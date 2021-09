Pohjalla ollut Samuli Edelmann imuroi yhdessä yössä Aake Kallialan baarikaapin tyhjäksi – Kalliala kertoo nyt IS:lle, miten kaverusten hauskanpito muuttui surulliseksi

– Samulilla homma lähti menemään överiksi. Siitä tuli sellaista totaalista imemistä, muistelee Aake Kalliala. Hän lopulta lähetti Samuli Edelmannin hoitoon.

Näyttelijä ja laulaja Samuli Edelmannin syyskuun alussa julkaistussa elämäkerrassa Samuli käydään läpi rakastetun tulkitsijan ja näyttelijän tarinaa ja kerrotaan hyvin rehellisesti ja yksityiskohtaisesti Edelmannin alkoholismista.

Edelmannin pitkäaikaisella ystävällä, näyttelijä Aake Kallialalla on ollut merkittävä rooli Edelmannin raitistumisessa. Kirjassa Edelmann myös kiittää ystäväänsä avusta.

– Pääosin meillä oli kivaa, olimme kimpassakin ryyppäämässä. Mutta Samulilla homma lähti menemään överiksi. Siitä tuli sellaista totaalista imemistä. Siinä ei ollut enää mitään tolkkua, Aake Kalliala muistelee hurjia vuosia nyt IS:lle.

– Meidän yhteinen meininki kaupungilla oli sellaista reipasta illanviettoa. Oli vauhtia ja jännittäviä tilanteita, naurua ja joskus jopa itkuakin. Siitäkin ajasta on hyviä muistoja, kunnes se sitten meni Samulilla liian pitkälle.

Kalliala havahtui Edelmannin alkoholinkäyttöön vakavasti. Kaksikko oli tullut jatkamaan juhlantäyteistä iltaa Kallialan kotiin. Elämäkerrassa kuvaillaan merkittävä hetki, jolloin Kalliala tarjosi ystävälleen apua:

Aake Kalliala heräsi kotonaan outoon kolisteluun. Hän ei voinut uskoa silmiään: Samuli röhnötti Aaken baarikaapin edessä ja oli juonut kaapista kaiken minkä jaksoi. Mies oli tullut juhlimaan Aaken luo edellisenä iltana ja jäänyt yöksi. Aake puhutteli häntä: ”Nyt on niin, että sä tarttet apua. Mä tunnen yhen raitistuneen lääkärin. Sut pitää saada katkolle.” Samuli oli niin turta, ettei osannut vastustella enää. Hän meni minne käskettiin ja toimi kuin olisi ollut kuvauspaikalla. Aake vei Samulin Myllyhoitoon. Nyt hänen ryyppyputkelleen laitettaisiin piste.

– Seurasin pitkään Samulin menoa, että tuosta ei nyt hyvä laula, jos ei jotain muutosta tapahdu. Sitten oli se hetki, kun olimme mun luona. Siinä sitten aloin lausumaan Samulille, että haluatko sä apua. Samuli mumisi, että kyllä. Ja siitä se sitten lähti. Se oli korkea aika, Kalliala muistelee hetkeä.

Edelmannin tie kohti alkoholitonta elämää ei alkanut kuitenkaan heti hoitoon päästyä, vaan matkaa oli vielä kuljettavana. Kirjassa kohtaus jatkuu seuraavasti:

Samuli itse suostui katkaisuhoitoon vain rauhoittaakseen huolestuneita ihmisiä. Katkaisussa hän sanoi ääneen sen, minkä oli jo tiennyt pitkään: ”Olen alkoholisti.”Totuuden ääneen lausuminen oli helpottavaa, mutta Samulin raiteiltaan nyrjähtänyt ajattelu sai merkittävän oivalluksen kääntymään itseään vastaan. Jos kerran hän oli alkoholisti, niin juomistahan olisi jatkettava.Hän kulki vastentahtoisesti läpi hoitopäivien. Ryhmäterapiaa, lääkehoitoa, unta ja ruokaa. Ei viinaa. Samuli näytteli tosielämän rooliaan Myllyhoidossa toipuvana alkoholistina, mutta odotti sitä hetkeä kun pääsisi takaisin juomaan.

