Tv:stä tuttu kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay tuntee asuntomarkkinoiden sudenkuopat – tämä kikka lisää ostotarjouksia helposti

Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay kertoo vinkkinsä asunnonostajille ja myyjille.

Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay, 28, etsii suomalaisille unelma-asuntoja ensi viikolla käynnistyvässä Remppa vai muutto Suomi -sarjassa. Helsingistä kotoisin oleva nainen on myynyt uransa aikana satoja koteja ja tietää hyvin, mitä asioita pitää ottaa huomioon asuntoa ostaessa.

– Tärkeintä on miettiä, miksi asuntoa ollaan ostamassa. Jos kyseessä on vain lyhytaikainen sijoitus, kannattaa pohtia jo etukäteen jälleenmyyntiarvoa. Jos taas haussa on loppuelämän koti, asuntoa ei kannata ajatella vain sijoituksena.

Vaikka asunnon ostaminen on yksi elämän suurimmasta päätöksistä, Ramsay kannustaa ostajia tietynlaiseen rentouteen.

– Joskus näkee esimerkiksi perheitä, jotka tuskailevat valtavasti asunnon jälleenmyyntiarvon kanssa jo ostovaiheessa. Kun kyse on kuitenkin niin sanotusta loppuelämän kodista, kannattaa muistaa, että koti muotoutuu aivan muista asioista.

Anne Ramsay ja Marko Paananen tähdittävät Remppa vai muutto Suomen ensimmäistä kautta.

Ramsay työskentelee kiinteistönvälitysfirmassa, jonka kaikki kohteet stailataan uudelleen ennen myyntiä. Asunnon pieni ehostaminen onkin helppo tapa lisätä sekä sen jälleenmyyntiarvoa että ostotarjouksia.

– Ennen asunnon myymistä kannattaa laittaa kaikki pikkuasiat kuntoon: korjata repsottavat listat, maalata tummuneet seinät ja pestä pinttyneet tahrat märkätiloista.

Jos asuntoa kaupitellaan hyväkuntoisena, potentiaaliset ostajat odottavat näkevänsä siistissä kunnossa olevan kodin. Tämän vuoksi Ramsay suositteleekin jokaista myyjää tekemään huolellisen suursiivouksen ennen myyntikuvien ottamista. Pintojen ja kaappien siistiminen on paikallaan myös ennen asuntonäyttöjä.

– Kannattaa hankkiutua eroon kaikesta ylimääräisestä näkyvillä olevasta sälästä. Ostajien huomio kiinnittää helposti asunnon sijaan pöydällä olevaan tavaraläjään.

– Voin myös paljastaa, että asuntoa katsomaan tulleet ihmiset haluavat aina kurkistaa kaikkiin kaappeihin. Ne kannattaa laittaa sellaiseen kuntoon, ettei harmita, jos joku katsoo niiden sisälle säilytystilan hahmottamiseksi, Ramsay vinkkaa.

Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay ja sisustusarkkitehti Marko Paananen kilpailevat uutuussarjassa keskenään.

Pääkaupunkiseudulla työskentelevä Ramsay kertoo korona-ajan muuttaneen merkittävästi asuntomarkkinoita. Viimeisen vuoden aikana on ollut havaittavissa, että ihmisten tilantarve on lisääntynyt ja he ovat valmiita muuttamaan yhä kauemmas keskustasta.

– Monet pariskunnan etsivät itselleen nyt kolmiota, ja kaksionäytöissä on käynyt paljon yksinasuvia. Kun ihmiset ovat joutuneet etätöihin, he kaipaavat kotiinsa lisää neliöitä. Yksiö kun saattaa toimia korona-aikana niin toimistona, makuuhuoneena kuin ravintolanakin.

Ramsay kuitenkin uskoo, että tulevaisuudessa kaipuu keskustan sykkeeseen kasvaa entisestään. Tällöin myös kantakaupungin asuntojen hinnat jatkavat nousuaan.

Anne Ramsay seuraa asuntomarkkinoiden kehitystä aitiopaikalta.

Viime aikoina etenkin pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen nousuun on tarjottu ratkaisuksi alle parinkymmenen neliön miniasuntoja. Ramsay kertoo huomanneensa, että paljon mediassa esillä olleille pikkukodeille riittää kysyntää.

– On täysin ymmärrettävää, että, kun keskustan neliöhinnat nousevat ennätyskorkeiksi, monella ei ole enää mahdollisuutta ostaa tilavaa asuntoa unelmasijainnilta. Tällöin miniasunto on oikein hyvä ratkaisu.

Ramsayn mukaan pienikin asunto voi olla toimiva, mikäli siellä on tehty tilankäytöllisesti järkeviä ratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi kiinteät kaapit, kompakti avokeittiö ja kapeat kodinkoneet.

– Vaikka asunto olisi pieni, ostajat eivät ole valmiita joustamaan varustuksesta. Miniasunnostakin pitää löytyä astian- ja pyykinpesukone vaikkakin sitten vähän pienemmässä koossa.