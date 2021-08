Cheekin eli Jare Tiihosen vanhasta autosta tarjottiin 34 000 euroa.

CHEEKIN eli Jare Tiihosen vanha Bentley Continental oli kaupattavana Huutokauppakeskus Turengissa viime viikon sunnuntaina.

Autoa ei saatu myytyä, koska siinä oli jäljellä rahoitusyhtiön loppuvelka, johon tarjottu summa ei riittänyt.

– Autosta tarjottiin 34 000 euroa, mutta se ei riittänyt rahoitusyhtiölle, vähän olisi pitänyt saada lisää, kertoo Petri Vuorinen huutokauppakeskus Turengista.

Vuorisen mukaan moni huutokauppaan tullut oli kiinnostunut autosta, mutta auton kunto vaikutti asiaan.

– Kyllä autoa kävi kovasti ihmiset katsomassa ja ihailemassa. Autossa oli kuitenkin pieniä sähkövikoja kun se oli seissyt vuoden ajamattomana. Se jarrutti varmaan ostajien isompaa intoa, Vuorinen pohtii.

Vuorisen mukaan he ottivat auton myyntiin huutokauppaan kokeilumielessä.

– Se oli meille pilottikokeilu. Meillä ei ole aiemmin ollut mukana autoa, jonka myymisessä on rahoitusyhtiö mukana. Otimme auton huutokauppaan myyntiin, koska arvasimme, että se on hyvä vetonaula, kun kyseessä on Cheekin entinen auto.

Bentley ei ole enää myynnissä huutokauppakeskus Turengissa.

Bentley Continental on maksanut alun perin noin 200 000 euroa.

Cheekin vanha auto tulee huutokaupattavaksi ensi viikolla.

Auto tuli tunnetuksi, kun Tiihonen kolaroi sen Hakaniemen sillan kaiteeseen vuonna 2011. Auto on kunnostettu, mutta uusi omistaja päätti myydä sen.

Kyseinen Bentley Continental on alun perin yli 200 000 euron arvoinen auto, joka on otettu käyttöön vuonna 2004.

Ennen auton huutokauppaa Vuorinen arvioi Ilta-Sanomille, että Bentleystä tarjottaisiin 30 000–50 000 euroa.

– On jännittävää nähdä, mihin hintaan auto nousee, koska sillä on niin hieno tarina, Vuorinen pohti tuolloin.

Vuorinen kertoi elokuun alussa, että vastaavia autoja on Suomessa hyvin vähän.

– Se on oikea autokeräilijän klassikko. Bentley kulkee jopa 300 kilometriä tunnissa ja kiihtyy kun raketti. Se on elegantti, herrasmiehen auto.

TIIHONEN kertoi vuonna 2016 julkaistussa JHT – Musta lammas -elämäkerrassaan, kuinka kolari tapahtui.

Tiihonen oli ollut alkuillasta Kim Heroldin levyjulkkareissa, joissa hän oli juonut kolme olutta, ja sen jälkeen hän oli mennyt jatkoille ravintola Motellettiin. Lopulta hän oli ollut ajamassa kahden naisen kanssa Kruununhaasta kohti Kalliota. Reitti kulki Pohjoisrannasta Merihakaan johtavalle sillalle, kertoi Ilta-Sanomat vuonna 2016.

Kirjassa kerrottiin tapahtuneesta seuraavasti:

”Bentley on vakaa kuin juna, kiihdytys ei tunnu liioitellulta. Painan vielä aavistuksen lisää, ja samassa tunnen, etteivät Benan renkaat kosketa asfalttia. Auto on ilmassa! Se kiitää vesiliirrossa kohti sillan kaidetta, kahden vastaantulevan kaistan yli. En ehdi tehdä mitään, en ehdi ajatella. Kuulen vain oman ääneni: ”Ai saatana, ai saatana, AI SAATANA!””

Näin onnettomuus eteni.

Kolarin seurauksena auto sai rajut vauriot.

Kolarissa auton eturengas vääntyi luonnottomaan asentoon.

KUKAAN ei loukkaantunut onnettomuudessa, mutta Cheekin Bentley Continental koki kovia. Kirjassa räppäri kuvailee, että auton vasen eturengas oli vääntynyt luonnottomaan asentoon, auton kyljet olivat painuneet sisään ja tuulilasi oli säröillä.

2670 euron sakkojen lisäksi Cheek kertoo saaneensa rangaistukseksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta kolmen kuukauden ajokiellon.

Auto päätyi kolarin jälkeen autovahinkokeskukseen myyntiin.