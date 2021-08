Liverpoolin twiitti sai fanit valppaiksi – Little Mix -tähti Perrie Edwards sai esikoisensa Valioliiga-rakkaansa kanssa

Little Mixin Perrie Edwards ja Valioliigafutari Alex Oxlade-Chamberlain saivat lauantaina esikoisensa.

Little Mix -yhtyeestä tunnettu laulaja Perrie Edwards on saanut esikoisensa yhdessä jalkapalloilija Alex Oxlade-Chamberlaininin kanssa. Huhut synnytyksen käynnistymisestä alkoivat kiertää fanien keskuudessa lauantaina, kun Oxlade-Chamberlaininin kerrottiin jääneen pois Liverpoolin sen iltaisesta pelistä.

Daily Mailin mukaan joukkue twiittasi lauantaina Oxlade-Chamberlainin olevan pois pelistä henkilökohtaisten syiden takia. Miehen nimeä ei näkynyt myöskään lauantaisessa joukkueen pelaajien listauksessa. Veikkaukset taisivat osua oikeaan, sillä jalkapalloilijalla on nyt sylissään uusi perheenjäsen.

Edwards julkisti iloisen uutisen perheenlisäyksestä sunnuntaina Instagramissaan. Tuore äiti julkaisi herkän mustavalkoisen valokuvaparin, joista toisessa näkyy vauvan pikkuruinen käsi ja osa päätä, jossa on jo jonkin verran tummaa tukkaa. Toisessa kuvassa vauvan jalka lepää äidin kädessä. Vauva syntyi lauantaina 21. elokuuta.

– Tervetuloa maailmaan vauva, Edwards kirjoittaa kuvatekstissä syntymäajan ja sydämen kera.

Edwardsin julkaisulla on yli 1,7 miljoonaa tykkäystä. Tekstistä ei käy ilmi, onko vauvalla jo nimi. Oxlade-Chamberlain julkaisi samankaltaisen kuvaparin omalla tilillään ja toivotti pikkuisen tervetulleeksi.

Lukuisat julkisuuden henkilöt ovat rientäneet onnittelemaan paria vauvan syntymästä. Oxlade-Chamberlaininin Liverpoolin joukkuetoverit ovat reagoineet vauvan syntymään onnitteluin ja sydänemojein.

Onnittelijoiden joukossa on myös Edwardsin bänditoveri Leigh-Anne Pinnock, joka on ollut samaan aikaan raskaana ystävänsä kanssa. Pinnockin ja tämän jalkapalloilijakihlattu Andre Grayn lapsi ei tiettävästi ole vielä syntynyt.

Perrie Edwards julkaisi kolme päivää sitten kuvaparin, jossa laulaja vihjaili vauvan syntyvän pian. Kuvissa alaston Edwards poseeraa vauvamahansa kanssa kultamaaliin verhoutuneena.

28-vuotiaat Perrie Edwards ja Alex Oxlade-Chamberlain kertoivat odottavansa lasta toukokuussa. Pari kertoi uutiset näyttävillä mustavalkovalokuvilla. Edwards kirjoitti tuolloin Instagramissa odottavansa innolla uutta perheenjäsentä ja elämänvaihetta.

Alex Oxlade-Chamberlaiinn ja Perrie Edwardsin vauvan syntymää alettiin spekuloida lauantaina Liverpoolin twiitin seurauksena.

Edwards ja Oxlade-Chamberlain ovat viihtyneet Daily Mailin mukaan toistensa seurassa loppuvuodesta 2016 lähtien. Oxlade-Chamberlainia ennen Edwards seurusteli One Direction -poikabändistä tunnetun Zayn Malikin kanssa. Pari ehti kihlautua vuonna 2013, mutta suhde päättyi eroon vuonna 2015. Malik ilmoitti Edwardsille erosta tekstiviestillä.

Perrie Edwards on yksi supersuositun Little Mix -yhtyeen laulajista. Edwardsin ja Leigh-Anne Pinnockin lisäksi Little Mixiin kuuluu Jade Thirlwall. Nelihenkinen brittiyhtye muuttui kolmihenkiseksi, kun Jesy Nelson lähti bändistä viime vuonna. Little Mix muodostettiin X-Factorissa vuonna 2011, joten kaikkien aikojen menestyneimpiin tyttöbändeihin kuuluva yhtye viettää nyt 10-vuotisjuhlaansa.