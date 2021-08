Angelina Jolie liittyi Instagramiin ensimmäistä kertaa – taustalla painava syy

Näyttelijätähden Instagram-tilin suosio räjähti.

Hollywood-näyttelijä Angelina Jolie on tunnetusti varjellut yksityisyyttään ja pitäytynyt poissa sosiaalisesta mediasta. Nyt tilanne Afganistanissa on saanut hänet liittymään Instagramiin ensimmäistä kertaa.

Angelina Jolie on julkaissut ensimmäisen päivityksensä kohdistaakseen huomion humanitääriseen kriisiin Afganistanissa. Näyttelijä jakoi kirjeen, jonka hän kertoo saaneensa teini-ikäiseltä Afganistanissa asuvalta tytöltä.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n erityislähettiläänä toimiva Jolie kirjoittaa kuvatekstissä, että aikoo käyttää alustaa tukeakseen heikommassa asemassa olevia.

– Tällä hetkellä ihmiset Afganistanissa ovat menettäneet mahdollisuuden viestiä sosiaalisessa mediassa ja ilmaista itseään vapaasti. Sen takia olen nyt Instagramissa, jossa tulen jakamaan heidän tarinoitaan, jotka taistelevat perusoikeuksiensa puolesta ympäri maailmaa, Jolie julistaa.

Näyttelijän jakamassa kirjeessä tyttö ilmaisee syvän huolensa ja pelkonsa sekä kirjoittaa, että "olemme jälleen vankilassa".

– Ennen Talebanin tuloa meillä kaikilla oli oikeuksia ja pystyimme puolustamaan oikeuksiamme vapaasti, kirjeessä sanotaan.

– Mutta kun he tulivat, me kaikki olemme peloissamme ja uskomme, että kaikki unelmamme ovat murskattuja.

Jolie sanoo olevansa musertunut Afganistanin tilanteesta. Hän kertoo tavanneensa Talebania paenneita afganistanilaisia 20 vuotta sitten juuri ennen 9/11 -iskua.

– On tuskallista katsoa, kuinka afganistanilaiset joutuvat jälleen lähtemään kotoaan pakoon pelon takia. On lähes mahdotonta ymmärtää, että tämä on lopputulos kaiken sen verenvuodatuksen sekä ihmishenkien menetyksen jälkeen.

Näyttelijä on pahoillaan, että maan pakolaisia kohdellaan muualla kuin taakkaa. Hän pyytää ihmisiä osoittamaan tukensa ja apunsa Afganistanin ihmisille.

17 tunnin aikana Angelina Jolien päivitys on kerännyt lähes 1,8 miljoonaa tykkäystä ja valtavan määrän kommentteja. Samassa ajassa hänen tilinsä on kerännyt huimat 4,7 miljoonaa seuraajaa.

Angelina Jolie tunnetaan hyväntekeväisyystyöstään. Nyt hän haluaa auttaa afganistanilaisia.

Menestynyt näyttelijätähti Angelina Jolie tunnetaan hyväntekeväisyystyöstään. Jolie on pysynyt vaitonaisena lahjoituksistaan, mutta verotiedot ovat paljastaneet hänen lahjoittaneen useita miljoonia eri kohteisiin. Lisäksi Jolie on adoptoinut kolme lastaan Afrikasta.

