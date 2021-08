Paris Hilton aikoo laittaa kaiken likoon tuleviin häihinsä.

Seurapiirikaunotar Paris Hilton valmistelee häitään kihlattunsa Carter Reumin kanssa. Liikemies Carter Reum polvistui Hiltonin eteen viime helmikuussa.

Tyylilleen uskollisena seurapiiritähti järjestää juhlat, jotka ovat kaikkea muuta kuin vaatimattomat.

Hilton-hotelliketjun perijätär vieraili The Tonight Show -ohjelmassa aiemmin tällä viikolla kertomassa hääjärjestelyistään. Hilton tunnusti ohjelman juontaja Jimmy Falloninille, että hänen unelmiensa hääseremonian suunnitteleminen on ollut erittäin stressaavaa.

– Häistäni tulee kolmipäiväinen tapahtuma. Meillä on paljon ohjelmaa, Paris Hilton paljasti.

Tähän asti Hilton on kuitenkin ehtinyt ainoastaan valita hääpukunsa.

– Minulla tulee olemaan monta mekkoja, ehkä kymmenen. Rakastan asujen vaihtoa, hän kertoi ja vitsaili, että hänen puolisonsa tulee todennäköisesti pitäytymään yhdessä puvussa.

– Hän on hieman huolettomampi kuin minä, Hilton jatkoi.

Pari on seurustellut vuodesta 2019 asti.

Hilton hehkutti haastattelussa, ettei hän malta odottaa, että fanit pääsevät tutustumaan Reumiin paremmin. Hiltonin hääjärjestelyt dokumentoidaan Paris In Love -realitysarjaan. Hilton ei ole vielä julkistanut häidensä ajankohtaa.

HILTON ja Reum ovat tunteneet toisensa yli 10 vuoden ajan, ja kaksikko päätyi yhteen kaksi vuotta sitten.

– Koronavuosi on vauhdittanut monia asioita. Jatkuvasti matkustelevana minulla on viimein ollut mahdollisuus jäädä kotiin ja arvioida uudestaan sitä, mikä on minulle tärkeää. Suhteeni ja Carterin kanssa vietetty aika ovat olleet lahja. Olen innoissani meidän seuraavasta luvustamme, Hilton kuvaili People-lehdelle kihlautumisen jälkeen.

Myös Reum hehkutti olevansa korviaan myöten rakastunut Hiltoniin.

– Olen saanut ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua aitoon Parisiin, kun olemme olleet kahdestaan viimeisten 15 kuukauden aikana. En voisi olla onnekkaampi, että hän on tuleva vaimoni. Hän loistaa ystävällisyydellään, työmoraalillaan ja aitoudellaan tehdessään maailmasta paremman paikan, ja hän tekee niin myös äitinä ja vaimona, Reum sanoi.

Alla näet videon Reumin kosinnasta:

Tammikuussa pariskunta ilmoitti aloittaneensa koeputkihedelmöityshoidot perheen perustamiseksi. Hilton kertoi The Trend Reporter with Mara -podcastissa unelmoivansa kaksosista, joista toinen olisi tyttö ja toinen poika. Hän kiinnostui koeputkihedelmöityksestä kuullessaan, että se olisi ainut varma keino saada hänen toivomansa kaksoslapset.

Hilton joutui heinäkuussa raskaushuhujen ympäröimäksi, mutta hän torppasi juorut. Hilton vitsaili This Is Paris -podcastissaan, että uudet Paris Hilton push-up rintaliivit aiheuttivat hämmennystä ja synnyttivät raskaushuhut.

– Pidin niitä ollessani illallisella sulhaseni kanssa. Jotkut ihmiset ilmeisesti saivat meistä kuvia ja nyt heillä on ”luotettavia todisteita”, että olisin raskaana, Hilton vitsaili.

Insiderin ja DailyMailin mukaan Hilton ei halua ollakaan raskaana ennen vuotta 2022, sillä hän haluaa viettää ensin häitään.

Hilton on ollut aiemmin kihloissa malli Jason Shaw’n, näyttelijä Chris Zylkan sekä kuljetusperijä Parit Latsisin kanssa. Hilton erosi edellisestä kumppanistaan Chris Zylkanista marraskuussa 2018.

