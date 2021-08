Edellinen suhde romutti maajussitar-Stiinan, 23, itsetunnon täysin – hakee nyt rinnalleen määrätietoista miestä

23-vuotias Stiina pyörittää hevostilaa ja pieneläinhoitolaa Kuopion Pajulahdessa. Hän etsii rentoa, rempseää ja aktiivista miestä, joka tietää mitä tulevaisuudelta haluaa.

Kun uudelle Maajussille morsian -kaudelle etsittiin maajusseja, Stiina, 23, ajatteli, että ohjelma on kuin tehty häntä varten. Hän asuu maalla, hänellä on eläimiä ja hän on sinkku.

– Ajattelin, että mitä ihmettä muka menettäisin, jos lähtisin mukaan ohjelmaan. Se on varmasti mahtava kokemus ja jos löytyisi vielä mieskin samalta reissulta, Stiina kertoo.

Stiina sai ilokseen useita kirjeitä hänestä kiinnostuneilta miehiltä ja niin ollen hänen taipaleensa Maajussille morsian -ohjelmassa jatkui.

Stiina asuu Kuopion Pajulahdessa. Hänellä on hevostila ja pieneläinhoitola, jonne asiakkaat tuovat koiriaan ja kissojaan hoitoon. Stiinan työtehtäviin kuuluu muun muassa hoitoelämistä huolehtiminen ja niiden lenkittäminen.

Tilan töihin kuuluu muun muassa hevosten hoitaminen, lannan siivoaminen, asiakkaiden kanssa viestiminen ja paljon erilaisia kunnostustöitä.

– On tärkeää, että tuleva kumppani tekee oman osansa tilan töistä. Toki riippuu myös siitä, mitä mies tekee työkseen.

Stiina on ollut sinkku viimeiset kaksi vuotta ja sitä ennen hän oli neljä vuotta kestäneessä vakavassa suhteessa. Edellinen suhde jätti jälkensä hänen itsetuntoonsa.

– Itsevarmuus on yrittäjänä todella vahva, mutta ihan vaan Stiinana se on hyvin heikko. Itsevarmuus on vaan menetetty sinkkuvuosien aikana ja viime suhteen jälkeen, hän kertoo tuoreessa jaksossa.

Ohjelman kautta Stiinan itsetunto on kuitenkin parantunut.

– Ohjelma on auttanut ja olen työskennellyt itsetunnon kehittämisen kanssa myös oikeassa elämässä paljon. Olen oppinut käsittelemään asioita ja tunteita ja opetellut olemaan sinut niiden kanssa. Se nosti myös itsetuntoa, kun huomasi, että niin moni on kiinnostunut, Stiina kertoo.

Stiina pyörittää yksin hevostilaa ja pieneläinhoitolaa Kuopion Pajulahdessa.

Tulevan kumppanin täytyisi olla rennon rempseä ja tekevä ihminen, joka on kiinnostunut tekemään tilan töitä, mutta panostamaan myös parisuhteeseen. Tulevalta kumppanilta Stiina odottaa ennen kaikkea määrätietoisuutta.

– En etsi elämääni päivä kerrallaan -elelijää, vaan miestä, joka tietää mitä haluaa työ -ja parisuhderintamalta. On tosi tärkeää, että miehellä on joku ajatus, mitä hän tulevaisuudelta haluaa. Koska itselläni on tavoite, jota kohti menen.

Stiinalla itsellään on tavoitteena laajentaa ja kehittää yritystoimintaansa ja tilojaan.

– Haluaisin laajentaa eläinhoitolaa. Toki korona on tuonut omat esteensä siihen. Elämässä ei ole ole kuitenkaan mikään kiire. Laajennuksen voin tehdä vaikka 20 vuoden päästä.