Beyoncélla kaulassaan 25 miljoonan euron timanttiharvinaisuus – korvaamatonta korua on saanut käyttää vain viisi naista

Artisti Beyoncé on viides nainen koko maailmassa, kuka on saanut pitää erityislaatuista timanttikorua yllään.

Legendaarisen koruliikkeen Tiffany & Co’n uudet About Love -kampanjan mainoskasvot ovat räppäri Jay Z ja laulaja Beyoncé.

Kuvassa Beyonce jäljittelee Daily Mailin mukaan näyttelijä Audrey Hepburnin hahmoa Holly Golightlyä 60-luvun tunnetusta Aamiainen Tiffanylla -elokuvasta.

Beyoncén päällä on mainoksissa musta iltapuku ja kaulassaan 128 karaatin Tiffany-timanttikoru. Beyoncé on viides nainen koko maailmassa, kuka on koskaan pitänyt korua yllään.

Massiivinen keltainen timantti löydettiin alun perin Etelä-Afrikasta vuonna 1877, ja sitä ovat pitäneet yllään ennen Beyoncéa vain Mary Whitehouse, Audrey Hepburn, Lady Gaga ja Gal Gadot.

Tiffany & Co’n mukaan timantti on arvoltaan noin 25 miljoonaa euroa (30 miljoonaa dollaria). Timantista tehtiin kaulakoru vuonna 1957. Whitehouse piti korua ensimmäistä kertaa silloin Tiffany & Co’n juhlissa, ja Hepburn puki korun päälleen Aamiainen Tiffanylla -elokuvassa.

Lady Gaga kantoi timanttia vuoden 2019 Oscar-gaalassa. Gal Gadotilla se nähdään vasta teattereihin tulevassa elokuvassa Kuolema Niilillä.

Vaikkakin muutamat julkisuuden henkilöt ovat korua pitäneet ennen Beyoncéa, kampanjakuvat ovat ensimmäisiä, joihin timanttia on käytetty.

– Beyoncé on maailman paras laulaja, ja Jay Z on maailman paras räppäri. Me olemme maailman paras koruliike, joten meidän oli yhdistettävä voimamme, Tiffany & Co’n varatoimitusjohtaja Alexandre Arnault toteaa Yahoo! Lifen haastattelussa.

Ilta-Sanomat uutisoi maaliskuussa, kuinka Beyoncé teki musiikkihistoriaa, kun hänestä tuli kaikkien aikojen eniten Grammy-palkintoja voittanut naisartisti.

39-vuotias Beyoncé, kokonimeltään Beyoncé Giselle Knowles-Carter, on palkittu nyt urallaan yhteensä 28 Grammylla. Aiempi ennätys oli hallussa Alison Kraussilla.

Ennätyksen rikkoi mustien puolesta kantaa ottaneen Black Parade -kappaleen valinta vuoden r&b-esitykseksi. Sen lisäksi Beyoncé sai gaalassa kolme muuta Grammya.

– Artistina uskon, että minulla ja meillä kaikilla on tehtävä heijastaa aikaamme. Joten halusin rohkaista ja juhlistaa kaikkia niitä mustia kuningattaria ja kuninkaita, jotka jatkuvasti innostavat minua ja koko maailmaa, hän sanoi kiitospuheessaan AFP:n mukaan.