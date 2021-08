Channing Tatum viskasi kirkuvan Sandra Bullockin veteen – hehkuttaa kaksikon kemiaa Instagramissa

Channing Tatum ja Sandra Bullock ovat olleet kuvaamassa uutta romanttista seikkailuelokuvaa.

Channing Tatum ja Sandra Bullock näyttelevät The City of D -elokuvan päärooleissa.

Näyttelijä Channing Tatum, 41, julkaisi Instagramissa kuvan ja videon hänestä ja näyttelijäkollegastaan Sandra Bullockista, 57.

Kaksikko on ollut kuvaamassa Lost City of D -elokuvaa. Tatum kertoo kuvatekstissä, että elokuvan kuvaukset ovat tulleet päätökseen.

Kuvassa Tatum ja Bullock uivat veden alla elokuvan kuvauksissa. Kuvaa seuraa video, jossa koko miehistö kerääntyy Tatumin ympärille Bullock sylissään samalla, kun Bullock pyytää, ettei Tatum heittäisi häntä veteen.

– Rakastan tätä elokuvaa niin paljon, ettei minulla ole sanoja. Minulla ei myöskään ole sanoja siitä, kuinka erityinen Sandy Bullock on, Tatum kirjoittaa kuvan yhteydessä.

– Meidät on ehdottomasti tehty samassa laboratoriossa ja ajattelemme usein samalla tavalla. Ja kuten näet, ratsastan niskapalmikollasi missä tahansa, ikuisesti, Tatum kirjoittaa.

The Lost City of D -elokuva on romanttinen toiminta-seikkailu, joka saa Yhdysvalloissa ensi-iltansa ensi vuoden huhtikuussa.

Bullock ja Tatum näyttelevät elokuvan päärooleja. Bullock on elokuvassa romantiikkakirjailija ja Tatum hänen uuden kirjansa kansimalli. Kaksikko lähtee yhdessä kirjakiertueelle, mutta matkalla heidät yritetään kidnapata. Siitä alkaa heidän jännittävä viidakkoseikkailunsa.

Elokuvassa näyttelevät myös Daniel Radcliffe, Patti Harrison, Oscar Nunez ja Da’Vine Joy Randolph. Brad Pitt tekee elokuvassa cameoroolin.

Channing Tatum näyttelee The City of D -elokuvassa kirjan kansimallia.

Sandra Bullock näyttelee The City of D -elokuvassa romantiikkakirjailijaa.

Toukokuussa Tatum kertoi, että hänellä oli karanteenin aikana kertyneitä kiloja, joista hänen oli päästä eroon elokuvarooliaan varten.

Hän kertoi, että ensimmäisten viikkojen aikana hän oli juonut olutta ja elänyt epäterveellistä elämää.

– Tajusin, että en voi tehdä tätä kahden kuukauden ajan. Tämä on huono juttu, Tatum sanoi Jimmy Fallonin The Tonight Show’n haastattelussa.

– Sitten aloin treenaan ystäväni kanssa todella kovaa. Treenasimme joka päivä. Se oli hienoa. Tuntui, että minusta kuoriutui ulos täysin eri ihminen, Tatum kertoi toukokuussa.

Channing Tatum tuli tunnetuksi Step Up -tanssielokuvista, joiden kuvauksissa hän tapasi myös ex-vaimonsa Jenna Dewanin.

Tatum on nähty myös elokuvissa Haikein terveisin (2010), Magic Mike (2011), 21 Jump Street (2014) ja Magic Mike XXL (2015).

Sanda Bullock tunnetaan muun muassa elokuvista Speed – kuoleman kyydissä (1994), Elämä pelissä (2009), Odottamaton ehdotus (2009) ja Gravity (2013).

Bullock voitti parhaan naispääosan Oscarin vuonna 2009 roolistaan elokuvassa Elämä pelissä. Hän sai toisen Oscar-ehdokkuutensa vuonna 2013 roolistaan elokuvasta Gravity.