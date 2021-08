Poptähti Britney Spears teki hämmentävän Instagram-julkaisun – vähäpukeinen tähti kommentoi polveilevasti alastomuutta ja Free Britneytä

Megatähti Britney Spearsin julkaisu hämmentää Instagramissa.

Maailman tunnetuimpiin poptähtiin kuuluva Britney Spears julkaisi Instagramissa kuvasarjan, jossa tähti poseeraa yllään vain bikinien alaosa ja punaiset pitkät saappaat. Lukuisien laulajan kuvien lisäksi julkaisussa on lähikuva ruususta.

Laulajatähti on julkaissut vastaavankaltaisia otoksia aiemminkin, mutta nyt mukana on pitkä tajunnanvirtamainen kuvateksti. Spears kommentoi tekstissä vähäpukeisia julkaisujaan ja kertoo syitään paljaan pinnan näyttämiselle.

Kuvatekstin mukaan Spearsista tuntuu hyvältä nähdä itsensä syntymäasussaan. 39-vuotias Spears kommentoi raskaita taakkoja ja murheita, joita hän on joutunut kantamaan. Spears haluaakin nähdä itsensä kevyemmässä valossa, ja riisui siksi vaatteensa.

Kertomansa mukaan esiintymiset tekivät vuosien varrella Spearsin liian tietoiseksi omasta kehostaan. Monimutkaisen tekstinsä lomassa Spears kirjoittaa myös, ettei aio julkaista paidattomia kuvia ikuisesti.

Kuvatekstinsä päätteeksi laulaja kertoo pitäneensä aiempien julkaisujen kommentteja hauskoina. Spearsin fanit riensivät lähettämään Free Britney -kommentteja, kun Spears julkaisi kuvan ilman paitaa.

Free Britney -kampanja perustettiin laulajan holhouskiistan vuoksi, ja sen tavoitteena on vapauttaa laulaja isänsä holhouksen alaisuudesta.

Spears kiittää tekstissään fanejaan tuesta, jota he ovat osoittaneet vuosien varrella. Nainen on ollut isänsä holhouksen alaisena jo 13 vuotta. Tämän kesän aikana Spears on päässyt oikeuden eteen puhumaan holhouksen purkamisesta.

Britney Spearsin holhouskiistassa on tapahtunut tänä kesänä uusia käänteitä, joita on seurattu ympäri maailmaa.

Viime vuosina Britney Spearsin fanit ovat seuranneet laulajan somekäyttäytymistä huolestuneina. Fanien keskuudessa on spekuloitu, onko laulaja itse julkaisujensa takana, ja julkaisuista on etsitty johtolankoja ja piiloviestejä Spearsin voinnista holhouksen vankina.

Spears määrättiin holhouksen alaiseksi vuonna 2007 kokemansa romahduksen jälkeen. Siitä lähtien laulajan isä Jamie Spears on kontrolloinut tyttärensä taloutta, uraa ja yksityiselämää.

Spearsin oikeustaistelussa tapahtui viime viikolla käänne, kun holhooja-isän uutisoitiin varmistavan oikeuden kanssa holhouksen siirtymisestä uudelle vastuuhenkilölle. Siirtymän ajankohdasta ei kuitenkaan ole tietoa.