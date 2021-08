Näyttelijä Laura Prepon sai ensimmäisen lapsensa elokuussa 2017. Se sai hänet miettimään arkeaan uudelleen.

Orange is the New Black -sarjan tähti Laura Preponin, 41, elämässä puhaltavat uudet tuulet. Näyttelijällä on kaksi alle kouluikäistä lasta, ja hän kertoi tiistaina julkaistussa People-lehden haastattelussa äitiyden muuttaneen häntä pysyvästi.

– Tuoreena vanhempana pohdin paljon omaa kasvatustani sekä tapaa, jolla oma äitini toimi. Minun oli pakko tutkailla elämässäni olevia asioita, joihin en ollut aiemmin kiinnittänyt huomiota, Prepon totesi haastattelussa.

Laura Prepon ja Ben Foster ovat olleet naimisissa vuodesta 2018.

Yksi näistä asioista oli 70’s Show -sarjasta tunnetuksi tulleen näyttelijän uskonto. Prepon oli vuodesta 1999 asti ollut skientologikirkon aktiivinen jäsen. 1950-luvulla Yhdysvalloissa syntyneen oppisuunnan keskiössä on henkilökohtainen neuvonta, jonka avulla jäsenet pyrkivät kasvattamaan omia henkisiä kykyjään sekä lisäämään onnellisuuttaan. Skientologikirkon tunnetuin kannattaja lienee näyttelijä Tom Cruise.

Peoplen haastattelussa Prepon paljastaa jättäneensä paljon keskustelua herättäneen kirkon jo vuonna 2016. Seuraavan vuoden elokuussa hän sai esikoistyttärensä Ellan yhdessä miehensä Ben Fosterin kanssa.

– En harjoita enää skientologiaa. Olen lapsesta asti ollut hyvin ennakkoluuloton, ja minut kasvatettiin sekä katolilaiseksi että juutalaiseksi. Olen rukoillut kirkoissa ja meditoinut temppeleissä, Prepon kuvailee suhtautumistaan uskontoihin.

– Skientologiaa en ole harjoittanut enää viiteen vuoteen, eikä se enää ole osa elämääni, hän jatkaa.

Nykyisin Prepon kertoo saavansa lohtua meditoinnista, jota hän harrastaa yhdessä miehensä kanssa. Niin ikään näyttelijänä uraa luonut Foster ei ole koskaan kuulunut skientologikirkkoon.

– Meditoimme päivittäin ja nautin siitä todella, sillä sen avulla kuulen oman ääneni paremmin. Se on myös jotakin sellaista, mitä voimme tehdä yhdessä, Prepon iloitsee.

Meditoinnin avulla Prepon kertoo käsittelevänsä myös omaa vaikeaa lapsuuttaan. People-lehden mukaan hän paljasti vuonna 2020 julkaistussa muistelmateoksessaan, miten näyttelijän äiti kannusti nuorta tytärtään syömishäiriöiseen käytökseen. Nykyisin äiti ja tytär ovat kuitenkin hyvissä väleissä, ja Prepon pyrkii tukemaan muistisairasta äitiään kaikin keinoin.

– Vaikka olisimme hyvissä väleissä äitiemme kanssa, asiat voivat silti olla monimutkaisia, Prepon huomauttaa.

– Nyt äidilläni on Alzheimer ja minun on hyväksyttävä se tosiasia, että tämä nainen, jolla oli uskomaton vaikutus elämääni, haalistuu vähitellen pois. Sitä on hyvin vaikea seurata sivusta. Yritän vain olla läsnä ja nauttia hyvistä hetkistämme, hän jatkaa.

Preponille äitiys on opettanut etenkin sen, että ihminen on jatkuvassa muutostilassa. Vaikka jokin asia voisi tuntua hetkellisesti hyvältä, se ei välttämättä ole sitä aina.

– Me kaikki kehitymme jatkuvasti. Huomaan sen omista lapsistani. He muuttuvat päivittäin. Tyttäreni on ulospäin suuntautunut, ihana ja pakkomielteisen kiinnostunut merenneidoista, kun vain hetkeä aiemmin hän oli hulluna yksisarvisiin, Prepon naurahtaa.

– Poikani taas on alkanut vähitellen tutustua muihin lapsiin pienissä ryhmissä. Hän on paljon rauhallisempi ja tarkkaavaisempi, Prepon kuvailee reilun vuoden ikäistä poikaansa.

Punahiuksinen Laura Prepon poseeraa yhdessä 70’s Show -sarjan näyttelijäkaartin kanssa vuonna 1998.

New Yorkissa asuva Laura Prepon nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuosituhannen vaihteessa esitetystä 70’s Show -sarjasta, jossa hän esitti reipasta ja rempseää Donna Pinciottia. Sittemmin hän on tähdittänyt muun muassa Netflixin hittisarja Orange Is the New Blackia, jossa hänen roolihahmonsa oli Alex Vausen.