kyse juurikin tästä vuoden 1994 tapauksesta, jossa Kelly väitetysti lahjoi illinoisilaisen virkailijan tekemään väärän tunnistuksen laulaja Aaliyahista. Todistus tarvittiin, sillä tuolloin 27-vuotias Kelly halusi mennä naimisiin vain 15-vuotiaan Aaliyahin kanssa. Nyt R. Kellyn kiertuepäällikkö myönsi lahjonnan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan 54-vuotiasta Robert Sylvester Kellyä syytetään kiristyksestä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lahjonnasta. Miehen syytteitä käsiteltiin maanantaina liittovaltion oikeudenkäynnissä Brooklynissä.

Lisäksi laulajaa syytetään muun muassa lapsipornosta, oikeuden estämisestä ja alaikäisen houkuttelemisesta seksuaaliseen tekoon. Syytteitä on New Yorkin ohella nostettu myös Illinoisin ja Minnesotan osavaltioissa.

Laulaja Aaliyah menehtyi lento-onnettomuudessa vain 22-vuotiaana vuonna 2001. Kuva vuodelta 1998.

Syyttäjien mukaan laulaja pyöritti ”rikollisjoukkoa”, johon kuului managereita, henkivartijoita ja muita työntekijöitä, kertoo Guardian. Tämän verkoston avulla laulajalle rekrytoitiin naisia ja tyttöjä seksuaalisiin tarkoituksiin.

Syytteet koskevat kaikkiaan kuuden naisen ja tytön hyväksikäyttöä. Lisäksi toissa viikolla syyttäjät toivat oikeudelle asiakirjoja, joissa tuodaan esille yli tusinan verran muita henkilöitä, joita Kellyn väitetään käyttäneen hyväkseen, pahoinpidelleen tai uhkailleen.

NAISTEN ja tyttöjen ohella Kelly oli syyttäjien mukaan vuonna 2006 kutsunut 17-vuotiaan pojan studiolleen ja ehdottanut tälle seksiä kanssaan. The Guardian ja BBC kirjoittavat, että Kelly tapasi nuoren musiikkiurasta haaveilevan pojan chicagolaisessa McDonald’s -ravintolassa.

Syyttäjien mukaan poika esitteli Kellyn miespuoliselle ystävälleen, joka oli myös tuolloin alaikäinen. Kellyllä väitetään olleen seksuaalinen suhde myös tähän poikaan muutamaa vuotta myöhemmin.

Kelly on kiistänyt kaikki syytökset. Laulaja on viettänyt lähes kaksi vuotta vankilassa odottamassa oikeudenkäyntiään.

Kelly tunnetaan muun muassa 1990-luvun hitistään I Believe I Can Fly.