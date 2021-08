Uudella Selviytyjät Suomi -kaudella on luvassa paljon yllätyksiä.

Seikkailureality Selviytyjät Suomi rantautuu sunnuntaina 29. elokuuta Karibialle Dominikaaniseen tasavaltaan.

5. kauden ensimmäinen Selviytyjät Suomi -jakso käynnistyy perinteisesti 16 kilpailijan esittelyllä hiekkarannalla. Juontaja Juuso Mäkilähde kyselee kilpailijoilta, miltä tuntuu olla Karibialla ja mukana yhdessä maailman rankimmista realityohjelmista.

– Kun otetaan puhelin pois, mukavuudet pois, ystävät pois, niin mitä jää jäljelle? Tuleeko musta uusia ominaisuuksia esille, mitä mä en ole aikaisemmin tiennyt itsestäni? pohtii Shirly Karvinen.

– Mä olen kerran Googlannut, että miten tehdään tulta ja that´s it. En mitään muuta, sanoo Heikki Sorsa kisaan valmistautumisestaan.

Avausjaksossa kilpailijat jaetaan heimoihin.

Ville ”Viki” Eerikkilän kohdalla sävy muuttuu, kun Juuso tunnustaa kaksikon tuntevan toisena entuudestaan ja tekee Vikistä varsin henkilökohtaisen paljastuksen.

– Viki, me ollaan tehty yhdessä radio-ohjelmaa, ja jos en väärin muista ainakin silloin sä pelkäsit ötököitä, vettä, pimeetä, korkeita paikkoja ja ahtaita paikkoja – ja nyt sä oot täällä, Juuso vinoilee.

– En tiiä miks, mutta tässä ollaan. Toivottavasti noista ainakin yks tippuu pois tän reissun jälkeen, vaikka ne ötökät sitten, Viki vastaa.

Uudella kaudella on luvassa ennennäkemättömiä yllätyksiä: kultaiset kolikot ja Hylättyjen saari.

Kilpailusta voitetuilla kultakolikoilla voi ostaa itselleen ruokaa, erilaisia etuuksia ja jopa koskemattomuuden. Kun kilpailija luulee jo kotimatkansa koittaneen, hän siirtyykin selviytymään Hylättyjen saarelle.

Heti ensimmäisessä jaksossa päästään kilpailemaan.

Kultakolikot tekevät pelin kieroilusta entistäkin vaikeampaa. Juontaja Juuso Mäkilähde esittelee kankaisesta pussista löytyvät kultaiset kolikot avausjaksossa kilpailijoille.

– Kultaisia kolikkoja ei ole koskaan aikaisemmin nähty Selviytyjät Suomessa. Näillä kilpailijat voivat ostaa etuuksia: ruokaa, helpotusta kilpailuun tai jopa koskemattomuuden! Mäkilähde kertoo selviytyjille heti heimojaon jälkeen.

– Tuli edustaa elämää, ja kun soihtu on sammunut, niin kilpailu on ohi. Heimo on puhunut. Sinun on nyt poistuttava, Juuso Mäkilähteellä on tapana sanoa heimoneuvostossa pois äänestetylle kilpailijalle.

Heimoneuvostossa pudotetaan aina vähintään yksi kilpailija. Tällä kaudella pudotettu ei lähdekään suoraan kotimatkalle vaan Hylättyjen saarelle.

Tällä kaudella pudonneen kilpailu ei päätykään vielä tähän.

Kilpailija, joka on äänestetty pois kisasta, saapuu heimoneuvoston jälkeen kyltin luo, jossa kerrotaan, että vielä ei olekaan kotiinlähdön aika.

"Matkasi ei ole vielä päättynyt, vaan siirryt Hylättyjen saarelle. Sinulla on mahdollisuus palata kilpailuun, mikäli selviät saarella heimojen yhdistymiseen saakka", kyltissä kerrotaan.

– On toi tosi mielenkiintoinen visti tähän kilpailuun. On otettava päivä ja hetki kerrallaan, pohtii ensimmäinen pudonnut kilpailija eteen tullutta uutta ja yllättävää käännettä.

Tällä kaudella maailman rankimman realityn voitosta ja 30 000 euron voittopotista taistelevat muotialan yrittäjä Susanna Penttilä, radiojuontaja Ville ”Viki” Eerikkilä, reality-tähti Ella Toivainen, muusikko Paul Elias Uotila, Miss Suomi 2014 Bea Toivonen, tv- ja radiojuontaja Lauri Salovaara, fitnessin maailmanmestari 2019 Eveliina Tistelgren, Suurin pudottaja Suomen -voittaja 2020 ja drag-artisti Aarni Mikkola, esiintyjä ja media-alan yrittäjä Sanna Pikkarainen, näyttelijä ja muusikko Jon-Jon Geitel, tangokuningatar Eija Kantola, reality-tähti Daniel Lehtonen, laulaja ja somevaikuttaja Tuuli Oikarinen, ex-lumilautailija Heikki Sorsa, juontaja ja Miss Suomi 2016 Shirly Karvinen sekä ammattiscoottaaja Helmeri Pirinen.

