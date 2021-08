Saksalainen näyttelijä Rosalie Thomass matkusti Suomeen ensimmäistä kertaa elokuussa, kun uuden Mielensäpahoittaja-elokuvan kuvaukset alkoivat.

Rosalie Thomass, 34, on yksi Saksan nimekkäimmistä näyttelijöistä. Nyt Thomass tähdittää ensi vuonna ilmestyvää Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvaa, jonka kuvaukset alkoivat elokuussa.

Tuomas Kyrön samannimiseen kirjaan perustuva draamakomedia saa ensi-iltansa ensi vuonna.

Mika Kaurismäen ohjaamassa Road movie -tyyppisessä elokuvassa Mielensäpahoittaja matkustaa Saksaan etsimään juuri tiettyä Ford Escortia. Mukana matkalla nähdään ensimmäistä kertaa Mielensäpahoittajan veli Tarmo.

Thomass näyttelee elokuvassa Mielensäpahoittajan Tarmo-veljen tytärtä Mariaa, jolla on isäänsä etäiset välit.

Thomass päätyi näyttelemään elokuvaan Kaurismäen pyynnöstä.

– Mika kertoi minulle nähneensä Greetings from Fukushima, jonka tein saksalaisen ohjaajan Doris Dörrien kanssa Japanissa. Hän tunsi ohjaajan elokuvakoulusta Münchenistä. Ehkä sain sen avulla tämän roolin, sillä hän oli pitänyt työskentelystäni.

Thomass oli yllättynyt, kun Kaurismäki pyysi häntä mukaan suomalaiseen draamakomediaan.

– Olin yllättynyt, koska en tunne Mikaa henkilökohtaisesti. Tunnen tietysti hänen tekemiään elokuvia, sillä kuka tahansa saksalainen, joka käy elokuvissa, tuntee Mika Kaurismäen tuotantoa.

Thomassin mielestä Kaurismäki on yksi mielenkiintoisimmista ohjaajista Euroopassa. Hän on ollut myös vaikuttunut Kaurismäen tavasta ohjata.

– Mika on hyvin rauhallinen, mikä luo myös näyttelijälle rauhallisen tilan tehdä työtään. Hän on myös erittäin selkeä, rakastan sitä. Kaiken lisäksi hän on todella ystävällinen. Voin kertoa, että kaikki ohjaajat eivät todellakaan ole ystävällisiä, Thomass naurahtaa.

Rosalie Thomass näyttelee ensi vuonna nähtävässä elokuvassa Mielensäpahoittajan veljen tytärtä.

KOLMANNEN Mielensäpahoittaja-elokuvan kuvaukset ovat lennättäneet Thomassin Suomeen ensimmäistä kertaa.

Saksalaisen konkarinäyttelijän mukaan Suomessa kuvaukset on järjestetty eri tavalla kuin saksalaisissa elokuvatuotannoissa. Hänen mukaansa Mielensäpahoittajan kuvauksissa kaikki ovat olleet hyvin rentoutuneita.

– Saksassa näyttelijät ovat vaativampia ja hemmotellumpia. Kuvauksiin on tuotu aina valtavat ruokavaunut. Täällä jokainen työryhmästä ottaa enemmän vastuuta omista asioistaan ja hakevat itse kahvinsa. Meininki on nöyrempää.

Thomass ajattelee, että loppupeleissä näytteleminen on kuitenkin joka paikassa samanlaista, sillä näyttelijän työ on universaalia.

– Istuskelin aiemmin tässä kuvauslokaation pihassa ja mietin, että vaikka en ymmärrä sanaakaan mitä kollegani puhuvat, tunnen olevani kotona. Tämä on työni, näytteleminen on samanlaista missä tahansa. Kaikki ovat tulleet tekemään produktiota yhdessä ja jokainen haluaa antaa oman parhaansa.

Rosalie Thomassin roolihahmo Maria on Aake Kallialan näyttelemän Tarmon tytär.

THOMASS on ollut erityisen vaikuttunut Suomen kauniista designista ja kauniista kaduista. Hänen mukaansa Suomi on värikkäämpi maa, kuin Saksa, jossa katukuvassa näkyy paljon harmaata, valkoista ja mustaa.

– Minusta tuntuu, että Suomessa asuu paljon ihmisiä, joilla on silmää kauneudelle. Täällä kaupoissa ja vaatteissa on enemmän väriä. Jopa miehillä on värikkäitä kukkapaitoja.

Suomen luonto on Thomassista inspiroivaa. Hän arvostaa sitä, miten hanasta saa puhdasta ja juomakelpoista vettä minne ikinä meneekään ja sitä, miten puhdas Suomen luonto on.

– On lohduttavaa, että vaikka ilmastonmuutos etenee koko ajan, on olemassa näin kauniita paikkoja, joissa luonto on kaunista, puhdasta ja voi hyvin.

Suomessa ollessaan Thomass ei juurikaan ole ehtinyt viettää vapaapäiviä, sillä aika on mennyt elokuvan kuvausten parissa. Erityisesti hänen mieleensä on jäänyt kuitenkin Allas Seapool -merikylpylä Helsingin Katajanokalla.

– Tuntui mahtavalta olla ensi saunassa ja pulahtaa sen jälkeen kylmään meriveteen. Rakastin saunomista. Tosin kun istuin lauteilla, yksi saunojista heitti kiukaalle tauotta löylyä. Siellä oli todella todella kuuma, Thomass nauraa.