Suosittuun MTV3:n parisuhdeohjelmaan osallistuneella kilpailijalla oli lähisuhdeväkivaltatausta ja tuomio pahoinpitelystä. Tausta oli tuotantoyhtiön tiedossa ennen ohjelman alkua, mutta henkilö otettiin silti mukaan.

Suosittuun suomalaiseen deittiohjelmaan osallistuneella on tuomio perheväkivallasta.

Suosittuun kotimaiseen parinhakuohjelmaan on viime vuosien aikana osallistunut väkivaltarikoksista tuomittu henkilö, selviää IS:n saamista käräjäoikeuden asiakirjoista.

MTV3:lla esitettävään suosittuun deittailurealityyn osallistunut ja siinä varsin pitkälle edennyt henkilö oli saanut sakkotuomion silloisen puolisonsa lievästä pahoinpitelystä ja pahoinpitelystä vain muutama vuosi ennen ohjelmaan osallistumista.

IS otti yhteyttä MTV3:een tiedustellakseen, millä tavoin ohjelmiin osallistuvien taustat tarkistetaan.

MTV3:n vastaavan tuottajan Jasmi Kuusiston mukaan tuotantoyhtiöt hoitavat osallistujien rekryn ja taustojen tarkistuksen. Kuusisto kertoi haluavansa konsultoida tuotantoyhtiötä kyseisestä tapauksesta, sillä tuotantoyhtiö ei itse voi kommentoida ohjelman asioita ulkopuolisille.

Seuraavana päivänä hän kertoo sähköpostissa, että tuotantoyhtiö on tiennyt ohjelmaan osallistuneen henkilön lähisuhdeväkivaltatuomioista. Henkilö on silti valittu ohjelmaan.

– Esiin nostamassasi tapauksessa osallistuja on itse kertonut tapahtuneesta tuotantoyhtiölle sopimusvaiheessa, Kuusisto kirjoittaa.

– En voi avata enempää yksityiskohtia tapauksen taustalla, mutta hänenkin kohdallaan on tehty soveltuvuusarviointi, hän jatkaa.

Vastaus on sama kysyttäessä kanavan omaa näkemystä siihen, miksi hiljattain kahdesta pahoinpitelystä tuomittu henkilö on koettu sopivaksi ohjelmaan, jossa etsitään parisuhdetta.

– (Kuten todettua,) en voi avata yksittäisen tapauksen taustoja enempää, mutta tuotantoyhtiön toimesta osallistujalle on tehty soveltuvuusarviointi, Kuusisto kirjoittaa.

Kuusisto kertoo, että tarvittaessa lisätietoja tilanteesta voi kysyä tuotantoyhtiöltä. Tuotantoyhtiöstä ei perjantaina vastattu IS:n haastattelupyyntöön.

Kuinka ohjelmien osallistujien taustat sitten tarkastetaan? Millaisen henkilön katsotaan soveltuvan tosi-tv-ohjelmaan, jossa etsitään rakkautta?

Kuusisto painottaa jokaisen ohjelman hakuprosessin olevan uniikki. Tässä jutussa hän kirjoittaa kertovansa ohjelmasta, johon kyseinen henkilö on osallistunut.

Hänen mukaansa kaikille osallistujille tehdään soveltuvuusarvioinnit. Siinä tuotantoyhtiö pyrkii selvittämään osallistujien taustatiedot, menneisyyden ja huomioimaan heidän elämäntilanteensa.

– On ollut tapauksia, että vasta käräjäoikeuden tarkistuksessa on selvinnyt rikkeitä hakijan menneisyydessä. Joskus taustalla saattaa olla ihan muistamattomuus, mikäli tapahtuneesta on kulunut paljon aikaa tai osallistuja ei ole kokenut tarpeelliseksi nostaa asiaa esiin.

Osallistujia sitoo Kuusiston mukaan myös tuotantoyhtiön kanssa laadittu sopimus, jossa osallistujaa velvoitetaan kertomaan mahdollisista ohjelman osallistumiseen vaikuttavista seikoista.

– Mahdollisten sopimusrikkomusten takia prosessia ollaan viime vuosina tehostettu, kunnioittaen jokaisen hakijan oikeutta yksityisyyden suojaan. Saatavilla olevien tietojen ja haastatteluiden puitteissa arvioidaan tapauskohtaisesti jokaisen osallistujan sopivuus ohjelmaan, hän toteaa.

Nelonen Median kotimaisen viihteen päälliköllä Mirko Baasilla on kokemusta realityohjelmista niin kanavan kuin tuotantoyhtiön näkökulmasta. Hän kommentoi yleisellä tasolla, että Nelosen ohjelmissa osallistujien taustojen ja ohjelmaan soveltuvuuden tarkistaminen on todella tärkeää.

– Pidän erittäin olennaisena, että tuotantoyhtiö ja kanava käyvät tiivistä keskustelua koko castingin ajan. Se on monivaiheinen prosessi, jossa molemmat kantavat vastuuta osallistujien sopivuudesta.

– On hyvä todeta, että myös tuotantoyhtiöiden prosesseissa saattaa olla eroja, itsekin aiemmin tuotantoyhtiössä työskennellyt Baas kertoo.

Tavallisesti osallistujien soveltuvuutta testataan ja tutkitaan ainakin haastattelemalla, terveysselvityksellä ja mahdollisten tuomioiden tarkastuksella kotipaikkakunnan käräjäoikeudesta.

– On kuitenkin todella vaikeaa selvittää ihmisen taustoja perusteellisesti, jos hän tietoisesti valehtelee tai jättää kertomatta niistä, Baas toteaa.