Matthew McConaughey näytteli niin pelottavasti ruokalusikan kanssa, että sai sihteerin itkemään – ja itselleen roolin pahiksena

Teksasilaisnäyttelijä pyrki kauhuelokuvan pikkurooliin, mutta saikin äkillisen päähänpiston myötä yhden elokuvan päärooleista.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Matthew McConaughey kertoo Youtube-videollaan, kuinka sai yhden uransa erikoisimmista rooleista.

Teksasilaislähtöinen näyttelijänalku sai tiedon Teksasin moottorisahamurhaaja - uusi sukupolvi -elokuvan koekuvauksista, joissa haettiin näyttelijää pieneen repliikittömään rooliin. Kuvaukset olisivat kestäneet vain yhden päivän. Nuori McConaughey oli pakannut pakettiautonsa ja aikonut ottaa seuraavana päivänä suunnakseen Hollywoodin.

Koeuvausten jälkeen elokuvan ohjaaja Kim Henkel kysyi, oliko McConaugheylla mielessään ketään, joka sopisi elokuvan pääpahikseksi, Vilmer Slaughteriksi. Näyttelijä antoi ohjaajalle joitakin nimiä, ja alkoi tehdä lähtöä kuvauspaikalta. Hetken pohdittuaan McConaughey tuumasi, että hän voisi itse yrittää saada roolin.

Kuvauspaikalle palanneelta McConaugheylta kysyttiin, oliko hän kenties unohtanut jotain.

– En unohtanut mitään, mutta haluaisin yrittää Vilmerin roolia, McConaughey muistelee vastanneensa.

Toimistolla ei ollut kuitenkaan kohtaukseen tarvittavaa naisvastanäyttelijää, mutta tilanne ratkesi innokkaan sihteerin tarjouduttua tehtävään.

– Sanoin okei, ja juoksin siinä samassa toimistorakennuksen keittiöön ja nappasin ison ruokalusikan laatikosta, palasin takaisin ja ajoin hänet nurkkaan teeskennellen, että se oli ase, McConaughey muistelee Youtubessa käsillään havainnollistaen.

McConaugheyn näytteli lusikan kanssa niin vakuuttavasti, että näyttelijäksi pestattu sihteeri alkoi lopulta itkeä.

Poikki-huudon jälkeen ohjaaja oli sitä mieltä, että McConaughey oli hyvä roolissa. Lusikalla uhkailtu vastanäyttelijäneiti oli samaa mieltä.

– Tuo oli todella hyvä, sinä todella pelotit minua, hän sanoi.

Ohjaaja kysyi, tahtoiko McConaughey roolin, johon mies totta kai vastasi myöntävästi. McConaugheyn matka Hollywoodiin myöhästyi odotettua pidempien kuvausten myötä kuukaudella. Vilmerin rooli toimi ponnahduslautana McConaugheyn näyttelijänuralle.

Insiderin mukaan vuonna 1997 julkaistu Teksasin moottorisahamurhaaja – uusi sukupolvi -elokuvasta on tullut kulttiklassikko McConaugheyn hyytävän roolityön ansiosta. Samassa elokuvassa nähtiin myös Renée Zellwegerin ensimmäinen suurempi rooli valkokankaalla.

Sittemmin Hollywoodissa menestyneen uran tehnyt McConaughey tunnetaan muun muassa elokuvista How To Lose a Guy In 10 Days, Dallas Buyers Club ja Interstellar, sekä True Detective-sarjasta. Dallas Buyers Clubista 51-vuotias teksasilainen nappasi vuonna 2014 parhaan miespääosan Oscarin.