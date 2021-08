Alma Hätösen puoliso Jaakko Ohtonen kertoo, mitä pitkä ero aiheutti: ”Huomasin, että en halua elää elämääni ilman tätä ihmistä”

Kaikki synnit -televisiosarjan kolmatta kautta kuvataan Oulun seudulla.

Näyttelijä Jaakko Ohtonen harppoo haastatteluun Oulunsalon Varjakan kartanon sateiselta pihalta. Menossa ovat Kaikki synnit -sarjan kolmannen kauden kuvaukset.

Ohtosen roolihahmo on ensimmäisellä kaudella tutuksi tullut Aaro Leppihalme, nuori anarkisti, joka on tulevissa jaksoissa uuden alun edessä.

Ohtonen on entisenä oululaisena ihastunut kuvauspaikkaan. Sarjan tekijätiimi on mieluinen ja kotikonnuilla asuminen on helpompaa kuin edelliset pestit Suomen ulkopuolella.

Ohtonen on ollut mukana kansainvälisten sarjojen kuvauksissa eri puolilla Eurooppaa koronaepidemian aikana. 10 kuukauden työrupeaman aikana hän kävi Suomessa vain kaksi kertaa.

– Sen jälkeen kotikonnuilla pyöriminen on ollut terapeuttista, hän huomauttaa.

Radiojuontaja Alma Hätösen ja näyttelijä Jakko Ohtosen suhde on nyt vahvempi kuin ennen.

Yli viisi vuotta radio- ja televisiojuontaja Alma Hätösen kanssa yhdessä ollut Ohtonen sanoo, että pitkä ero teki hyvää parisuhteelle, vaikka koti-ikävä vaivasikin monta kertaa.

– Pidimme videoyhteyttä auki joka päivä ja yritimme tehdä arkisia juttuja yhdessä. katsoimme elokuvia ja kommentoimme niitä. Pyrimme olemaan läsnä toistemme arjessa, vaikka emme olleetkaan samassa osoitteessa.

Ohtosen mukaan parisuhde on nyt entistä vahvempi.

– Etäsuhteen aikana huomasin, etten halua elää elämääni ilman tätä ihmistä, hän sanoo Hätöseen viitaten.

Jaakko Ohtonen ja Inka Kallén viihtyivät Kaikki synnit -sarjan kuvauksissa Oulunsalossa.

Myös näyttelijä Inka Kallén on tyytyväinen kuvauksiin Pohjois-Pohjanmaalla. Yleisradion suostun Kotikatu-sarjan kautta julkisuuteen noussut Kallén on vähitellen päässyt ulos Mirja Mäkimaan roolihahmostaan. Katsojat yhdistävät hänet nyt esimerkiksi Kaikki synnit -sarjan Meeri Ritolaan.

– Oulusta on tullut kuvausten aikana rakas paikka. Isäni on kotoisin Torniosta ja minulla on isän puolen sukua Oulussa. Meerin roolin ansiosta olen jopa päässyt puhumaan Oulun murretta!

Kallén odottaa jo innokkaasti Odotus-elokuvan ensi-iltaa, jota on jouduttu koronan takia siirtämään. Juhani Ahon Papin rouva -teoksesta innoituksen saaneen elokuvan on ohjannut Aku Louhimies. Käsikirjoituksen ovat tehneet Kallén ja Louhimies yhdessä.

Kaikki synnit -sarjassa selvitetään murhia Pohjois-Pohjanmaalla.

Kaikki synnit -sarjan kolmannen kauden tekijätiimi on pitkälti sama kuin aiemmilla tuotantokausilla. MRP Matila Röhr Productionsin Ilkka Matilan tuottaman sarjan ovat käsikirjoittaneet ensimmäisen kauden käsikirjoituksesta Göteborgin elokuvajuhlilla palkitut ja molemmista tuotantokausista Venla-ehdokkuudet saaneet Mika Ronkainen ja Venla Aakko.

Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuvan rikossarjan kolmannella tuotantokaudella matkataan ajassa noin viisi vuotta eteenpäin sarjan ensimmäisen tuotantokauden tapahtumista. Ensimmäiseltä kaudelta tutut KRP:n rikostutkijat Sanna Tervo (Maria Sid) ja Lauri Räihä (Johannes Holopainen) palaavat takaisin Varjakkaan.

Varjakkaa kiusasi aiemmin sarjamurhaaja, nyt asialla on kopiomurhaaja. Tervon ja Räihän rinnalla murhaajaa ja aikaa vastaan taistelee paikallispoliisi Jussi Ritola (Matti Ristinen), jota vaimon vanhat teot eivät jätä rauhaan.

Pohjois-Suomeen sijoittuvan Kaikki synnit -alkuperäissarjan ensimmäinen tuotantokausi on myyty jo yli 30 maahan, muun muassa Britanniaan, Yhdysvaltoihin, Saksaan, Ranskaan ja Espanjaan. Sarjan kansainvälisestä levityksestä vastaa NBCUniversal.

