Sylvester Stallone laittoi hulppean kartanonsa myyntiin – joutui pudottamaan reilusti poskettoman kalliin lukaalinsa hintaa

Action-tähti muutti Kaliforniasta Floridaan. Vanha kämppä Beverly Hillsillä olisi nyt kaupan.

Fox News kertoo, että Sylvester Stallone on jälleen myymässä kartanoaan.

Valtavan kokoinen kiinteistö oli ensimmäisen kerran tarjolla vuoden alussa. Tuolloin Rocky-tähti kaupitteli asuntoaan 130 miljoonalla dollarilla. Ei mennyt kaupaksi.

Stallone tiputti hintaa 25 miljoonalla, mutta kukaan ei vieläkään vetänyt ostohousuja jalkaan.

Näyttelijä jätti leikin sikseen ja otti kartanon pois myynnistä.

Nyt Stallone on tullut toisiin aatoksiin ja kartano on jälleen myynnissä. Pyyntihinta on 85 miljoonaa dollaria.

Kartanossa on 1951 neliömetriä asuintilaa: kahdeksan makuuhuonetta, 12 kylpyhuonetta, kuntosali ja suuri kirjasto. Keittiössä on kaksi suurta saareketta, ruokasalin seinät on maalattu käsin, ja ne muistuttavat vanhan linnan seiniä. Olohuoneen ikkunat ulottuvat lattiasta kattoon.

Stallone on sisustanut kartanon elokuvistaan tutuilla muistoesineillä, jotka eivät kuulu kauppaan.

Kartanon ympärillä vihannoi puolentoista hehtaarin kokoinen tontti. Sieltä löytyy pieni vierastalo, puttigriini ja uima-allas.

Jos aikoo kutsua naapureita grillaamaan, saa taatusti mielenkiintoista seuraa. Kartanon vieressä asuvat muun muassa Denzel Washington, Justin Bieber, Eddie Murphy, Rod Stewart, Magic Johnson ja Mark Wahlberg.

Stallone ei ole ensimmäinen silmäätekevä, joka muuttaa pois Kaliforniasta.

Näyttelijä Josh Brolin muutti vastikään Atlantaan ja juontaja Joe Rogan sekä Tesla-miljardööri Elon Musk häipyivät Teksasiin. Jopa prinssi Harry ja Meghan Markle muuttivat Los Angelesista 160 kilometriä pohjoiseen, Montecitoon.