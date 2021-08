Artisti Lizzo murtui kyyneliin saamastaan arvostelusta: sanoo musiikkivideotaan koskevien kommenttien lietsovan kehovihaa ja rasismia

Monet julkisuuden henkilöt riensivät Lizzon tueksi sosiaalisessa mediassa.

Artisti ja räppäri Lizzo on noussut musiikkimailman huipulle.

Artisti Lizzo, oikealta nimeltään Melissa Viviane Jefferson, avautui Instagram-profiilissaan kyynelehtien saamastaan palautteesta koskien Lizzon ja räppäri Cardi B:n uutta Rumours-kappaleen musiikkivideota.

Mirrorin mukaan Lizzo sanoi live-videonsa aikana, että on saanut paljon rasistisia ja kehovihaa sisältäviä kommentteja.

– Ihmiset puhuvat minusta paskaa ja sellaisia asioita, jotka eivät pidä paikkansa, Lizzo itki videolla.

– Kommentit ovat kehovihaa, rasistisia ja ne satuttavat. Jos et pidä musiikistani, selvä. Jos et pidä uudesta Rumours-kappaleestani, selvä. On silti olemassa ihmisiä, jotka pitävät minusta sellaisena kuin olen, Lizzo totesi.

Lizzo kertoi videolla, että antaa paljon rakkautta maailmalle, mutta ei koe saavansa paljoa takaisin.

– Ei ole väliä, kuinka paljon hyvää teet muille, joku tulee kuitenkin sanomaan sinulle ilkeästi.

Lizzo kertoo, että yleensä pystyy suodattamaan ilkeät kommentit, mutta joskus raja tulee vastaan.

Cardi B tuli nopeasti puolustamaan kollegaansa ja ystäväänsä.

Räppäri Cardi B puolusti ystäväänsä ja kollegaansa Lizzoa Instagramissa.

– Kun puolustat itseäsi, sinusta sanotaan, että olet vaikea ja liian herkkä. Kun et puolusta itseäsi, ihmiset repivät sinua kappaleiksi niin kauan, että murrut. Olitpa sitten laiha, kauneusleikattu tai iso, ihmiset yrittävät aina kanavoida epävarmuuksiaan sinuun. Muista, että he ovat vain nörttejä katsomassa julkkisten pöytään, Cardi B latasi takaisin.

– Kappaleemme on top kympissä kaikilla alustoilla. Hänen kehon haukkumisensa tai mammaksi kutsuminen on rasistista ja väärin, Cardi B sanoi.

Näyttelijä Jameela Jamil on ottanut kantaa Twitterissä Lizzon arvosteluun.

Myös englantilainen näyttelijä ja juontaja Jameela Jamil liittyi Twitterissä keskusteluun.

– Ei ole hauskaa, että aiheutatte mielenterveysongelmia viattomalle ja iloa levittävälle muusikolle. Se ei vie sinun tuskaasi pois, mitä koulukiusaajasi varmaan sinulle joskus aiheuttivat, Jamil toteaa.

Lizzo julkaisi muutama päivä sitten musiikkivideon uudelle kappaleelleen Rumoursille. Musiikkivideon lavasteet ja asut olivat huikeat, ja Lizzolla oli päässään jopa 13 metriä pitkät letit.

Lizzo julkaisi Instagram-tilillään materiaalia jumalteemaisen musiikkivideon kulissien takaa. Heti herää kysymys, ovatko Lizzon päässä maailman pisimmät letit.

– Iso huuto yli 13-metrisille (43,5 jalkaa) leteille, jotka minulla oli Rumours -musiikkivideolla! Kirjaimellisesti pisimmät letit maailmassa, kysykää Guinness World Recordsilta, Lizzo kirjoittaa englanniksi merkaten ennätyksiä taltioivan tietokirjabrändin Instagram-käyttäjän kuvatekstiin.

Videolla Lizzo astelee asuntovaunusta ulos musiikkivideoasussaan ja jopa neljä ihmistä tulee hänen perässään kantaen valtavaa lettikampausta.

Lizzo julkaisi myös paljon muuta materiaalia musiikkivideostaan, kiittäen myös muun muassa kappaleessa esiintyvää räppäri Cardi B:tä yhteistyöstä.

RUMOURS on Lizzon ensimmäinen single vuoden 2019 Cuz I Love You -albumin julkaisemisen jälkeen. Tähti palkittiin tuolloin kolmella Grammy-palkinnolla. Lizzon on tarkoitus esiintyä useissa eri konserteissa syksyn aikana.