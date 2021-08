Puoliso vahvisti yllättäen huhut todeksi – Scarlett Johansson on raskaana

Koomikko Colin Jost paljasti, että hänen vaimonsa Scarlett Johansson on raskaana.

Näyttelijä Scarlet Johanssonin, 36, aviomies koomikko Colin Jost, 39, kertoi, että hänen vaimonsa odottaa heidän ensimmäistä yhteistä lastaan.

Jost paljasti ilouutisen stand up -esityksensä aikana Ridgefield Playhouse -teatterissa viime viikonloppuna Connecticutin osavaltiossa, kertoo Daily Mail.

– Meille tulee vauva, se on jännittävää, Jost sanoi lavalla.

Jost kertoi yleisölle, että he odottavat Johanssonin kanssa innoissaan sitä, että heistä tulee vanhempia heidän yhteiselle lapselleen.

Johanssonilla on jo ennestään lapsi ex-miehensä, ranskalaisen toimittajan Romain Dauriacin kanssa.

Pariskunta meni naimisiin lokakuussa 2020 kolmen vuoden seurustelun jälkeen.

Huhut Johanssonin raskaudesta lähtivät liikkeelle ensimmäisen kerran kesällä, kun Johansson jätti useita Marvel- elokuva Black Widow’n lehdistötapahtumia välistä.

Page Six -median mukaan Johansson on pysynyt hiljaa raskaudestaan.

– Scarlett on raskaana, mutta hän on ollut asiasta hyvin hiljainen. Hän on halunnut pitää matalaa profiilia, lähde kertoi Page Six-medialle heinäkuussa.

Colin Jost ja Scarlett Johansson menivät naimisiin viime vuoden lokakuussa.

Johansson haastoi hiljattain Disneyn oikeuteen Black Widow -elokuvan julkaisemisesta suoratoistopalvelussa.

Marvelin uutuuselokuva Black Widow sai heinäkuussa ensi-iltansa Suomessa ja maailmalla. Elokuva julkaistiin samaan aikaan myös Disney+ -suoratoistopalvelussa erillistä maksua vastaan, kertoi Ilta-Sanomat heinäkuussa.

Johansson syyttää Disneytä sopimuksen rikkomisesta, kun Disney julkaisi elokuvan suoratoistopalvelussa samaan aikaan, kun elokuva sai ensi-iltansa elokuvateattereissa.

Muun muassa Deadline uutisoi, että torstaina oikeuteen jätetyn haasteen mukaan Johanssonilla oli Marvel-yhtiön kanssa sopimus, jonka mukaan elokuvaa esitettäisiin aluksi ainoastaan elokuvateattereissa. Haasteen mukaan Johanssonin tulot olisivat perustuneet pääosin teatterilevityksen lipputuloihin.

Johanssonin kannalta tilanne on ikävä, sillä Black Widow -elokuvasta tuli yksi vähiten tienanneista Marvelin elokuvista.

Nimetön lähde arvioi The Wall Street Journal -lehdessä, että Johansson menetti peräti 50 miljoonan dollarin tulot, kun moni katsoi elokuvan suoratoistopalvelussa teatteriesityksen sijaan.

