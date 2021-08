Hannele Lauri paiskasi kiven ex-miehensä ikkunaan ja meni Vesa-Matti Loirin sänkyyn tietyllä ehdolla – elämäkerta paljastaa värikkäät miessuhteet

Tuore elämäkerta kertoo monipuolisesti Hannele Laurin elämän miehistä. Nykyään syliin mahtuu vain koira.

”En enää etsi suurta rakkautta”, Hannele Lauri ilmoittaa heti alkuunsa. Hän on elänyt riittävästi.

Kyse on hänen elämäkerrastaan Hannele, näyttelijä (2021, Otava). Panu Rajalan kirjoittama teos kertoo ensi vuonna seitsemänkymppisiään juhlivan näyttelijän elämän käänteistä.

Ja tietysti Hannele Laurin elämän miehistä.

Ritva Hannele Markkula syntyi 21. heinäkuuta 1952 Hämeenlinnassa upseeri Arvi Markkulalle ja hänen puolisolleen Eine Markkulalle. Etunimistä jälkimmäinen vakiintui parin ensimmäisen yhteisen lapsen kutsumanimeksi nopeasti.

Lapsuutensa Hannele vietti Tampereen Viinikassa. Teatteri tuli tutuksi jo nuorella iällä äidin teatteriharrastuksen myötä, mutta ei Hannele tuolloin haaveillut näyttelemisestä ammattina.

Hannele (vas.), Pertti-veli isän sylissä ja Beritta-sisko 1950-luvun lopulla.

Näyttelijä hänestä kuitenkin tuli. Teatteridebyytti koitti jo lukioikäisenä, avustajana Seitsemässä veljeksessä Pyynikin kesäteatterissa.

Hannele oli myös komedienne alusta asti, kirjassa kerrotaan. Kun Suomen Teatterikoulun pääsykokeessa piti esittää hukkuvaa, hän parkaisi irtoripsiensä kastuvan. Rehtori Kalle Holmberg räjähti nauramaan. 18-vuotias Hannele pääsi kouluun ensiyrittämällä.

Hannele Markkula 18-vuotiaana nuorena näyttelijänä.

Teatterikoulu sijaitsi vielä vuonna 1971 Kansallisteatterin ylimmässä kerroksessa. Siellä Hannele tapasi ensi kerran tulevan aviomiehensä Hannu Laurin.

Teatterikoulun tytöt piirittivät häntä kuin Rättäriä Tukkijoella. Hänen suosiostaan kilpailtiin. Hannele tiesi, että mies oli naimisissa, mutta hänen höyryämistään katsellessa ”ei se kyllä siltä vaikuttanut”.

Hannu Laurin liitto päättyikin pian eroon. Hannele tiesi, mitä halusi, mutta oli siirtymässä Helsingistä töihin Jyväskylän kaupunginteatteriin.

Piti toimia nopeasti. Hannu tuli saattamaan juna-asemalle, kun Hannele oli lähdössä tutustumaan uuteen työpaikkaansa. Asemaravintolassa nuori näyttelijätär sanoi miehelle suorat sanat.

”Nyt meillä on kaksi vaihtoehtoa, joko mennään tonne alas Aseman Kelloon, sä ostat sieltä meille sormukset ja me mennään kihloihin. Tai me sanotaan nyt hyvästit, etkä sä nää mua enää koskaan”, Hannele täräytti.

Hannu valitsi edellisen vaihtoehdon. He nousivat ja menivät ostamaan kihlat. Sitten Hannelen juna lähti.

Hannele Lauri teki debyyttinsä elokuvanäyttelijänä 24-vuotiaana peräti kahdessa elokuvassa. Tuolloin hän oli jo kahden pojan äiti ja tukevasti naimisissa Hannu Laurin kanssa.

Hän näytteli myös pienen sivuroolin Spede Pasasen viidennessä Turhapurossa, Rautakauppias Uuno Turhapuro – presidentin vävy -elokuvassa (1978). Tuo rooli avaisi hänelle myöhemmin ovet koko kansan Hanneleksi, röökimuijaksi ja Naisen logiikan tulkitsijaksi.

Hannele Lauri vuonna 1984.

Hannele Lauri vuonna 1988.

