Kiinteistövälittäjä Anne Ramsay tiesi, että vielä joskus hän päätyisi televisioon – unelmakodit löytyvät tv-ohjelmassa 40 minuutissa vaikka oikeasti työ vie kuukausia

Anne Ramsay on toinen tällä viikolla alkavan Remppa vai muutto Suomi -sarjan keulahahmoista.

Anne Ramsay on unelmoinut kiinteistönvälittäjän työstä lapsesta asti.

Kun Anne Ramsay oli 10-vuotias, hän rakastui parhaan ystävänsä kotitaloon. Tämä asui perheineen valloittavassa rivitaloasunnossa, kun taas Anne oli viettänyt koko lapsuutensa samassa kerrostalossa Helsingin Etelä-Haagassa.

– Anelin äidiltäni, että muuttaisimme samaan taloyhtiöön ystäväni kanssa. Hän suhtautui toiveeseen huumorilla ja ehdotti, että voisin selvittää, haluaisiko joku kaverini naapureista vaihtaa asuntoa kanssani.

Ala-asteikäinen Anne otti äitinsä neuvosta vaarin ja ryhtyi lähes samantien askartelemaan vaihtoilmoitusta. Hän toimitti kukkasin koristellun lapun ystävänsä naapuriasunnon postilaatikkoon. Huolella tehty ilmoitus ei kuitenkaan poikinut toivottua vastausta.

– Minulla ei ole enää mitään muistikuvaa, minkä puhelinnumeron mahdoin kirjoittaa siihen lappuun. Se voi olla osasyy siihen, ettei ilmoitukseen koskaan vastattu, nyt 28-vuotias Anne Ramsay naurahtaa.

18 vuotta myöhemmin Ramsay kirjoittaa edelleen asuntoilmoituksia lähes päivittäin. Nykyisin hän tosin saa työstään palkkaa ja kukkasin koristellut laput ovat vaihtuneet kiinteistövälitysfirman verkkosivuihin.

Torstaina Ramsayn kasvot tulivat tutuksi tuhansille suomalaisille, kun maailmalla suursuosioon nousseen Remppa vai muutto -ohjelman suomalaisversion ensimmäinen kausi pyörähti käyntiin.

Alun perin kanadalais-yhdysvaltalaisessa formaatissa tutustutaan koteihin, jotka eivät syystä tai toisesta enää täytä asukkaidensa tarpeita. Jokaisessa jaksossa sisustusarkkitehti pyrkii remontoimaan kodin omistajien toiveiden mukaiseksi, kun taas kiinteistönvälittäjä etsii heille uutta potentiaalista asuinpaikkaa.

Anne Ramsay ja Marko Paananen ovat kilpakumppaneita Nelosen uutuussarjassa.

Ramsay oli seurannut sarjaa jo pitkään, kun hän huomasi, että siitä on tekeillä kotimainen versio. Naisen työnantaja kiinteistönvälitysfirma Bo oli nimittäin julkaissut tiedotteen, jossa ohjelmaan haettiin mukaan televisiotöistä kiinnostunutta kiinteistönvälittäjää. Lopulta Ramsay valikoitui ohjelmaan monen hakijan joukosta.

– Kun näin hakuilmoituksen, minun ei tarvinnut pohtia asiaa kahta kertaa. Minulla oli aina ollut tunne, että päätyisin televisioon enemmin tai myöhemmin.

Ramsay toimii ohjelman keulahahmona yhdessä sisustusarkkitehti Marko Paanasen kanssa. Nyt, kun kuvauksia on takana jo useamman kuukauden verran, Ramsay toteaa kaksikon pelaavan erinomaisesti yhteen.

– Vaikka en tuntenut Markoa entuudestaan, kaikki on sujunut todella hyvin. Olemme pohjimmiltamme hyvin samanlaisia tyyppejä. Meillä on kova työmoraali, mutta suhtaudumme asioihin silti pilke silmäkulmassa.

Vaikka asuntojen etsiminen on ollut aikaa vievää ja kuvauspäivät pitkiä, Ramsay on nauttinut sarjan tekemisestä täysin rinnoin.

– Tämä on ylivoimaisesti hauskin työ, jota olen koskaan tehnyt.

Anne Ramsay etsii uutuussarjassa suomalaisille unelmakoteja. Marko Paananen taas remontoi heidän vanhat asuntonsa uuteen uskoon.

Televisioruudussa jokaisen perheen asunto remontoidaan ja heille etsitään uusi mahdollinen koti reilussa 40 minuutissa. Todellisuudessa yhden jakson eteen on tehty töitä viikkojen, joskus jopa kuukausien, ajan.

– Pahin pelkoni on, että ihmiset katsovat ohjelmaa ja ajattelevat, että välittäjän on helppo löytää monia unelma-asuntoja asiakkailleen. Sitä se ei todellakaan ole, vaan jokainen kohde on löytynyt pitkällisen työn tuloksena.

Jo ennen televisiosarjaan osallistumista työ näytteli suurta roolia Ramsayn elämässä. Koska kiinteistönvälittäjän työajat ovat joustavat, Ramsay on usein tavoitettavissa kellon ympäri.

– Olen juuri se tyyppi, joka säntää vastaamaan työpuheluun kesken illallisen. Tosin olen viime aikoina yrittänyt jättää työt kotiin silloin, kun vietän aikaa ystävieni ja perheeni kanssa. Se yhteinen aika on minulle valtavan arvokasta.

Vapaa-ajallaan Anne Ramsay nauttii urheilusta, matkustelusta ja läheisten kanssa vietetystä ajasta.

Vapaa-aikansa Ramsay käyttää mieluiten joko urheilun tai matkustamisen parissa. Viime aikoina jälkimmäinen harrastus on tosin jäänyt vähemmälle koronan vuoksi.

Vaikka Ramsay tiesi jo yläasteikäisenä haluavansa isona kiinteistövälittäjäksi, hän päätti opiskella itselleen kaiken varalta akateemisen tutkinnon. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2019 ja on sittemmin pysynyt kaukana koulumaailmasta.

– En erityisemmin nauttinut opiskelusta, vaan työn tekeminen on ollut enemmän oma juttuni. Haluan aina päästä astumaan seuraavalle portaalle. Tosin juuri nyt ajattelin hetken vain nauttia elämästä, sillä tällä hetkellä kaikki on niin hyvin kuin vain mahdollista.

