Kolmannen Mielensäpahoittaja-elokuvan kuvaukset ovat alkaneet. Ensi vuonna ensi-iltansa saavassa elokuvassa näyttelevät vanhat ystävykset Heikki Kinnunen ja Aake Kalliala.

Nurmijärvellä sijaitsevan vanhan puutalon portaiden edessä nököttää kaksikko. Karvalakin alle hautunut ja huonoryhtisempi on Mielensäpahoittajaa näyttelevä Heikki Kinnunen, 75. Retroissa silmälaseissaan hymyilevä harmaantunut mies on Tarmo-veljeä näyttelevä Aake Kalliala, 70.

Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvan kuvaukset alkoivat pääkaupunkiseudulla elokuussa. Tuomas Kyrön samannimiseen kirjaan perustuva draamakomedia saa ensi-iltansa ensi vuonna.

Mika Kaurismäen ohjaamassa Road movie -tyyppisessä elokuvassa Mielensäpahoittaja matkustaa Saksaan etsimään juuri tiettyä Ford Escortia. Mukana matkalla nähdään ensimmäistä kertaa Mielensäpahoittajan veli Tarmo.

Vaikka Kalliala ei ole näyttäytynyt aiemmin rakastetuissa Mielensäpahoittaja-elokuvissa, yhteistyö Kinnusen kanssa ei suinkaan ole ensimmäinen kerta. Kaksikko muistetaan muun muassa 1980-luvun komediaelokuva Pölhölästä, jonka ensi-illasta tulee joulukuussa kuluneeksi tasan 40 vuotta.

Kinnusen ”Onks Viljoo näkyny” -lausahdus on painunut monen Älywapaa palokunta-viihdeohjelmaa seuranneen mieleen. 1980-luvulla MTV-kanavalla nähty sketsihahmo päätyi myös Onks Viljoo näkynyt -elokuvaksi, jossa Kinnusen ohella näytteli Kalliala ja Pirkka Pekka Petelius.

Kinnunen muistaa elävästi hetken, kun hän tapasi ensimmäisen kerran ystävänsä ja näyttelijäkollegansa Kallialan teatterikorkeakoulun opiskelijoiden illanistujaisissa.

– Silloin sanoin Spedelle ja Reposelle, että nyt olen tavannut hyvän jätkän, Kinnunen sanoo viitaten edesmenneeseen komedialegendaan Spede Pasaseen ja viihdeohjelmia käsikirjoittaneeseen ja tuottaneeseen Pertti Reposeen.

– Ollaan Aaken kanssa ystäviä monen kymmenen vuoden takaa, Kinnunen lisää.

Kalliala kutsuu vanhaa ystäväänsä ja kollegaansa luottomieheksi.

– Heikin kanssa on älyttömän helppo työskennellä, koska ollaan vanhoja kavereita ja tehty ennenkin töitä yhdessä, siellä täällä. Heikin kanssa on samanlaista näytellä, kuin aina aikaisemminkin. Siinä ei tarvitse punnertaa eikä ihmetellä. Se vaan tapahtuu niin hyvin, kuin meiltä voi tapahtua, Kalliala naurahtaa.

Opiskelijoiden illanistujaiset olivat alku kaksikon yhteydenpidolle.

– Sen jälkeen nähtiin tasaisin väliajoin. Jopa asuttiin monta vuotta niin, että kotiemme välissä oli vain 50 metriä matkaa, Kalliala tarinoi.

Heikki Kinnunen ja Aake Kalliala ohjaaja Mika Kaurismäen kanssa.

Pölhölä-elokuvan kuvauksista etenkin Kallialalla on paljon muistoja. Sekopäisestä Pölhölän kylästä ja sen asukkaiden toilailuista kertova komedia oli toinen elokuva, jossa Kalliala näytteli.

– Se kesä on jäänyt ikimuistoisena mieleen, koska mukana oli niin paljon rakkaita kollegoita mukana teatterikorkeakoulusta. Muun muassa Helge Herala, Maija-Leena Soinne, Terhi Panula. Oli myös Vesa Vierikko ja Pirkka Pekka Petelius. Elokuvaa kuvattiin Ilolan kylässä, jossa asuimme kolmessa eri asuntovaunussa.

– Niistä ajoista tulee mieleen vaikka kuinka paljon sattumuksia. Erityisesti se, kun jouduin kantamaan Aakea Hartioillani, sillä se oli käsikirjoituksessa, Kinnunen naurahtaa.

Mielensäpahoittaja-elokuvan kuvaukset jatkuvat Saksassa Hampurin seudulla.

– Mielensäpahoittaja lähtee Saksaan hakemaan Eskorttia ja siellä tapaa monen kymmenen vuoden jälkeen veljensä, joka on aikoinaan lähtenyt maailmalle, Kinnunen tiivistää elokuvan idean.

Kallialan mukaan veljeksillä ei ole kovin hyvät välit, mutta elokuvan edetessä heidän suhteessaan tapahtuu yllättäviäkin käänteitä.

Kinnunen ja Kalliala odottavat Saksaan matkustamista ja sen mukanaan tuomaa yhteistä aikaa.

– Heikki on vanha kaveri ja meillä on paljon muisteltavaa. Oikein odotan, että pääsemme Saksaan melkein kuukaudeksi. Siellä on iltaisin aikaa käydä läpi, mitä kaikkea on elämän varrella tapahtunut, Kalliala iloitsee.

Myös Kinnunen odottaa tulevaa reissua, sillä näytteleminen Kallialan kanssa on ollut rattoisaa.

– Olin tavattoman iloinen kun Aake soitti viime kesänä, että ollaan elokuvassa veljeksiä. Toivottavasti katsojat viihtyvät elokuvan parissa, Kinnunen sanoo.