Raskaasta avioerotaistelusta toipuva Robert De Niro löysi rinnalleen uuden naisystävän – nähtiin suukottelemassa mysteerinaista

Robert De Niron ja Grace Hightowerin avioeroa puitiin oikeudessa viime keväänä. Nyt näyttelijälegendan rinnalle on löytynyt uusi ihastus.

Robert De Niro on sukupolvensa arvostetuimpia näyttelijöitä.

Robert De Niro näyttäytyi julkisuudessa uuden naisystävänsä kanssa, Daily Mail tietää kertoa.

Näyttelijä bongattiin toistaiseksi tuntemattoman naisen kanssa Ranskan Rivieralla tähden 78-vuotissyntymäpäivänä.

Lehti kuvailee De Niron näyttäneen onnelliselta ja rennolta tämän noustessa naisystävänsä kanssa luksusjahdin kannelle. Parin nähtiin myös suukottelevan toisiaan.

De Niro viettää Ranskan-lomaansa kelluvassa palatsissa, jossa kerrotaan olevan 11 hyttiä, kansibaari, kuntosali, kauneussalonki ja tanssisali.

Näyttelijä vaikutti Daily Mailin mukaan hyväkuntoiselta. De Niro loukkasi keväällä jalkansa ja häntä hoidettiin New Yorkissa.

Jalkavaivat eivät kuitenkaan vaikuta uuden elokuvan tuotantoaikatauluihin. De Niro nähdään pian valkokankaalla uudessa true crime -trillerissä Leonardo DiCaprion kanssa.

Robert De Niro erosi Grace Hightowerista vuonna 2018 yli 20 yhteisen vuoden jälkeen.

Ex-pariskunta ajautui pian rajuun oikeustaistoon, jonka keskiössä on se, kuinka paljon elatusapua Hollywood-legendan pitää maksaa entiselle puolisolleen.

Robert De Niron ja Grace Hightowerin avioeroa on puitu jo pitkään oikeudessa ja amerikkalaismedioiden mukaan heillä on hyvin erilainen näkemys näyttelijän taloudellisesta tilanteesta.

De Niron asianajaja Caroline Krauss kertoi The Sunin ja Page Sixin mukaan oikeudelle De Niron ajautuneen taloudelliseen ahdinkoon ex-vaimonsa takia.

De Niro väittää Hightowerin mieltymyksen kalliisiin designervaatteisiin, timanttikoruihin ja ylelliseen elämään olevan syy siihen, miksi hänen mittava omaisuutensa on huvennut hirvittävää vauhtia.

Taloudellisista ongelmista johtuen De Niro joutuu omien sanojensa mukaan ottamaan vastaan lähes jokaisen roolin, jota hänelle tarjotaan. Näyttelijälegendan asianajaja jyrisi oikeudessa De Niron tekevän töitä hirvittävää tahtia, sillä hänen on elätettävä luksusta rakastava ex-vaimonsa.

– Herra De Niro on 77-vuotias. Hän rakastaa työtään, mutta häntä ei pidä pakottaa työskentelemään tällä tahdilla. Milloin tämä loppuu? Krauss sanoi keväällä oikeudessa.

Asianajaja totesi De Niron tekevän 12-tuntisia työpäiviä, kuusi päivää viikossa. Tähden mukaan ex-vaimo on törsännyt hänen rahojaan eron jälkeen yhä enemmän ja enemmän.

– Milloin hän saa valita roolinsa ja lopettaa kuusipäiväiset työviikkonsa, jotta hän pystyy maksamaan rouva Hightowerin mieltymyksen Stella McCartneyn vaatteisiin? asianajaja maalaili ja huomautti, että jos De Niro sairastuu, niin samalla sulkeutuvat rahahanatkin.

De Niro toimi Cannesin elokuvajuhlien juryn puheenjohtajana vuonna 2011.

Robert De Niro on yksi Hollywoodin menestyksekkäimmistä näyttelijöistä ja hän on voittanut urallaan kaksi Oscar-palkintoa. Tähdellä on arvioitu olleen satojen miljoonien eurojen omaisuus, mutta asianajajan mukaan rahat ovat huvenneet.

Independent-lehden mukaan ex-vaimon elatusmaksujen lisäksi De Niro on joutunut ongelmiin verottajan kanssa ja häneltä on karhuttu miljoonia maksamattomia veroja.

De Nirolla ja Hightowerilla on vuonna 2004 laadittu avioehto, jonka mukaan ex-vaimo saa vuosittain noin 800 000 euroa, jos De Niro tienaa vuodessa vähintään 12 miljoonaa euroa.

Näyttelijän asianajajan mukaan koronapandemiasta johtuen De Niron vuositulot ovat tippuneet ja se tulisi ottaa huomioon myös ex-vaimon elatusmaksuissa.

Grace Hightowerin asianajaja Kevin McDonough puolestaan huomautti oikeudessa, että De Niro saa syyttää väitetyistä rahavaikeuksistaan vain itseään.

– Herra De Niron elämäntyylissä ei ole tapahtunut muutoksia, eikä hän ole luopunut mistään. Hän lentää helikopterilla Connecticutiin brunssille. Hän lentää yksityiskoneella Floridaan tapaamaan ystäviään, McDonough latasi.

De Niron asianajaja kiisti väitteet siitä, että tähti lentelisi helikopterilla brunssille.

De Niro nähtiin The National Board of Review -gaalassa vuonna 2015.

Amerikkalaislehtien mukaan parin ärhäkkä oikeustaistelu ei vaikuta päättyvän lähiaikoina, sillä kumpikaan osapuoli ei ole halukas kompromisseihin.

– Haluan rouva Hightowerin ja herra De Niron eroavan. He haluavat selvitä erosta rikkaampana, kuin lähes ketkään muut ihmiset maailmassa, tuomari Matthew Cooper lausui ja huomautti molempien osapuolien rahankäytön olevan ”täysin poikkeuksellista”.

De Niro ja Hightower vihittiin vuonna 1997. Heillä on kaksi lasta, 22-vuotias Elliot ja 8-vuotias Helen.

De Nirolla on yhteensä kuusi lasta.

Aiemmin mies on ollut naimisissa Diahnne Abbottin kanssa. Liitto kesti vuosien 1976 – 1988 ajan, ja he saivat pojan, Raphaelin. Lisäksi De Niro adoptoi Abbottin edellisestä liitosta syntyneen Drena-tyttären.

Lisäksi De Nirolla on kaksospojat Julian ja Aaron entisen kumppaninsa Toukie Smithin kanssa.