Vaikka Edelmann laittoi korkin kiinni lopulta vasta myöhemmin, Kallialan avunanto oli merkittävä sysäys Edelmannin raitistumiselle.

Aake Kalliala on Samuli Edelmannin pitkäaikainen ystävä.

Samuli Edelmannin elämäkerta julkaistaan 1. syyskuuta.

KALLIALA tapasi Edelmannin ensimmäisen kerran, kun tämä oli pieni poika. Kalliala oli Teatterikorkeakoulussa ja hänen laulunopettajansa oli Toni Edelmann, Samuli Edelmannin edesmennyt isä.

– Meistä tuli kavereita Tonin kanssa. Olin Tonin luona, pyörimme paljon vapaa-ajalla yhdessä. Silloin näin ensimmäisen kerran Samulin, se oli semmoinen pieni räkänokka. Pojalla oli silloin jo vähän käheä ääni. Mietin, että mikähän tuostakin pojasta tulee kun vähän aika kuluu, Kalliala naureskelee.

Kun Kalliala näytteli Ryhmäteatterissa Moniminä-näytelmässä, nuori Samuli Edelmann tuli useana iltana seuraamaan harjoituksia, jotka kestivät monta tuntia.

– Se istua kekkasi siellä. Sanoin Samulille, että älä näihin hommiin lähde, mutta niin se vaan lähti. Ja hyvähän se on hänellä tilanne, Kalliala sanoo viitaten Edelmannin menestyksekkääseen uraan.

Kallialalla ja Edelmannilla on nykyäänkin lämpimät välit, vaikka he eivät kovin usein toisiaan näe. Kalliala paljastaa, että kaksikolla on myös yhteisiä työsuunnitelmia. Enempää hän ei voi vielä mainita.

– Samuli tekee Helsingissä töitään ja on kiireinen laulupoika ja näyttelijäpoika. Minä asustelen siellä Mikkelissä. Sen takia ei olla oikein tekemisissä, mutta aina kuitenkin sydämessä. Puhelimella joskus täräytellään, mutta harvakseen, Kalliala juttelee.

Viime viikolla Aake Kalliala loukkaantui vakavasti pudottuaan mökkilaituriltaan rantaveteen niskoilleen. Hän joutui jäämään pitkälle sairauslomalle sekä keskeyttämään uuden Mielensäpahoittaja-elokuvan kuvaukset.

Samuli Edelmann piristi ystäväänsä vierailulla ja julkaisi siitä viikonloppuna monen iloksi kuvan sosiaalisessa mediassa.

– Onneksi rakas ystäväni Aake on paranemaan päin. Voimia ja toipumista!, Edelmann kirjoitti.

Kalliala on tuntenut Edelmannin vuosikymmeniä ja siksi tuntee tämän hyvin.

– Samuli on avoin, hyvin herkkä ihminen. Hän on taitava töissään. Samuli kertoo laululla tarinan kun tarinan. Hänellä kykynsä käsitellä tekstiä laulun kautta on ihan omaa luokkaansa.

VUONNA 2018 Edelmann kertoi IS:lle, että alkoholista luopuminen on ollut hänelle iso asia.

– Raitistumiseni noin 17 vuotta sitten. Se on ollut ylivoimaisesti suurin käännekohta elämässäni – niin suuri, ettei muista kannata edes puhua. Se, jos mikä, muutti minua ihmisenä, Edelmann korosti tuolloin.

Edelmann sanoi uskovansa, ettei elämä olisi samaa, jos hän ei olisi raitistunut.

– Ilman raitistumista en istuisi tässä. Totta puhuen en todennäköisesti olisi enää tällä planeetallakaan.