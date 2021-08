Barron Trump, 15, ilmoitettiin yksityiskouluun Floridassa – koulun johtajalta painava muistutus muiden oppilaiden vanhemmille

Yhdysvaltain salaisen palvelun agentit ovat Barronin mukana "jokaisena koulupäivänä".

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin 15-vuotias poika Barron Trump on ilmoitettu Oxbridge Academy -yksityiskouluun Floridassa, People kertoo. Valkoisesta talosta lähdön jälkeen perhe on asettunut aloilleen Floridan Palm Beachille.

Oxbridge Academy -eliittikoulun edustaja ilmoitti tällä viikolla Barron Trumpin ilmoittautumisesta.

– Odotamme, että saamme toivottaa hänet tervetulleeksi kouluumme ja yhteisöömme, koulun kehitysjohtaja Scott Siegfried kertoi tiedotteessa.

Trumpin tiedottaja vahvisti ilmoittautumisen, mutta ei kommentoinut asiaa enempää.

Perhe kuvattuna vuosi sitten.

Siegfried kertoi The Palm Beach Post -lehdelle, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun oppilaitos on tekemisissä Yhdysvaltain salaisen palvelun kanssa.

– He eivät halua vaikuttaa liikaa päivittäiseen toimintaamme, koulun kehitysjohtaja totesi.

– Pieni joukko (salaisen palvelun) agentteja on hänen mukanaan jokaisena koulupäivänä, kirjoitti puolestaan koulun johtaja Ralph Mauer oppilaiden vanhemmille suunnatussa sähköpostiviestissä.

Viestissään Mauer myös muistutti, ettei oppilaista saa ottaa kuvia ilman henkilön suostumusta.

15-vuotias Barron on Donald ja Melania Trumpin ainoa lapsi.

Oppilaitoksen verkkosivujen mukaan lukuvuosimaksu on 34 800 dollaria. Oxbridge Academyn perusti vuonna 2011 miljardööri William Koch.

Barron Trumpin ilmoittautuminen merkitsee sitä, että perhe jää Mar-a-Lagon kartanoon ainakin koulun ajaksi. Barron Trump sekä hänen äitinsä Melania Trump ovat viettäneet totaalisen salattua arkea Donald Trumpin presidenttiyden jälkeen.

Barronin sekä Melania Trump kuvattiin heinäkuun alussa New Yorkissa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Joe Biden vannoi virkavalansa ja Trumpin presidenttikausi päättyi.

Peoplen lähteiden mukaan Melania Trump on viettänyt kesän New Yorkissa ja New Jerseyssa. New Yorkissa hän asuu Trump Towerissa sijaitsevassa perheen asunnossa ja New Jerseyssa Bedminsterin kylässä Trumpien loma-asunnossa. Ex-presidentti Donald Trump puolestaan on viettänyt kesän golfklubillaan New Jerseyssä.

Peoplen mukaan myös Barron on viettänyt aikaa molemmissa paikoissa. Hän on elänyt äitinsä tapaan hyvin suojattua elämää piilossa uteliailta katseilta.

Trumpit ovat viettäneet suuren osan ajastaan Mar-a-Lagon kartanossa.

Sisäpiirilähde kertoi aiemmin People-lehdelle, että Melania Trump on yrittänyt pysyä samassa kaupungissa miehensä kanssa ja samalla säilyttää omat aikataulunsa, vaikka hän on matkustellut myös kansainvälisesti.

– Donaldille se on OK niin kauan kuin Melania on tyytyväinen, jättää hänet rauhaan ja ilmestyy tarvittaessa, lähde kommentoi.

– Melania on onnellisin ollessaan perheensä kanssa, mukaan lukien poikansa kanssa. Hän ei ole tyhmä, hän vain tietää, miten tehdä elämästään mahdollisimman tyydyttävää, lähde paljasti.

Peoplen mukaan Melania haluaa myös jatkossa viettää mahdollisimman paljon aikaa läheistensä kanssa kaukana parrasvaloista. Hänen kerrotaan vieroksuvan mediahuomiota ja julkisuutta ja elävän siksi hyvin salattua elämää.

– Hän ei ole koskaan pitänyt median suurennuslasin alla olosta ja inhoaa sitä vieläkin enemmän nyt. Hän tekee kaiken mahdollisen vältelläkseen valokuvaajia ja haastatteluja. Hän pitää matalaa profiilia ja nauttii elämästä perheensä kanssa.

