Afganistanin tunnetuin naispoptähti pakeni maasta rahtikoneen lattialla

Afganistanin suurin poptähti julkaisi Instagram-profiiliinsa kuvan paostaan maasta.

Afganistanin suurin poptähti Aryana Sayeed on paennut maasta Yhdysvaltojen lennolla.

Daily Mailin mukaan afganistanilaisten naisten pelko äärijärjestö talebania kohtaan on kasvanut erityisesti sen jälkeen, kun Taleban ilmoitti Afganistanissa noudatettavan tästä edespäin tiukkaa sharia-lakia.

Useat afganistanilaiset myös pelkäävät vahvasti jo vangitun naiskuvernööri Salima Mazarin teloittamista. Mazari on ollut yksi Afganistanin näkyvimmistä naispoliitikoista ja hän on kritisoinut aiemmin useasti julkisesti Talebania.

Aryana Sayeed on laulajauransa lisäksi tuomaroinut muun muassa Afganistanin The Voice -laulukilpailua. Sayeed on julkaissut pakenemisestaan kaksi kuvaa Instagram-profiiliinsa.

– Voin hyvin ja olen elossa. Kahden unohtumattoman yön jälkeen olen päässyt Dohaan, Qatariin ja odotan lentoani takaisin kotiin Istanbuliin, 36-vuotias laulaja kirjoittaa rahtikoneen sisältä otetun Instagram-kuvansa kuvatekstissä 1,3 miljoonalle seuraajalleen.

Kuvan lisäämisen jälkeen Sayeedin aviopuoliso ja pop-tähden tuottaja Hasib Sayed julkaisi laulajan profiilissa videon parin Dohan lennolta.

– Hän nukahti heti, kun sai rentouduttua lennollamme pois Dohasta. Katsoin häntä ja ymmärsin, kuinka rohkeasti ja pelottomasti hän selvisi hänen elämänsä vaarallisimmasta tilanteesta, Sayed kirjoittaa kuvatekstissä.

Sayeed on Daily Mailin mukaan tukenut vahvasti Afganistanin armeijaa ja puhui sen puolesta pitkään ennen kuin taleban valtasi Afganistanin.

Taleban ilmoitti aiemmin, että naisten oikeudet tulevat toteutumaan sharia-lain mukaisesti. Sharia eli islamilainen laki on islaminuskossa muuttumaton oikeusjärjestys, joka on kuitenkin ihmisten tulkittavissa.

Taleban vakuutti tiedottajansa Zabihullah Mujahidin mukaan, että ketään ei vahingoiteta, sillä liike ei halua ongelmia kansainvälisen yhteisön kanssa. Mujahid kuitenkin painotti, että liikkeellä on oikeus toimia uskonnollisten periaatteidensa mukaisesti.

– Muilla mailla on erilaisia lähestymistapoja, sääntöjä ja säädöksiä. Afgaaneilla on oikeus omiin sääntöihinsä ja säädöksiinsä, jotka sopivat meidän arvoihimme, Mujahid sanoi BBC:n mukaan.

Edinburghin yliopiston Islamin ja Lähi-Idän tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila kertoi Ilta-Sanomille näkökantansa talebanin julistukseen muutama päivä sitten.

Hämeen-Anttilan mukaan sharia-lain perusasetelma on lähes kaikissa tulkinnoissa se, että naisen asema on miestä heikompi vaikkakin turvattu.

– Hyvä esimerkki on perintö. Lähtökohtaisesti nainen perii puolet siitä, mitä mies perii. Naisella on siis oma omaisuus ja hän myös perii omaisuutta, mutta ei yhtä paljon kuin mies, Hämeen-Anttila kertoo.

Professorin mukaan sharia ei tarkoita mielivaltaa tai naisten pahoinpitelyä. Naisen asema ja oikeudet kuitenkin riippuvat paljon siitä, miten sharia-lakia tulkitaan.

– Sharia-lakia voidaan tulkita hyvinkin liberaalisti, jolloin naisen asema on kohtuullisen hyvä tai sitten sitä voidaan tulkita äärikonservatiivisesti. Jälkimmäisessä tapauksessa naisen asema on ontto tai hyvin heikko.