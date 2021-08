Räppäri Drake kommentoi hänen hiuksiaan pilkkaavaan Instagram-kuvaan.

Räppäri Drake paljastaa Insider -sivuston mukaan sairastaneensa koronavirustaudin viime vuonna.

Eräs fanisivusto pilkkasi Draken ohentunutta hiuskuontaloa ja Draken hiusrajaan muotoiltua sydäntä. Räppäri kommentoi yllättäen kuvaan ja kertoi, että hän kärsii edelleen koronaviruksen aiheuttamista erikoisista oireista, kuten hiustenlähdöstä.

– Tuo sydän on stressaantunut, fanisivun kuvatekstissä lukee.

– Minulla oli koronavirus ja hiukset kasvoivat oudosti, ne kasvavat takaisin, älkää pilkatko, Drake kommentoi nauruhymiöin kuvaan.

Insiderin mukaan hiustenlähtöä ei ole listattu Yhdysvaltain tautikeskuksessa (CDC) viralliseksi koronaviruksen oireeksi tai jälkioireeksi, mutta ihotautilääkäri Dendy Engelman kommentoi Healthline-sivustolle, että oudosta hiustenlähdöstä on Yhdysvalloissa ilmoitettu noin 25 prosenttia enemmän pandemian alettua.

Engelman myös kertoo, että hiustenlähtö on normaali oire esimerkiksi kuumeen jälkeen, joka on yksi koronavirustaudin tyypillisimmistä oireista.

Myös IS:n haastattelema somevaikuttaja Kata Kämäräinen kertoi taannoin havainneensa hiustenlähtöä koronatartunnan jälkioireena.

– Oma kampaaja sanoi viime kerralla, että hän huomaa että olen sairastanut koronan. Kuulemma hiuksia on lähtenyt, Kämäräinen kertoi IS:lle.

– Itse en ollut sitä huomannut, mutta sitten kun hän sanoi niin tajusin, että aina kun hiukset kampaa sieltä lähtee tupottain tukkaa!

Räppäri Drake sanoo kärsivänsä hiustenlähdöstä, jonka tähti epäilee olevan koronaviruksen syytä.

Draken hiustenlähtö on todennäköisesti huomattavampaa hänen uuden hiustyylinsä vuoksi, jonka tähti leikkasi uutta Certified Lover Boy -albumiaan varten.

Albumin teaser-video julkaistiin lokakuussa vuonna 2020, ja albumin julkaisu luvattiin alkuvuoteen 2021. Draken albumia ei kuitenkaan julkaistu, sillä tähti sai komplikaatioita aikaisemmasta polvivammastaan.

Vuonna 2020 Ilta-Sanomat uutisoi Draken ökykodista, kun räppäri avasi ovensa Architectural Digest -lehdelle.

Architectural Digest hehkutti tuolloin Draken kodin huokuvan yltäkylläisyyttä, ja totesi, ettei talosta löydy yhden ainoaa halpaa huonekalua. Talon sisus on kanadalaisen Ferris Rafaulin käsialaa ja materiaaleina on käytetty puuta, pronssia ja kalkkikiveä.

– Rakennutin talon kotikaupunkiini ja halusin talon, joka kestää seuraavat 100 vuotta. Halusin talon tuntuvan ja näyttävän massiiviselta. Talon yksi niistä asioista, jotka jäävät tänne kuolemani jälkeen, joten talosta piti tulla ajaton ja voimakas, räppäri kuvaili lehdessä vuonna 2020.

Talon ulko-oven molemmilla puolilla nököttävät Kawkin kaksi veistosta. Katossa keikkuu Rafaulin marmorista ja kullasta valmistettu kattokruunu.

Architectural Digestin mukaan Draken kartanoa kutsutaan lempinimellä ”suurlähetystö”. Drake intoili lehden haastattelussa talon sisustuksen olevan hieman ylitsevuotava, mutta se oli tarkoitus.

– Sisustus on ylitsevuotavaa luksusta. Se näkyy niin huoneiden koossa kuin materiaalivalinnoissakin.

Talossa on muun muassa oma levytysstudio ja koripallokenttä. Vaatehuone on täynnä Birkin-laukkuja, joita Drake on keräillyt jo vuosien ajan. Räppäri on kertonut GQ-lehdessä, että on ostanut laukut tulevalle vaimolleen.