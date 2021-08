Perheenäiti hurahti Blind Channeliin: aika kuluu somen faniryhmissä, ihoa koristaa kaksi Blind Channel -tatuointia – ja lisää on haaveissa

Vantaalainen kolmen lapsen äiti ei kuunnellut ennen juuri lainkaan musiikkia. Keväällä rock-yhtye Blind Channel varasti Emma Heinosen sydämen.

Emma Heinonen on ottanut kaksi Blind Channel -aiheista tatuointia.

Vantaalainen Emma Heinonen katsoi keväällä Euroviisujen toista semifinaalia, kun Suomen edustaja Blind Channel asteli lavalle.

Heinonen ei ollut seurannut UMK:ta, mutta tiesi että ”joku semmoinen rokkibändi” sen oli voittanut. 35-vuotias Heinonen ei ollut suuri musiikinkuuntelija, ja kaikki raskaampi musiikki oli hänestä inhottavaa.

Heinonen äimistyi huomatessaan, miten hyvä Blind Channelin Dark Side -kappale oli ja huusi jo nukkumassa olleen aviomiehensäkin katsomaan. Viisufinaalin koittaessa kolmen pienen lapsen äiti oli jo täysin yhtyeen pauloissa.

– Kuuntelin Dark Sidea repeatilla koko ajan, se oli menoa, Heinonen kertoo.

Blind Channel esiintymässä Helsingin Allas Sea Poolilla.

Vuonna 2013 perustettu Blind Channel sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi. Yhtyeeseen kuuluvat oululaislähtöiset Joel Hokka, Niko Moilanen, Joonas Porko, Olli Matela, Tommi Lalli ja Aleksi Kaunisvesi.

Blind Channelin faneista löytyy Heinosen mukaan runsaasti samanhenkistä porukkaa.

– Meitä on ihan hirveästi tämmöisiä plus kolmekymppisiä perheenäitejä, jotka on ihan hulluna Blind Channeliin, Heinonen sanoo.

Heinonen kertoo fanittaneensa teininä poikabändi Hansonia melko innokkaasti, mutta sekään ei yltänyt Blind Channelin ihailun tasolle.

Blind Channel -fanitus piristää kolmen lapsen äiti Emma Heinosen arkea.

Emma Heinosen käsivartta koristaa Blind Channelin Aleksi Kaunisveden kuva.

Kesäkuussa Heinonen hankki elämänsä ensimmäisen tatuoinnin, Blind Channelin kulmikkaan logon. Hän ei ollut aiemmin suunnitellut ottavansa tatuointeja.

Hiljattain hän kävi ottamassa myös suuremman leiman bändin Aleksi Kaunisvedestä. Kuvan tekeminen kesti viisi tuntia, mutta urakka ei Heinosen mukaan juuri sattunut.

Heinosen toiveissa on myös kaksi Blind Channel -tatuointia lisää.

– Toinen olisi Niko ja Joel lavalla UMK-finaalissa, ja vasempaan käteen haluaisin yhdestä Blind Channelin biisistä neljä sanaa. Mutta haluaisin ne sanat Aleksin käsialalla, niin se haave voi jäädä toteutumatta, Heinonen kertoo.

Emma Heinonen ei ollut ajatellut hankkivansa tatuointeja, mutta tuli toisiin aatoksiin Blind Channel -fanituksen myötä. Bändin logo on Heinosen ensimmäinen tatuointi.

Hetkessä syttynyt fanitus täyttää nyt lähes kaiken Heinosen vapaa-ajan. Yhtyeen musiikki soi arjessa jatkuvasti, esimerkiksi ruokaa laittaessa, ja Heinonen on aktiivinen sosiaalisen median Blind Channel -faniyhteisöissä.

– Olen ladannut TikTokit sun muut ihan vain Blind Channelin takia, joka paikassa seuraan niitä ja odotan uusia päivityksiä.

Vaikka Heinosen perhe ja ystävät eivät ole innostuneet fanittamisesta, on uusia ystäviä löytynyt Blind Channelin fanituksen kautta, myös keikkaseuraksi.

Heinonen näki Blind Channelin reilu viikko sitten kahtena peräkkäisenä iltana Helsingissä. Seuraavan kerran fani pääsee Blind Channelin keikalle perjantaina. Heinonen toivoo pääsevänsä jatkossakin bändin yleisöön, ja haaveilee vielä joskus tapaavansa bändin jäsenet. Varmaa on, että rokkareiden aktiivinen seuraaminen jatkuu tuttuun malliin sosiaalisessa mediassa.

Heinosen mukaan Blind Channel on musiikillaan pelastanut hänet perheen, töiden ja opintojen ympärillä pyörivään, samanalaisena toistuvaan arkeen hukkumiselta. Heinonen toivoo pääsevänsä kiittämään Blind Channelia heidän musiikistaan.

– Saan heidän biiseistään hirveästi voimaa, Heinonen kertoo.