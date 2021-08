Caitlyn Jenner paljasti jo muutama päivä sitten, että joku hänen lapsistaan on raskaana.

Tosi-tv-tähti ja yrittäjä Kylie Jenner odottaa toista lastaan räppäri Travis Scottin kanssa, uutisoivat PageSix- ja TMZ -sivustot.

Jennerille erittäin läheinen lähde on kertonut PageSixille ja TMZ:lle, että Kylie Jenner on hyvin varhaisessa vaiheessa toista raskauttaan. Jenner ei lähteen tietojen mukaan vielä tiedä lapsen sukupuolta. Myöskään laskettua aikaa ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

TMZ:n mukaan Kylie Jenner on kertonut aiemmin, ettei halua 3-vuotiaan Stormi-tyttären jäävän pariskunnan ainoaksi lapseksi.

Räppäri Travis Scottilla ja tosi-tv-tähti ja yrittäjä Kylie Jennerillä on jo ennestään 3-vuotias Stormi-tytär.

Kylie Jenner salasi aiemman raskautensa ja kertoi siitä julkisesti vasta, kun oli jo synnyttänyt Stormin.

Hän paljasti Keeping Up With the Kardashians -tosi-tv-sarjan reunion-jaksossa, miksi hän salaili raskauttaan äärimmäisin keinoin. Kylien raskauden aikaan Kardashianit kuvasivat KUWTK -tosi-tv-sarjan uutta tuotantokautta, josta Kylie loisti poissaolollaan.

– Pysyin kotona ja naapurustossa. En voinut mennä ulos, sillä talomme ympärillä pyöri helikoptereita, jotka kuvasivat kaikkia toimituksiani, Jenner kertoo.

Kylien raskaudesta kuitenkin huhuttiin, ennen kuin tähti itse kertoi asiasta.

– Yhtä huonekalutoimitusta luultiin vauvan kehdoksi, Jenner mainitsee.

PageSixin mukaan Kylie Jennerin vanhempi, Caitlyn Jenner paljasti jo muutama päivä sitten, että joku hänen lapsistaan on raskaana. Jenner ei kuitenkaan paljastanut, kuka hänen lapsistaan odottaa perheenlisäystä.