Laulaja Irina tunnustaa Seurassa palvelevansa lapsiaan liikaa – pojan pyyntö sai jopa kieltäytymään töistä

Muusikko Irina kertoo Seura-lehdessä olevansa kotona lapsia paapova kotiäiti.

Irinalla on puolisonsa kanssa kaksi lasta.

Laulaja Irina asuu Heinolassa puolisonsa Henri ”Hemi” Saaren ja parin kahden kouluikäisen lapsen kanssa.

Tuoreessa Seura-lehden haastattelussa laulaja kertoo äitiydestään. Irina tunnustaa olevansa ehkä liiankin palveleva 10- ja 12-vuotiaita lapsiaan kohtaan, ja hän täyttää mieluusti heidän toiveensa.

– Kun pyydän siivoamaan huoneen ja ei tapahdu mitään, siivoan sen itse. Kun kuulen pyynnön ’Äiti, voitko tuoda mun repun tai tuotko lasin vettä?’, minun pitäisi osata joskus kieltäytyä, Irina Saari, 46, kertoo Seurassa.

Lastentarhanopettajaksi alkujaan kouluttautunut laulaja ei ole ollut päiväkodissa töissä, sillä muusikon ammatti on kantanut. Seura-lehden mukaan laulukeikat loppuessa korona-aikana hän harkitsi lastentarhanopettajan sijaisuuksien tekoa.

– Poikani hätääntyi sijaisuuspohdiskeluistani ja totesi napakasit ’Ei’. Hän tykkää, että olen kotona, kun hän tulee koulusta kotiin, ruoka on valmista ja kuskauspalvelu toimii, laulaja kertoo Seurassa.

Seuran haastattelussa Irina kertoo tituleeraavansa itseään ”kotirouvaksi”. Hän kertoo arjen rullaavan sulavasti kumppaninsa vierellä. Pari on ollut yhdessä 23 vuotta.

– Emme ole romanttisten eleiden pari. Arki rullaa hyvin. Perheroolimme ovat ehkä liiankin perinteiset. Minä siivoan ja laitan ruokaa, mies puuhaa omia juttujaan, Irina kertoo lehdelle.

Laulaja Irina Irina nähtiin Vain elämää -ohjelman 6. tuotantokaudella.

Irina kertoi vuonna 2017 Radio Suomipopin haastattelussa kaipaavansa omaa aikaa parisuhteessa. Juontaja Kimmo Sainio kysyi tuolloin Irinalta, kuinka pariskunta löytää työ- ja perhekiireiden välillä yhteistä aikaa. Parikunnalla on yhteinen yritys, ja Henri Saari on mukana keikkatuotannoissa.

– Olen enemmänkin yrittänyt löytää sellaista ei-yhteistä-aikaa, Irina kertoi ja selvensi:

– Meillä on sama duuni, vaikka meillä on aika paljon omiakin projekteja. Tykkään siitä, ettei ole liikaa yhteistä aikaa. Ainakaan tällaisella historialla, kun työ, perhe ja kaikki on yhteistä, niin mun ei tarvitse 24/7 katsella toisen ihmisen naamaa, Irina naurahti.