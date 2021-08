Legendaarisen The Everly Brothersin Don Everly on kuollut

Toinenkin The Everly Brothersin veljeksistä on poissa.

Yhdysvaltalaisen The Everly Brothers -duon Don Everly on kuollut 84-vuotiaana, uutisoi muun muassa Los Angeles Times. Isaac Donald ”Don” Everly kuoli lauantaina kotonaan Nashvillessä. Hän oli 84-vuotias.

Perheen edustaja vahvisti kuoleman lehdelle, mutta ei kertonut kuolinsyytä.

– Don eli sen mukaan, mitä hän tunsi sydämessään. Don arvosti sitä, että hän sai elää unelmaansa: olla sielunkumppaninsa ja vaimonsa Adelan kanssa ja tehdä musiikkia Everly Brothersissa, perhe kuvaili lausunnossaan.

Maineikkaan lauluduon The Everly Brothersin nuorempi veli Phil Everly kuoli vuonna 2014 keuhkosairauteen 74-vuotiaana.

Don ja Phil Everlyn muodostama veljesyhtye nousi Yhdysvalloissa pinnalle 1950-luvun lopussa. Kaksikon kantrivaikutteinen rock aloitti voittokulkunsa myyntilistoilla 1957 kappaleella Bye Bye Love. The Everly Brothersin listahitteihin kuuluivat 1950–60-lukujen taitteessa myös Wake Up Little Susie ja All I Have to Do Is Dream.

Lauluharmonioillaan loistaneet Everlyt vaikuttivat musiikillaan sellaisiin 1960-luvun menestysartisteihin kuin Beatles, Beach Boys ja Simon & Garfunkel.

Veljekset vuonna 1971.

Duo lopetti virallisesti 1973, ja veljekset lähtivät soolourille. He tekivät kuitenkin satunnaisesti yhteiskeikkoja ja julkaisivat vielä yhdessä musiikkia.

The Everly Brothers valittiin rockin kuuluisuuksien galleriaan Hall of Fameen 1986. He ovat päässeet myös Country Music Hall of Fameen ja saaneet tähden Hollywoodin Walk of Famelle.

Kuva vuodelta 1984.

Don Everlyä jäävät kaipaamaan vaimo Adele sekä poika ja kolme tytärtä.