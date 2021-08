Miljoonia tienannut Daniel Craig ei aio jättää perintöä lapsilleen – ”Se on mautonta”

Hollywoodissa hulppeasti ansainnut Bond-näyttelijä aikoo lahjoittaa omaisuutensa pois ennen kuolemaansa.

James Bondinakin tunnettu brittinäyttelijä Daniel Craig kertoo, ettei aio jättää miljoonaomaisuuttaan perinnöksi lapsilleen. Näyttelijä toteaa Candis-lehden haastattelussa pitävänsä perinnön jättämistä mauttomana.

Aiheesta kirjoittavat muun muassa Daily Mail ja The Mirror.

Yli 130 miljoonan euron arvoiseksi arveltu omaisuus ei siis periydy Craigin lapsille, kun hänestä aika jättää.

– Eikös ole olemassa vanha sanonta, että jos kuolee rikkaana, on epäonnistunut? Craig pohtii haastattelussa.

Craig ottaa esimerkiksi myös yhdysvaltalaisen teollisuusmies Andrew Carnegien, joka lahjoitti pois huomattavan osan miljardiomaisuudestaan.

– Minä en halua jättää suuria summia seuraavalle sukupolvelle. Mielestäni perintö on mautonta, Craig toteaa Candisissa.

Daniel Craig James bondina Skyfall-elokuvassa.

Craig kertoo, että lahjoittaa rahansa mieluummin hyväntekeväisyyteen kuin antaa ne rintaperillisilleen.

– Filosofiani on ”käytä se tai anna se pois ennen kuin lähdet”, Craig summaa.

Craigilla on kaksi tytärtä. Craig ja hänen vaimonsa Rachel Weisz saivat vuonna 2018 yhteisen lapsen. Craigin 29-vuotias Ella-tytär syntyi aikaisemmasta liitosta Fiona Loudonin kanssa.

Daniel Craig on näytellyt James Bondia neljässä agenttielokuvassa. Sarjan uusimman osan, 007 – No Time To Dien ensi-iltaa on siirretty koronapandemian vuoksi moneen kertaan. Elokuvan on tarkoitus tulla Suomessa ensi-iltaan syyskuussa.

Daniel Craig nähtiin ensimmäistä kertaa huippuagentin roolissa vuoden 2006 Casino Royalessa. Craig aikoo jättää Bondin roolin No Time To Dien jälkeen.

No Time To Dien pääpahista näyttelee Rami Malek. Aiemminkin Bondeissa näytelleet Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris ja Ben Whishaw palaavat rooleihinsa myös No Time To Diessa.