Tuure Boelius kertoo aikovansa muuttaa omakotitaloon.

Laulaja Tuure Boelius kertoi sosiaalisessa mediassa isoista suunnitelmistaan. Tubettajanakin tunnettu Boelius, 20, paljasti Snapchat-tilillään, että hän suunnittelee rakennuttavansa oman omakotitalon.

Boeliuksen mukaan hän on laittamassa kaksi vuotta sitten ostamansa kerrostalokaksionsa myyntiin.

– Mulla on ollut sellainen haave, joka nyt vihdoin toteutuu lähiaikoina. Mä meinaan muuttaa omakotitaloon. Tällä hetkellä harkitsen todella isosti, että rakennuttaisin oman omakotitalon, Boelius kertoi tilillään.

– Se on supersiisti mahdollisuus, ja se on mahdollista. Enää pitäisi vain uskaltaa hypätä siihen. Tiedän, että siinä on tosi paljon puuhaa, vaikka onkin ulkopuoliset mukana, ja tulen varmasti repimään hiuksia päästäni ja monta kertaa menettämään malttini ja hermoni, hän pohti.

Artisti on jo suunnitellut, millainen hänen unelmiensa talosta tulisi.

– Hieno sauna ja sellainen kylpyläosasto. Jacuzzi on pakko olla. Haluaisin kaksikerroksisen kivitalon. Oma studio! laulaja kertoi innoissaan.

Tuure Boelius jakaa arkeaan ensi vuonna esitettävässä Iholla-ohjelmassa. Hänet on nähty myös muun muassa Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa.

Boelius osti asunnon jo 18-vuotiaana. Hän säästi asuntoa varten vuosia. IS:n haastattelussa viime vuoden lokakuussa hän kertoi ostaneensa myös auton, Mersun E-sarjan avomallin.

Boelius kertoi, että korona oli vaikuttanut suuresti hänen tuloihinsa.

– Tuloni ovat tippuneet ainakin 70 prosenttia, laulaja kertoi lokakuussa.

– Totta kai kun on menoja, on täytynyt miettiä rahan käyttöä ja elää tilanteen mukaisesti, hän totesi.