The Office -tähti kertoo musertavasta hetkestä hittisarjan kulisseissa: kollega iski suoraan suurimpaan epävarmuuteen

Uran alkuaikoina kuultu painonpudotuskommentti pysäytti The Officen Kellyä näytelleen Mindy Kalingin.

The Office -suosikkisarjan Kelly Kapoorin roolista tunnetuksi tullut Mindy Kaling kertoo haastattelussa hetkestä, joka musersi hänet ohjelman teon aikana. Kaling vieraili Good Morning America -ohelmassa ja avautui painonpudotusvitsistä, jota kanssanäyttelijä aikoinaan ehdotti.

Kaling näytteli The Officen amerikkalaisversiossa ollessaan vain parikymppinen. Kalingin mukaan nimettömäksi jäänyt kollega ehdotti, että hänen hahmonsa kehottaisi Kellyä pudottamaan painoa reilut kuusi kiloa.

Kanssanäyttelijän vitsissä ei ollut The Officessa myös käsikirjoittajana työskennelleen Kalingin mielestä mitään hauskaa.

– Tämä on suurin epävarmuuden kohteeni, ja joku nosti sen juuri esille, Kaling kertoo haastattelussa ajatelleensa.

Mindy Kaling näytteli The Officessa puheliasta Kelly Kapooria.

42-vuotias Kaling kiinnittää GMA:n haastattelussa huomiota siihen, miten yksipuolisia kehoja Hollywoodissa on totuttu näkemään. The Officen kuvauksissa ehdotettu ”vitsi” on Kalingin mukaan vaikuttanut hänen työhönsä myöhemminkin.

– Tein laskelmia ja tajusin, että ”ihmiset tarkastelevat minua, eivätkä pelkästään tarkastele, vaan he sanoittavat tyytymättömyyttään siihen miltä näytän, koska en näytä tietynlaiselta,” Kaling kertoo.

– Sen tyyppinen epäsointuisuus on todella vaikuttanut paljon siihen, mistä kirjoitan ja millaisia hahmoja näyttelen, Kaling jatkaa haastattelussa.

Mindy Kalingin luomassa Never Have I Ever -sarjassa nähdään monennäköisiä hahmoja.

Erilaisten kehojen ja ihmisten näyttäminen ja hyväksyminen populaarikulttuurissa on Kalingin mukaan onneksi muuttumassa.

Kalingin mukaan tv-ohjelmien päähenkilöiksi on tavattu valita lähinnä laihoja ihmisiä. Kookkaammille ihmisille taas tarjotaan sarjan vitsiniekan roolia. Kalingin mukaan näiden väliin jääviä keskivertovartaloita ei ole tv:ssä kovin usein nähty.

– Mutta hullua on se, että ulkopuolelle jää tämä ihmisten skaala, johon valtaosa amerikkalaisista yli 24-vuotiaista naisista kuuluu, hän sanoo.

The Officen jälkeen Mindy Kaling on tullut tunnetuksi muun muassa oman The Mindy Project -sarjansa ja lukuisien elokuvaroolien myötä. Näyttelijä-käsikirjoittaja-koomikon uusin tuotos on Netflixin Never Have I Ever -sarja. Kaling kertoo Good Morning Americassa olevansa sarjasta ylpeä muun muassa siksi, että siinä nähdään myös ihonväriltään erilaisia hahmoja.