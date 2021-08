Fitnesstähti Pernilla Böckerman avoimena Youtube-videollaan: ”Olen eronnut”

Böckermanin elämäntilanne on muuttunut.

– Olen aina ihaillut fyysisiä ammatteja. Isäni on palomies ja mietin myös poliisikoulua, Böckerman kertoi kesällä.

Somevaikuttaja Pernilla Böckerman kertoo Youtube-videolla eronneensa

– Uudistan asuntoani. Outoa sanoa näin ääneen, että mun asuntoa, Böckerman huokaa videon alussa.

– Mun elämäntilanne on muuttunut. Kuten sanoin: tämä on minun asuntoni ja asun tässä yksin. Se meinaa, että olen eronnut ja elämä jatkuu näin.

Böckerman kertoo, että kaikki on kuitenkin hyvin.

– Mulla on kaikki tosi hyvin. Elämä on tämmöistä. Mulla ei ole pahaa sanottavaa. Sellainen se elämä on, se vie eteenpäin ja muuttaa muotoaan.

Böckerman on huiman suosittu sosiaalisessa mediassa. Häntä seuraa Instagramissa lähes 200 000 henkilöä ja Youtubessa hänellä on 142 000 tilaajaa. Böckerman perusti Youtube-kanavansa ollessaan vasta 15-vuotias. Jo ensimmäisen vuorokauden aikana seuraajia kertyi hänen kanavalleen yli 10 000 kappaletta, ja sittemmin Pernilla on noussut yhdeksi Suomen seuratuimmista sosiaalisen median vaikuttajista.

Fitness SM -kisoissa 2020.

Menestystä hän on niittänyt myös urheilun saralla. 21-vuotiaalta Böckermanilta löytyy muun muassa kaksi bikini fitneksen SM-pronssimitalia ja keväällä 2019 hän sijoittui kuudenneksi lajinsa EM-kilpailuissa Espanjan Santa Susannassa. Böckerman on myös tuttu Fitnesspäiväkirjat -tv-ohjelmasta.