Sitä ennen 1980 Hannele ja Hannu kuitenkin kiinnitettiin näyttelijöiksi Turun kaupunginteatteriin. Nelihenkinen perhe oli juuri ehtinyt muuttaa, kun Hannele sai kuulla Hannun pettäneen häntä toisen näyttelijättären kanssa.

Sekä mies että näyttelijätär saivat kuulla Hannelelta kunniansa, kirja kertoo.

Toisaalta Hannele ei ollut yllättynyt miehensä käytöksestä, tällaista oli odotettavissa. Naiset tulisivat vastakin piirittämään näyttelijää, joka oli altis houkutuksille. Näitä ei vain pitäisi ottaa liian raskaasti. Kuitenkin hän otti.

Hannu Lauri purki syyllisyyttään kodin remonttiin. Ero tuli vasta 14 vuotta myöhemmin. Siinä välissä roolit Speden ohjelmissa olivat tehneet Hannele Laurista kaikkien tunteman viihdetaiteilijan.

Hannu ja Hannelen Laurin liitto päättyi vuonna 1994.

Kiinnostusta löytyi ulkomailta asti, kirjassa paljastuu. Keväällä 1988 Hannele oli rientänyt hakemaan nimikirjoitusta laulaja Leonard Cohenilta MTV:n kahviosta kesken hääsketsin. Laulaja kysyi morsiuspukuiselta näyttelijältä, oliko Hannele tullut kosimaan häntä.

Hannele sai myös kutsun konserttiin.

”Laulaja kutsui minua konsertin jälkeen luokseen backstagelle. Kun kerroin kotona Hannulle tästä, hän sanoi, että et varmasti lähde. Sinä et ole mikään bändäri. Niin jäi menemättä, ja vieläkin harmittaa.”

Leonard Cohen (kuvassa) osoitti kiinnostustaan hääasuiseen Hannele Lauriin.

Hannelen suosio häiritsi hänen miestään. Kirjan mukaan Hannu Lauri ei kestänyt sitä, että huomio hänestä, arvostetusta teatterinäyttelijästä, oli kääntynyt hänen tv:stä tuttuun vaimoonsa.

Lopullinen niitti avioliiton päättymiseen oli kuitenkin Hannun joutuminen psykoottiseen tilaan ja sairaalahoitoon kesken Tampereen työelämäprofessuurin. Mankkaan-kotiin palasi muuttunut mies, jonka ailahtelevuutta ja kiukkukohtauksia Hannele ei enää kestänyt.

Hannele haki avioeroa 3.2.1994 Hannun vastustelusta huolimatta yhteensä 18 aviovuoden jälkeen.

Irtaimisto jaettiin, mies jäi Mankkaalle. Kerran Hannelen pinna kuitenkin petti, kirja paljastaa.

Hän otti kerran viini-illan jälkeen taksin ja ajoi Mankkaalle voidakseen vielä keskustella asiat Hannun kanssa selviksi. Hän jätti taksin odottamaan ja soitti ovikelloa. Hannu avasi oven, mutta ei päästänyt häntä sisään, vaan sulki oven.

Silloin hän poimi kukkapenkistä rosoisen kiven, katsoi tarkkaan makuuhuoneen ikkunan, jossa silloin ei voinut olla ketään, ja heitti kivellä ikkunan säpäleiksi. Se oli viimeinen tervehdys rakkaalle aviopuolisolle.

”Olisi kai pitänyt maksaa se rikkomani ikkuna. Hannu siitä jotain laskua myöhemmin heilutti. En maksanut. Sen verran otti päähän. Kun hän sai jäädä siihen taloon, niin pitäköön kiven muistona minusta.”

Eron jälkeen nelikymppisen Hannele Laurin elämässä kääntyi täysin uusi sivu:Treffiseuraa löytyi niin toimittaja Rauli Virtasesta, laulaja Timo Kojosta, liikemies Tepi Saarentolasta, rikosjuristi Juhani Ripatista ja muusikko Jari Ansiosta. Kahden jälkimmäisenä mainitun kanssa Hannele viihtyi pidempäänkin.

Juristi Juhani Ripatti oli yksi Laurin tunnetuimmista miesystävistä.

