Scarlett Johansson menetti miljoonatulot ja syyttää Disneyä naisvihasta – kiista muuttuu koko ajan rumemmaksi

Näyttelijä Scarlett Johanssonin asianajaja tyrmää Disneyn yrityksen käsitellä sopimusrikkomus suljettujen ovien takana. Hollywoodin naisammattilaisten ryhmät ovat osoittaneet tukensa Johanssonille.

Scarlett Johanssonin oikeuskiistassa on tapahtunut näyttelijän kannalta ikävä käänne.

Hollywoodin kovapalkkaisimpiin naisnäyttelijöihin lukeutuva Scarlett Johansson tylyttää Disneytä oikeuskiistasta, jonka keskiössä on Black Widow -elokuvan levitykseen liittyvä sopimusrikkomus.

Johanssonin tähdittämä ja tuottama Black Widow -elokuva sai ensi-iltansa heinäkuussa. Elokuva julkaistiin samaan aikaan myös Disneyn suoratoistopalvelussa Disney+:ssa, vaikka siitä ei ollut Johanssonin mukaan sovittu.

Maailman suurimpiin viihdeteollisuusyhtiöihin kuuluva Disney yrittää häivyttää Johanssonin kanssa käymänsä sopimusrikkomuskiistan suljettujen ovien taakse. Johanssonin asianajaja on jyrähtänyt Disneylle kiistan piilottamisaikeista.

LA Timesin mukaan Disneyn pääasianajaja Daniel Petrocelli jätti perjantaina Los Angelesin tuomioistuimeen hakemuksen, jolla pyritään saamaan kiista käsittelyyn yksityisellä välimiesmenettelyllä.

Peoplen mukaan Johanssonin lakitiimi toivoo kiistan julkista käsittelyä ja kertoo Johanssonin pettyneen jättiyhtiön yritykseen häivyttää kiista.

Scarlett Johanssonin asianajaja sanoo suorat sanat Disneyn toiveesta järjestää riidan käsittely julkisuudelta piilossa.

Johanssonin asianajaja John Berlinski sanoo Peoplen mukaan Disneyn toiminnan olevan odotetun pelkurimaista.

– Vastattuaan tähän käräjöintiin naisvihamielisellä hyökkäyksellä Scarlett Johanssonia kohtaan Disney yrittää nyt odotetusti piilottaa rikkomuksensa luottamuksellisella välimiesmenettelyllä, Berlinski sanoo.

Välimiesmenettelyssä riitelevät osapuolet sopivat, että yksi tai useampi henkilö voi tehdä kiistasta päätöksen kuultuaan todisteita ja perusteluita. Ilman tuomioistuimia käytävä riidanselvittely pidetään salaisena.

Scarlett Johansson tähdittää oikeuskiistaan liittyvää Black Widow -elokuvaa.

– Miksi Disney pelkää tämän tapauksen julkista oikeudenkäyntiä niin kovasti? Berlinski jatkaa.

– Koska he tietävät, että Marvelin lupaus antaa Black Widow’lle – kuten heidän muillekin elokuvilleen – tavanomainen elokuvajulkistus liittyi täysin sen takaamiseen, ettei Disney kannibalisoisi lipputuloja saadakseen lisää Disney+-tilaajia. Kuitenkin se on tismalleen mitä tapahtui – ja me odotamme todisteidemme esittelyä, Berlinski jyrisee tiedotteessaan.

LA Timesin mukaan välimiesmenettelyn odotetaan ratkeavan 15. lokakuuta pidetyn kuulemisen jälkeen.

Johanssonilla oli Disneyn tytäryhtiön Marvelin kanssa sopimus, jonka mukaan elokuvaa näytettäisiin aluksi vain elokuvateattereissa. Johanssonin oli tarkoitus saada lipputuloista itselleen merkittävä osuus. Wall Street Journalin mukaan menetetyt tulot olivat jopa 50 miljoonaa dollaria.

Peoplen mukaan monet Hollywoodin naisjohtoiset ryhmät ja yhdistykset ovat ottaneet kantaa tapaukseen. Muun muassa Time’s Up -ryhmän allekirjoittamassa lausunnossa sanotaan, että ryhmät tukevat Johanssonia hänen kohtaamassaan ”sukupuolittuneessa hyökkäyksessä”.

Scarlett Johansson ja Saturday Night Livestä tuttu Colin Jost saivat hiljattain lapsen.

Johanssonin elämään on viime aikoina mahtunut myös iloisempia uutisia. Johanssonin ja tämän puolison, koomikko Colin Jostin yhteinen lapsi syntyi hiljattain, mutta tarkkaa syntymäpäivää ei ole paljastettu. Jost vahvisti vauvauutisen Instagram-tilillään ja kertoi lapsen saaneen nimen Cosmo.

Johanssonilla on jo ennestään lapsi ex-miehensä, ranskalaisen toimittajan Romain Dauriacin kanssa. Johanssonin tytär Rose Dorothy syntyi vuonna 2014.