Oli myös muuan Vesa-Matti Loiri. Hannelella ja Veskulla oli ollut sutinaa jo 1970-luvun Teatterikoulussa. 1980–1990-luvuilla heistä tuli iskemätön viihdepari, jonka johdolla Spede Show – ja myöhemmin Vesku Show vetivät tv-vastaanottimien äärelle yli 1,5 miljoonaa suomalaista joka kuukausi.

Veskulla ei tunnetusti ollut erityisiä estoja solmia suhteita vetäviin kaunottariin. Hannele on myöhemmin kertonut, että Vesku oli hellä, huomaavainen ja väkevä rakastaja.

Hannele ja Vesku elokuvassa Uuno Turhapuro armeijan leivissä. Parilla oli suhde vuosien mittaan myös kameroiden ulkopuolella.

Kestävää suhdetta kaksikon välille ei silti koskaan rakentunut.

Hannele tähdentää, että he pitivät huolen siitä, että menivät sänkyyn vain milloin kummallakaan ei ollut parisuhdetta toisaalla. Sellaisia harvinaisia taukoja sentään sattui.

Vesku muistelee ehdottaneensa, että he menisivät naimisiin ja hankkisivat neljä lasta, mutta tuskin tosissaan, Hannele nauraa. ”Ei me oltais tultu toimeen jokapäiväisessä elämässä”, hän sanoo päättäväisesti. Heidän missionsa oli huvittaa toisiaan ja Suomen kansaa, ei rakentaa mitään yhteistä tupaa ja perunamaata.

Lauri ja Loiri Loirinuotio-ohjelmassa vuonna 2015.

Viidenkympin kulmilla Hannele Lauri oli valmis sitoutumaan uudelleen. Rakkaus roihahti kesällä 1999 toimittaja Teemu Rinteen kanssa kesken haastattelun.

He olivat vanhoja tuttuja: Myös Rinne oli heilunut avustajana Seitsemässä veljeksessä yli 30 vuotta sitten.

Hannele Laurin ja Teemu Rinteen avioliitto kesti pari vuotta. Kuvassa pari Abu Dhabissa 2000-luvun alussa.

Muutaman päivän kuluttua Hannele soitti Teemulle ja kysyi, lähtisikö tämä Amsterdamiin.

Hannele sanoi, että tavataan aamulla lentokentällä. Teemu piti sitä vitsinä. Seuraavana päivänä Hannele soitti Amsterdamista. ”Et sitten tullutkaan. Täällä hotellissa oli samppanjapullo odottamassa ja tervetulotoivotus meidän kummankin nimillä, Hannele and Teemu.”

Kun Hannele palasi, he alkoivat seurustelemaan.

Seuraavana keväänä Hannele vei Teemun kesämökilleen Kuhmalahteen. Siellä piti kohentaa paikkoja ja tehdä tavanmukaisia kevättöitä. Teemulla oli kertomansa mukaan kova krapula, hän ei innostunut töistä, mutta ei kehdannut ruveta taas juomaankaan. Sitten hän keksi kysyä: ”Mentäiskö naimisiin?”

Hannele yllättyi eikä vastustanut. ”En nyt ihan lehdestä lukenut hänen päätöstään, mutta ei paljon puuttunutkaan”, Teemu sanoo.

Lauri ja Rinne pysyivät ystävinä avioliitonkin jälkeen.

Ero tuli jo kahden vuoden jälkeen. Se taisi olla alun perinkin väärä ratkaisu, kaveriliitto, sekä Hannele että Teemu toteavat kirjassa. Ystävyys onneksi säilyi.

Poika Tomi Lauri on yksi Hannelen harvasta lähipiiriläisestä nykyään.

Näyttelijän lähipiiri on vanhemmiten harventunut. Ex-miehen lisäksi siihen kuuluvat enää pojat Sami ja Tomi perheineen, muutama pitkäaikainen naisystävä sekä tietysti Nancy-koira.

”Koirahan nyt on tärkeämpi ja lempeämpi kuin yksikään mies”, Hannele vakuuttaa ja pörröttää syliin sieppaamaansa Nancya, joka murahtaa hyväksyvästi.

Sellaista ei ainakaan tarvitse enää etsiä.

Hannele Lauri ja Nancy-koira.

